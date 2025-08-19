Cachorros resisten el embate de los Cerveceros para ganar 6-4 el primer juego de la doble jornada

Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros de Chicago resistieron el embate de los Cerveceros de Milwaukee para ganar el martes 6-4 en el primer juego de una doble cartelera.

El puertorriqueño Willi Castro también se fue profundo y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para tres entradas y dos tercios de dos hits después de que Matthew Boyd (12-6) se retiró en la sexta.

Chicago (71-54) se acercó a ocho juegos de Milwaukee (79-46), líder de la División Central de la Liga Nacional. Los equipos originalmente estaban programados para una doble cartelera el lunes, pero el segundo juego fue pospuesto por lluvia.

Chicago construyó una ventaja de 5-0 con un sencillo de dos carreras de Caissie en el primer episodio y un jonrón de tres carreras de Castro contra Chad Patrick (3-8) en el tercero. Fue el primer jonrón de Castro desde que fue adquirido en un intercambio con Minnesota el 31 de julio.

Pero Milwaukee rápidamente comenzó a recortar el déficit. Christian Yelich abrió la cuarta con su 26to vuelacercas, y Sal Frelick impulsó a Brandon Lockridge con un sencillo en el quinto. Frelick añadió otro sencillo impulsor en un sexto inning de dos carreras.

Caissie luego dio un impulso a los Cachorros con su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo-central contra Shelby Miller que los puso arriba 6-4 a en la sexta.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1 con una anotada y tres remolcadas.

