Pep Biel anotó tras el rebote de su tiro penal en el minuto 11 del tiempo añadido, después de una mano de Jack Elliot, y Charlotte FC venció 2-1 el domingo al Fire de Chicago en el SeatGeek Stadium para lograr la primera victoria del club en Playoffs dentro del tiempo reglamentario.

El tanto de Biel fue el primero en su tercera aparición de postemporada.

Liel Abada puso fin a un partido sin goles tres minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando aprovechó asistencias del defensor Henry Kessler y de Ashley Westwood para marcar de cabeza.

Robert Lewandowski anotó de cabeza el empate en el minuto 68 para el Fire, en su primera aparición de postemporada.

El Fire barrió la serie de la temporada regular con una victoria 2-1 en casa a inicios de agosto y un triunfo 1-0 como visitante para cerrar septiembre.

Otros resultados

Roman Celentano realizó seis atajadas para su cuarta valla invicta de la temporada y Cincinnati aprovechó un autogol de Patrick Yazbeck para conseguir una victoria por 1-0 sobre Nashville el domingo, al iniciar una serie al mejor de tres.

Cincinnati necesita una victoria más para eliminar al ganador del Supporters' Shield, con el Juego 2 programado para el sábado.

En Canadá, Edier Ocampo y el novato Bruno Caicedo ayudaron a prepararse goles mutuamente y los Whitecaps de Vancouver dejaron en blanco a Real Salt Lake 2-0 la noche del domingo en un partido inaugural de primera ronda.

Ocampo anotó en el minuto 44 y los Whitecaps (20-8-7) se fueron al descanso con ventaja. La primera asistencia de Ocampo en postemporada ayudó a preparar el tanto de Caicedo en el minuto 55 para dar algo de tranquilidad. ___

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