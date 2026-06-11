Raúl Jiménez rompe su sequía mundialista seis años después de una fractura de cráneo

A Raúl Jiménez, la vida no parece guardarle un punto medio.

Hace seis años, el mexicano sufrió una fractura de cráneo durante un partido de la Liga Premier inglesa que súbitamente puso su carrera deportiva —y su vida— en riesgo. El jueves, sin embargo, llegó la recompensa: su primer gol en una Copa del Mundo. Con su gente. En el estadio que lo vio crecer como futbolista.

Las horas bajas del atacante mexicano han sido muy bajas. Pero sus altas parecen insuperables. Jiménez firmó el segundo tanto con el que México inició su andadura en el Mundial 2026, imponiéndose 2-0 ante Sudáfrica. Y lo anotó de cabeza.

La cicatriz que le dejó el choque de cabezas con el brasileño David Luiz en noviembre de 2020 es permanente. También lo es el recuerdo de establecerse como el tercer mejor goleador en la historia de la selección mexicana con su primera anotación en un Mundial para llegar a 46 tantos con la camiseta verde.

Está cerca de los 52 goles de Javier “Chicharito” Hernández, el máximo artillero del Tri.

No es el primer capítulo en letras doradas que escribe el actual centrodelantero del Wolverhampton, club que acaba de descender a la segunda división de Inglaterra. En 2012 fue pieza fundamental del equipo mexicano que se colgó la medalla de oro en el fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres.

Un año después, un golazo suyo evitó que México se perdiera el Mundial. Empatado 1-1 ante Panamá en el Estadio Azteca, México quedaba fuera de la cita en Brasil, pero una chilena de Jiménez en la agonía del duelo rescató al Tri.

Aunque perdió luego con Costa Rica, México accedió a un repechaje contra Nueva Zelanda, que le permitió clasificarse al Mundial de 2014.

Jiménez no estuvo presente en esa cita mundialista, pero sí en las de 2018 y 2022. En Qatar, todavía sin recuperar su nivel futbolístico, deambuló en la cancha sin gravitar mucho y fue blanco de duras críticas en las redes sociales.

El jueves, puso en cambio a vibrar a su país, el coanfitrión del Mundial.

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