Aficionados de la NFL en el Reino Unido citan precios y 'fatiga de equipo' por asientos vacíos

Matt Cullen ha asistido a todos los partidos de temporada regular en Londres desde que la liga comenzó a viajar a la ciudad en 2007, pero parece que su racha llegará a su fin. La racha de Matt Cullen de asistir a partidos de la NFL en Londres está cerca de llegar a su fin.

Su primer partido se vio sacudió la lluvia constante para ver a los Giants de Nueva York vencer a los Dolphins de Miami.

Pero Cullen no puede pasar por alto los precios de las entradas y cierta “fatiga de equipos”. No es el único que se queda al margen mientras Londres, una sede internacional clave para la NFL, se prepara para albergar tres partidos en octubre.

Históricamente, la mayoría de las entradas se agotan rápidamente —como ocurrió con el partido de la Semana 5 entre los Eagles de Filadelfia y Jaguars de Jacksonville en el Tottenham Hotspur Stadium. Pero el duelo Jaguars vs. los Texans de Houston en Wembley todavía tenía amplias zonas con asientos sin vender, y, dos meses después de que las entradas fueran puestas a la venta, aún había algunas disponibles para el partido de los Colts de Indianápolis ante los Commanders de Washington el 4 de octubre nuevamente en el estadio del Tottenham.

“Será realmente, realmente interesante ver cómo será el futuro de los partidos en Londres porque ya no se están vendiendo al potencial que tenían antes”, reconoció Cullen. “Tiene un poco que ver con la fatiga de equipos... y mucho con el costo”.

El Jaguars-Texans (Semana 6) es un partido organizado por Jacksonville, lo que significa que los Jaguars gestionan por su cuenta la operación y la venta de entradas, como han hecho desde 2022. La NFL organiza los dos partidos en Tottenham.

La NFL disputará un récord de nueve partidos internacionales esta temporada. La ciudad australiana de Melbourne será sede por primera vez cuando los Rams de Los Ángeles enfrenten a los 49ers de San Francisco en el partido inaugural de su temporada el viernes por la mañana, hora de Melbourne (la noche del jueves en Estados Unidos).

El calendario incluye un partido en Alemania, España y Francia, lo que ofrece a los aficionados más opciones europeas y posiblemente afecte la demanda en Londres.

Dori Dunai, aficionada de los Packers de Green Bay radicada en Londres, está en una lista de correo de NFL UK y dijo que ha estado recibiendo correos semanales sobre entradas disponibles para el juego Colts-Commanders.

“En todos los demás años, las entradas se iban el mismo día de la venta y no volvía a oír nada más sobre entradas”, señaló Dunai.

Los aumentos de precios desde 2025 todavía duelen

El enojo por el precio de las entradas —evidente incluso en comentarios en las publicaciones de redes sociales de NFL U.K.— cobró fuerza el año pasado.

Tras eliminar su programa de “abonos de temporada”, que permitía a los aficionados comprar de una sola vez entradas para los partidos en Londres organizados por la NFL cada año, la liga añadió dos nuevas categorías de boletos y aumentó con fuerza algunos precios. El periodista Thomas Willoughby, quien solía tener su abono, describió un incremento de casi 48% de 2024 a 2025.

La liga fijó el precio de los partidos de este año en Tottenham de manera individual. El partido Filadelfia-Jacksonville es el más caro de los dos, y sus ventas rápidas parecen apuntar a la popularidad de los Eagles.

Descuentos infantiles aparte, la entrada más barata para ambos partidos en Tottenham cuesta 79 libras (106 dólares). El Eagles-Jaguars es más caro, con un máximo de 280 libras (378 dólares), mientras que el precio más alto para Colts-Commanders es de 245 libras (331 dólares) en asientos estándar. Esos precios incluyen cargos.

En comparación con los partidos del 2025 en Tottenham, las categorías para el Colts-Commanders reflejan precios ligeramente más bajos, aunque los asientos también pueden moverse a categorías de mayor precio.

Los precios para adultos en Wembley para Jaguars-Texans comienzan en 70 libras (95 dólares) y suben hasta 297 libras (402 dólares), todo antes de cargos.

Fuerte demanda para Eagles-Jaguars

Desde una perspectiva de mercado, como las entradas disponibles para Eagles-Jaguars se agotaron, “sí sugiere que han acertado con el precio para ese partido”, dijo Jonathan Fry, profesor de negocios y gestión en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, quien ha investigado la venta de entradas para eventos. Pero si los otros partidos incluyen equipos menos populares, añadió, “podrían plantearse revisar los precios”.

De hecho, parece haber habido una recategorización de algunas entradas.

Dunai, que publica en Instagram sobre fútbol americano, dijo que el día en que las entradas de Tottenham salieron a la venta para el público —el 7 de julio— quedó “impactada” por los precios. Su video destacaba un asiento para Colts-Commanders listado a 185 libras (249 dólares). El mismo asiento con precio de adulto, a finales de agosto, estaba disponible por 115 libras (155 dólares).

Los Jaguars tienen una tarea más difícil en cuanto a la venta de entradas porque el estadio de Wembley es mucho más grande que Tottenham.

Los Jaguars se rezagan

¿Se está volviendo aburrida la cartelera de Londres para los aficionados neutrales con tantos partidos de los Jaguars?

“Denos seis equipos nuevos cada año a partir de la próxima temporada, ese es el mayor cambio que quiero”, expresó Dunai en una entrevista.

Incluidos sus dos partidos de octubre, los Jaguars habrán jugado en Londres nueve veces desde 2021. Disputaron un partido anual en Wembley de 2013 a 2019 y han construido una base de aficionados.

Pero pese a su permanencia, los indicadores de audiencia y popularidad en el Reino Unido no les favorecen.

Los Jaguars ocuparon el puesto 28 entre los equipos más vistos en NFL Game Pass en Gran Bretaña e Irlanda en 2025. Su rival del 18 de octubre, Houston, estuvo dos puestos más abajo.

Jacksonville también estuvo entre los equipos de la NFL menos buscados por aficionados del Reino Unido en 2025, según la empresa de analítica Hyperset Group, con base en datos de búsquedas de Google.

No se trata solo de los Jaguars, dijo Cullen, aficionado de los Jets de Nueva York. Su equipo jugó en Londres en 2024 y 2025, pero “nadie quiere ver a los Jets”.

Los Jaguars “reevaluarán por completo” su estrategia en Londres

Los Jaguars jugarán la mayoría de sus partidos como locales en 2027 en Orlando mientras concluyen las obras de renovación de su estadio, valoradas en 1.400 millones de dólares.

El presidente del equipo, Mark Lamping, confirmó a principios de este año que el equipo ahora hace renovaciones anuales continuas con Wembley —en lugar de los compromisos plurianuales del pasado—, y añadió que así es como la NFL lo prefiere.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP