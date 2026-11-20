Max Verstappen ha vuelto a rendir como el piloto que hace poco dominó la Fórmula Uno.

Aunque no ganará el título este año —ese honor le corresponde al italiano Kimi Antonelli, de 20 años —, quizá Verstappen se está preparando para volver a la cima la próxima temporada.

Llega al Gran Premio de Las Vegas con tres victorias en sus últimas cinco carreras y ocho podios consecutivos. Ese repunte al final de la temporada impulsó al piloto holandés de 29 años al segundo lugar del campeonato cuando restan tres carreras, incluida la del sábado por la noche en la avenida principal de Las Vegas.

Aún está por verse si un buen cierre se trasladará a la próxima temporada, pero probablemente no le vendría mal a Verstappen.

“Habrá algunos cambios en el auto (la próxima temporada), así que hay cosas que vamos a querer aprender”, comentó. “Pero, por supuesto, no sabes qué van a traer los demás el año que viene, así que es muy difícil saber cómo irá el próximo año. Pero por ahora, claro, estamos contentos con el progreso que hemos logrado. Al mismo tiempo hay muchas cosas que queremos hacer mejor como equipo”.

Verstappen vuelve al circuito de Las Vegas, donde ha tenido bastante éxito incluso después de criticar inicialmente a la F1 por llevar una carrera a una ciudad que, según él, se preocupaba más por el espectáculo que por el automovilismo en sí.

El piloto de Red Bull ha ganado dos de las tres carreras en este trazado de 3,85 millas (6,2 kilómetros), que pasa por lugares como las fuentes del Bellagio y la enorme Sphere iluminada con LED, y cantó “¡Viva Las Vegas!” al cruzar primero la meta en la edición inaugural.

Verstappen fue casi imbatible en la temporada 2023, al ganar 19 veces para conquistar su tercer título consecutivo de la F1. Otro campeonato llegó al año siguiente, aunque el total de victorias de Verstappen bajó a nueve.

Aun así, parecía que no había un final a la vista para su dominio.

Pero Verstappen terminó segundo el año pasado detrás de Lando Norris y abrió esta temporada sin una victoria hasta iniciar su actual repunte al ganar el 4 de octubre en Malasia.

“De verdad pensé que no ganaríamos una carrera este año, y ahora estamos peleando constantemente por una victoria o muy cerca de ella”, expresó Verstappen. “Mis respetos para todo el equipo. Ha hecho un trabajo realmente bueno, y ahora también miramos hacia delante y seguimos revisando algunas de las debilidades que tenemos y cosas que queremos cambiar para el próximo año, con la esperanza de hacer el auto aún mejor”.

Otra semana de carrera con frío en Las Vegas

El clima de esta semana ha sido un tema importante de conversación, y las condiciones estuvieron lejos de ser ideales el jueves por la noche, cuando la lluvia azotó la primera de dos sesiones de práctica.

Se esperaba que el cielo se despejara este viernes, pero habrá temperaturas frías durante toda la semana. Se pronostica que el termómetro estará en torno a los 40 grados Fahrenheit (aproximadamente 7 grados Celsius) para la carrera del sábado por la noche.

“Creo que va a ser muy interesante”, señaló Antonelli. “Va a hacer muchísimo frío este fin de semana. Es una de esas carreras que se salen un poco de lo habitual”.

Eso probablemente sea cierto en comparación con el resto del calendario, pero una semana fría o fresca de F1 en Las Vegas no es inusual.

“Ha hecho frío aquí todos los años, así que no es nada nuevo”, dijo Verstappen. “Simplemente el comportamiento de los neumáticos siempre es un poco diferente”.

Lucha por el segundo lugar

Antonelli no sólo aseguró ya el campeonato de pilotos, sino que él y George Russell han llevado a Mercedes a su noveno título de constructores.

Eso ha puesto la atención en la menos gloriosa pelea por el segundo lugar entre los pilotos. Es un grupo muy apretado, con apenas 33 puntos que separan a Verstappen, segundo, de Norris, sexto.

Quizá Norris pueda acercarse a la parte alta, pero no superará la sensación de ganarlo todo la temporada pasada.

“Simplemente no somos ni de cerca tan competitivos como queremos ser, y ha sido un año largo para todos”, manifestó Norris. “Lo único que podemos hacer es mantenernos optimistas y mirar hacia el futuro y, ya sabes, ojalá el próximo año estemos en una posición mucho más competitiva”.

Baja algo la demanda de boletos; las apuestas siguen altas

Superar la primera carrera en Las Vegas desde la perspectiva de la demanda de boletos difícilmente ocurrirá.

El precio promedio del boleto en el sitio de reventa TickPick fue de 1.214 dólares en 2023, y rebasó apenas los 800 dólares en los dos años siguientes.

El promedio esta semana es de 781 dólares, lo que podría reflejar que los dos campeonatos principales ya están definidos. La entrada más barata cuesta 532 dólares, así que no es precisamente una ganga.

En el terreno de las apuestas, el interés sigue siendo alto en Las Vegas.

“Las tres carreras de F1 en Estados Unidos y la de Mónaco suelen ser las que más apuestas generan en BetMGM cada año”, afirmó Christian Cipollini, gerente sénior de trading de BetMGM Sportsbook. “Sin embargo, el GP de Las Vegas siempre termina teniendo el mayor volumen de apuestas”.

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