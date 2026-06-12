3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

El partido inaugural del Mundial dejó una rareza en el fútbol internacional: tres expulsados con rojas directas.

Ningún partido de la Copa del Mundo había registrado tantos jugadores expulsados desde el encuentro de los octavos de final de 2006 entre Portugal y Holanda: cuatro futbolistas recibieron tarjetas rojas, un récord de los mundiales.

La última Copa del Mundo, en Qatar en 2022, apenas tuvo cuatro tarjetas rojas en todo el torneo.

Sudáfrica acabó con nueve hombres el jueves en el Estadio Azteca cuando Sphephelo (Yaya) Sithole y Themba Zwane fueron expulsados. El zaguero César Montes vio la roja por el coanfitrión del torneo.

Es la primera vez que expulsan a tres jugadores en el partido inaugural de un Mundial y las tres fueron rojas directas.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México selló una victoria 2-0.

Sithole recibió la roja después de derribar al volante Brian Gutiérrez en el borde del área al inicio del segundo tiempo.

La situación empeoró para Sudáfrica cuando, tras una revisión de video, expulsaron a Zwane por golpear a Roberto Alvarado a los 84 Por último, en el tiempo de descuento, Montes vio la roja por derribar a Khuliso Mudau.

“La segunda ronda es discutible", dijo Hugo Broos, el técnico belga de Sudáfrica. “El jugador mexicano fue quien obstaculizó a mi jugador. Es la decisión del árbitro y hay que aceptarla, pero no creo que fuera para roja. Fue una acción demasiado leve".

“La primera tarjeta roja sí hay que aceptarla. Su jugador enfilaba solo hacia el arco y Yaya le cometió falta".

Las tarjetas rojas implican que los tres jugadores serán suspendidos por al menos un partido más. El próximo encuentro de Sudáfrica es contra República Checa y México se mide después con Corea del Sur en Guadalajara.

El Portugal-Holanda en el Mundial de Alemania 2006, saldado con victoria 1-0 de los lusos, quedó en el recuerdo por sus cuatro tarjetas rojas — dos para cada equipo. Ese encuentro, conocido como la "Batalla de Núremberg” también totalizó 16 tarjetas amarillas.

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