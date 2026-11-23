El ala defensiva de los 49ers de San Francisco, Nick Bosa, recibió una fuerte rechifla el domingo por la noche por parte de los aficionados en el Estadio Azteca, pocos días después de que sus comentarios sobre el comportamiento del público mexicano durante un partido de 2022 provocaran indignación en el país.

“Sí, creo que necesitamos darles algo de información a los aficionados, para que sepan cuándo animar. Porque cantan todo el tiempo. Si pudiéramos como enseñarles —sin ofenderlos a ellos ni a sus técnicas de animación del fútbol—, pero si pudieran animar cuando estamos a la defensiva, sería genial”, comentó Bosa a principios de la semana.

Los aficionados en México, donde el futbol americano se juega desde hace más de un siglo, no quedaron contentos con los comentarios, y se lo hicieron saber a Bosa en cuanto pisó el campo para el calentamiento previo al duelo de San Francisco contra los Vikings de Minnesota.

Los Niners tienen una sólida base de seguidores en México y vencieron a los Cardinals de Arizona en la Ciudad de México hace cuatro años.

“No sé por qué, si viene a un país extranjero, necesita criticarnos así. Soy fan de los Niners de por vida, pero creo que él debería poder adaptarse a diferentes culturas de aficionados”, expresó Helena Gutiérrez, una empresaria que llevaba una camiseta de los Niners.

Los partidos de la NFL se han transmitido en México desde hace 61 años, y la liga visitó por primera vez el país en septiembre de 1978, cuando los Saints de Nueva Orleans y los Eagles de Filadelfia disputaron un partido de exhibición.

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