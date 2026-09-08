Breanna Stewart asume la presión con Estados Unidos, que va por su quinto título consecutivo

Breanna Stewart sabe exactamente cuánta presión tiene la selección femenina de Estados Unidos para mantener viva su racha de títulos en la Copa del Mundo.

Las estadounidenses han ganado cuatro campeonatos consecutivos de la Copa del Mundo FIBA femenina y ella ha formado parte de los últimos tres. Ahora, a sus 32 años, es la líder de un grupo que incluye muchas caras nuevas.

“Hay muchísima presión sobre el equipo de Estados Unidos y sobre nosotras, y se trata de asumirla”, le comentó Stewart a The Associated Press. “No se trata de que el equipo la enfrente de una mala manera, sino de entender a quienes estuvieron antes que nosotras y lo que hicieron. Queremos seguir teniendo éxito cada vez”.

Después de que las estadounidenses tuvieran una de sus peores actuaciones ofensivas en medio siglo, Stewart asumió la responsabilidad de marcar el tono desde el inicio en la paliza 105-64 sobre la República Checa el lunes. Stewart anotó 11 puntos en los primeros 10 minutos, y Estados Unidos se adelantó 29-15 y nunca miró atrás.

“Solo quería ser mejor. Solo quería realmente liderar con el ejemplo”, admitió Stewart tras la victoria. “No solo por las estadísticas, sino por la manera en que me estaba comunicando con mis compañeras. Este es un gran momento para todas nosotras y tenemos que aprovecharlo al máximo”.

Caitlin Clark, que juega por primera vez con la selección, contó que, tras la ajustada victoria sobre Italia, Stewart entró a la sala de pesas donde algunas de las más jóvenes estaban entrenando. La capitana del equipo se dio cuenta de que estaban un poco desanimadas después del triunfo tan apretado y conversó con ellas.

“Solo quiero que sepan que así es esto. No se intimiden por eso. Así es como funciona. Los partidos van a ser cerrados. Eso no significa que deban sentirse derrotadas de ninguna manera”, contó Clark. “Me pareció algo muy bueno que necesitábamos escuchar. No dejen que eso les afecte. Estos partidos van a ser difíciles”.

Stewart aprendió de algunas de las mejores líderes, Sue Bird y Diana Taurasi. Angel Reese, quien juega por primera vez con la selección nacional, se ha acercado a Stewart y a su estilo de liderazgo.

Reese dijo sobre la triple campeona de la Copa del Mundo: “Ella ya ha ganado antes y sabe lo que se necesita. Recuerdo verla jugar para USA Basketball cuando era más joven”.

Stewart no es ajena a ser una influencia tranquilizadora como líder veterana. Ayudó a guiar al Liberty de Nueva York al primer campeonato en la historia de la franquicia hace dos años.

Ahora las estadounidenses están en la fase de ganar o irse a casa, con los cuartos de final el jueves. Se enfrentarán a la ganadora del partido Hungría vs. Japón el martes.

La entrenadora de Estados Unidos, Kara Lawson, sabe que para que las estadounidenses mantengan la racha —que incluye 33 victorias consecutivas en total en la Copa del Mundo desde una derrota en semifinales ante Rusia en 2006— necesitará que Stewart y Napheesa Collier aporten presencia veterana.

“Son dos de las mejores jugadoras del mundo. No es mi trabajo convencerlas de que son buenas, sino recordarles que saben quiénes son y lo que aportan al equipo”, señaló Lawson.

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