Aaron Rai arrasa en el Campeonato de la PGA, primer inglés en ganar en más de un siglo

Aaron Rai aceleró a fondo el domingo y se despegó de un grupo de talla mundial con un tiro asombroso tras otro hasta convertirse en el primer jugador nacido en Inglaterra en más de un siglo en conquistar el Campeonato de la PGA.

Rai, que soñaba con ser piloto de Fórmula 1 hasta que se decantó por el golf, estaba tres golpes detrás y se acercaba a la vuelta en el Club de Golf Aronimink cuando ofreció una actuación digna de un campeón de un major.

Embocó un putt de eagle de 40 pies en el hoyo 9, par 5, durante un tramo en el que resolvió con un solo putt siete greens consecutivos para tomar la delantera.

Y en los hoyos finales, cuando los aspirantes necesitaban que tropezara, Rai metió un putt de birdie de unos 70 pies a través del green del 17 para sentenciar.

Rai, de 31 años, el primer jugador de ascendencia india en ganar un major, cerró con 65 golpes, cinco bajo par.

Jon Rahm, Rory McIlroy y Xander Schauffele tuvieron sus oportunidades, hasta que las echaron a perder por errores inoportunos o por no conseguir buenas opciones de birdie. McIlroy, que terminó con 69, jugó los par 5 en par durante la semana y destrozó el alcanzable hoyo 13, par 4, para un bogey.

Rai, que terminó con 9 bajo par para un total de 271, es el primer jugador de Inglaterra cuyo nombre figura en el Trofeo Wanamaker desde Jim Barnes en 1919, la segunda edición de este major y la primera después de la Primera Guerra Mundial.

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