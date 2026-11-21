C.J. Stroud y Will Anderson han sido durante mucho tiempo los líderes de los Texans.

Pero el dúo volvió a dar un espectáculo el jueves por la noche, en horario estelar, para ayudar a que Houston se recuperara de una dura derrota ante Cleveland con una paliza a los Colts.

Stroud lanzó tres pases de anotación y Anderson logró su primer safety en la NFL y dos tacleadas para pérdida de yardas en la victoria por 26-3, que le dio a Houston la posesión en solitario del segundo lugar en la división Sur de la Conferencia Americana.

Stroud y Anderson fueron la segunda y tercera selección global del draft de 2023. El quarterback fue nombrado Novato Ofensivo del Año de la NFL, mientras que Anderson se llevó los honores defensivos.

Sus sólidas actuaciones han ayudado a los Texans a llegar a los playoffs en cada una de sus primeras tres temporadas y ahora esperan que su trabajo guíe a Houston a cerrar bien y alcanzar la postemporada una vez más.

Stroud y Anderson no sólo son compañeros de equipo, sino que se han convertido en grandes amigos. Stroud dedicó buena parte de su conferencia de prensa posterior al partido el jueves por la noche a elogiar al jugador defensivo.

“Will es un perro”, afirmó Stroud. “Es la definición de lo que quieres para un Texan. Sé que (el entrenador) DeMeco (Ryans) lo quiere. Sé que arriba, la directiva lo quiere. Simplemente trabaja durísimo. No se queja”.

Stroud agregó que Anderson aporta tenacidad y una actitud confiada a los Texans, lo que ayuda a todo el equipo.

“Estoy orgulloso de llamarlo mi hermano”, expresó Stroud. “Hemos pasado mucho tiempo juntos, así que estoy muy orgulloso de él y de lo que ha podido hacer, de su fe y también de su familia. Poder ser un ancla ahí — así que seré fan de Will de por vida”.

Anderson siente lo mismo por Stroud y provocó que el quarterback comentara “bromance” tras ser alabado en una entrevista televisiva posterior al partido del jueves.

“He visto cómo ha crecido desde su año de novato hasta ahora”, señaló Anderson. “Sigue asumiendo el liderazgo en la ofensiva, sigue liderando al equipo. Y cuando yo estoy abajo, él me levanta, y cuando él está abajo, yo trato de levantarlo. Hemos crecido juntos para intentar cambiar esta cultura para mejor y no podría pedir a alguien mejor que C.J. para liderarnos”.

Anderson lidera la NFL con 11,5 capturas y 17 tacleadas para pérdida de yardas esta temporada. Tiene 41,5 capturas y 61 tacleadas para pérdida en su carrera.

Se convirtió en el sexto jugador en la historia de la NFL con al menos 40 capturas y 60 tacleadas para pérdida en sus primeras cuatro temporadas.

Stroud ha lanzado al menos tres pases de touchdown en tres partidos consecutivos y en cuatro de sus últimos cinco. Ha tirado para 2.656 yardas esta temporada, lo que le da 13.532 yardas en su carrera, superando a David Carr (13.391) para ubicarse tercero en yardas por pase en la historia de la franquicia.

Qué funciona

La defensa de Houston, que ha tenido dificultades esta temporada, tuvo su mejor actuación del año contra los Colts. Las 167 yardas de Indianápolis fueron la menor cifra del equipo esta temporada y la menor cantidad de yardas que los Colts han conseguido en la serie de 51 partidos contra Houston.

Fue la primera vez en la serie que los Texans no permitieron un touchdown, y las 38 yardas por tierra fueron la menor cantidad que los Colts han tenido jamás contra Houston.

Qué falta

Después de la actuación dominante del jueves por la noche, es difícil decir que algo falte. ___

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