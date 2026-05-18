Aaron Rodgers sale al campo de práctica tras firmar por un año para seguir con Steelers

Aaron Rodgers ha pasado más de dos décadas manteniendo a todos en vilo.

Desde rivales hasta compañeros de equipo, reporteros y todos los demás.

El inicio de su 22.ª temporada no fue diferente.

El mariscal de campo de 42 años, hizo una aparición sorpresa en el campo de práctica de los Steelers de Pittsburgh el lunes para el inicio de las actividades organizadas voluntarias del equipo, y salió trotando con una camiseta blanca con el número 8 poco después de cerrar un acuerdo por un año para regresar al club al que llevó al título de la AFC Norte el invierno pasado.

El linebacker Payton Wilson admitió que se quedó un poco “impactado” cuando se topó con Rodgers afuera de las instalaciones del equipo. Wilson dijo que fue “increíble” tener de vuelta a Rodgers, y, medio en broma, reconoció que su presencia hará que sea “mucho más difícil” para la defensiva durante los entrenamientos de las OTA, diseñados más como un repaso que como una prueba real.

El receptor abierto Michael Pittman Jr., adquirido en un canje de temporada baja con Indianapolis, entrenó una vez con Rodgers cuando todavía estaba sopesando sus opciones. Pittman esperaba que Rodgers lo intentara una vez más, pero sabía que no debía adelantarse.

“Tenía una buena corazonada, pero nunca se sabe”, comentó Pittman. “Quiero decir, Aaron va a hacer lo que Aaron quiera hacer, ¿no?”

Consultado sobre si su sesión de lanzamientos con el futuro miembro del Salón de la Fama inclinó la balanza para que Rodgers regresara, Pittman se rió.

“Me gustaría decir que sí, pero probablemente no”, respondió, y luego añadió: “Ojalá haya tenido algún pequeño efecto en él”.

El cuatro veces MVP dijo cerca del final de la temporada pasada que decidiría “a su debido tiempo”, sin insinuar ningún tipo de fecha límite. Los Steelers expresaron optimismo de que tomaría una decisión antes del inicio de la agencia libre, y luego fueron aplazando el objetivo a medida que pasaban las semanas sin que Rodgers diera una respuesta firme en un sentido u otro.

Las vías de comunicación se mantuvieron abiertas durante el proceso, y el entrenador de primer año de los Steelers, Mike McCarthy —quien pasó más de una década junto a Rodgers en Green Bay, incluyendo su triunfo en el Super Bowl— dejó claro a Rodgers que estaba abierto a un reencuentro en Pittsburgh.

Rodgers regresó recientemente al oeste de Pensilvania y lo vieron comiendo un helado con varios Steelers en una tienda popular de los suburbios del norte el viernes pasado. Meses de especulaciones de “¿sí o no?” en redes sociales, radio deportiva y prácticamente en todas partes finalmente terminaron con la noticia del sábado por la noche, que tomó desprevenidos a la mayoría de los jugadores con los que comparte vestidor.

El tackle ofensivo Troy Fautanu se enteró por Instagram. Pittman lo vio mientras revisaba X.

“Nunca me dijo nada”, manifestó Pittman entre risas.

Su retorno significa que el equipo ha pospuesto la búsqueda de su próximo mariscal de campo franquicia por al menos otra temporada.

Tener a Rodgers en el equipo significa que el novato Drew Allar y el quarterback de segundo año Will Howard podrán pasar el año aprendiendo de uno de los grandes, que ingresará al Salón de la Fama cinco años después de retirarse, cuando sea que eso ocurra.

No será en 2026, ya que Rodgers optó por darse otra oportunidad después de lanzar para 24 touchdowns y siete intercepciones durante su primera temporada en Pittsburgh. Se volcó a jugar para un equipo con profundas raíces futbolísticas, tal como lo hizo en Green Bay, y ahora regresará para intentar ayudar a los Steelers a terminar con una sequía de victorias en playoffs que se acerca a una década.

En lugar de esperar hasta el minicampamento obligatorio —como hizo hace un año—, la llegada anticipada de Rodgers indica un sentido de urgencia para una franquicia donde el estándar sigue siendo el mismo incluso mientras transita de Mike Tomlin a McCarthy.

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