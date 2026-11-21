El capitán de la selección de fútbol de Inglaterra Harry Kane se perderá los partidos de “los próximos meses” tras romperse un ligamento del tobillo izquierdo durante el duelo del viernes, un empate 1-1 del Bayern Múnich contra el Colonia.

Kane cayó dentro del área por una acción del defensor del Colonia Joel Schmied, quien llegó primero al centro rasante de Michael Olise, pero en la continuación de la jugada golpeó la pierna izquierda del ganador del Balón de Oro cerca del segundo palo.

Kane se retorció de dolor. Aunque se levantó con cautela y al principio siguió jugando, poco después salió renqueante del campo con dos fisioterapeutas que le habían atendido.

El Bayern confirmó en un comunicado, tras un examen del departamento médico del club, que Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico y que “por lo tanto estará de baja durante los próximos meses”.

Kane, de 33 años, es la figura indiscutible del Bayern. Desde que llegó procedente del Tottenham en 2023, ha marcado 156 goles en 161 partidos oficiales y ha ganado dos títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El mes pasado se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años y hace dos semanas firmó un nuevo contrato con el Bayern que lo mantendrá en Baviera hasta junio de 2029.

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