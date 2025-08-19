A Rory McIlroy le gusta más firmar banderas del Masters que usar la chaqueta verde

Rory McIlroy no dejó Augusta National como campeón del Masters antes de hacer una última compra en la tienda de regalos.

Dijo que quedaban 1.100 banderas de alfiler en la tienda del Masters.

"Y nos llevamos las 1.100", dijo McIlroy el martes antes del Tour Championship, el final de una temporada del PGA Tour que ha sido la más memorable hasta la fecha, todo por un domingo en abril.

"Han sido mucho", dijo sobre las banderas que ha firmado. "Pero nunca me cansaré de firmarlas. He esperado 17 años para firmar esa bandera en el medio, y nunca me quejaré de hacerlo".

Los jugadores firman banderas todo el tiempo para los fanáticos, pero el protocolo del golf es que solo el campeón del Masters firma su nombre dentro del contorno de Estados Unidos que es parte del logotipo más famoso del golf.

Han pasado poco más de cuatro meses desde que McIlroy tuvo un birdie en el primer hoyo del desempate para vencer a Justin Rose con lo que puso fin de manera emocionante a su búsqueda de 17 años por ganar la chaqueta verde y completó el Grand Slam de carrera.

No ha ganado desde entonces y a veces ha hablado sobre encontrar motivación. Pero ser el campeón del Masters no se vuelve aburrido. Ya está planeando algunos viajes a Augusta National, un lujo que se le concede al campeón, incluyendo uno con su padre.

Si algo lo sorprendió, fue la propiedad de un año de la chaqueta verde del Masters.

Casi nunca la usa.

McIlroy dijo que la usó toda la noche hasta que se fue a la cama alrededor de las 3:30 de la mañana, y luego se despertó y experimentó sensaciones que muchos otros han tenido. Vio la chaqueta colgada sobre una silla, un recordatorio de que todo no fue un sueño.

La usó durante una breve aparición en la cena de la Asociación de Escritores de Golf durante el Abierto Británico. De lo contrario, las ocasiones han sido raras.

"Soy reacio a usarla", dijo. "No es como si la usara mucho. La tengo colgada en mi armario en un lugar donde puedo verla todos los días. Siempre pensé que si tuviera una —si ganara el Masters algún día— nunca me la quitaría, y no ha sido así. No la he usado tanto como pensé que lo haría".

McIlroy dijo que tiene viajes planeados con amigos y algunos miembros de Augusta National a quienes ha conocido a lo largo de los años. Se le requeriría usar su chaqueta verde en el club, algo que seguro hará con gusto.

"Siempre he dicho que algunos de mis momentos favoritos en Augusta fueron cuando no era el Torneo de Maestros", dijo, refiriéndose a las veces que fue allí antes del Masters para rondas de práctica. "Pero será encantador la próxima vez ir allí y subir al vestuario de campeones y ponerme mi chaqueta verde y sentir que pertenezco".

___

