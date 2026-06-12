Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que hizo el primer gol del Mundial

El hijo adoptivo hizo sonreír a todo México.

Cuando apenas habían transcurrido nueve minutos del partido inaugural del Mundial, el delantero nacido en Colombia hizo explotar el Estadio Azteca de la Ciudad de México al abrir el marcador. Su tanto, sumado al de Raúl Jiménez, sellaron la victoria 2-0 del Tri ante Sudáfrica.

El número 16 confirmó el gran momento que atraviesa: fue elegido el mejor jugador en la cancha en el triunfo de los coanfitriones y viene con el impulso de haber ganado la Bota de Oro con el club Al Qadsiah de la liga árabe, superando a Cristiano Ronaldo.

“Contento y emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial con este estadio espectacular lleno y la afición que nos vino a apoyar desde el primer minuto”, dijo.

Colombiano nacionalizado mexicano, Quiñones llegó a México en 2015. Creció en una región del sur de Colombia azotada por la guerrilla.

A temprana edad, se unió a las filas de los Tigres UANL, donde inició su etapa formativa y profesional.

Una década después, se alzó héroe nacional ante un abarrotado estadio Azteca que, con su aforo máximo de 80.824 espectadores completo, festejó la primera victoria mexicana en un partido inaugural de la Copa del Mundo.

Oriundo de Magüí Payán, un pueblo al sur de Colombia, el atacante creció rodeado de mujeres —su madre, abuela y tres hermanas— y bajo la sombra de la guerrilla y el narcotráfico. Su actuación en torneos locales y en las categorías juveniles de la selección colombiana le rindió la invitación para mudarse a México y sumarse a los Tigres.

Desde aquel momento, el país se volvió su hogar.

Quiñanes llegó a ser convocado por la selección absoluta de su país natal, la que rechazó para seguir con la nación que lo acogió. En octubre de 2023, recibió la carta de naturalización y se convirtió en ciudadano mexicano. Ese mismo mes, debutó con la selección tricolor, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en un partido ante Honduras.

A partir de entonces, se afianzó en el combinado nacional y se afianzó como pieza clave del Tri.

En una entrevista el pasado abril a TUDN, el delantero de 29 años tejió cumplidos a México y su pueblo, confesando que ha prescindido de defender a la selección cafetera para representar a su nuevo país.

“México a mi me ha dado todo, mi paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé”, dijo. “La mejor forma de agradecer a México es representándolo, en mi corazón siempre lo he sentido”.

Ahora, finalizado el debut mundialista del jueves, el atacante alabó el trabajo en equipo dentro de la cancha y de sus compañeros, quienes ya se convirtieron en familia. "Para mí es muy importante también rescatar todo lo que han hecho nuestros compañeros, fue fundamental para que hoy podamos lograr los tres puntos”, sentenció.

Aprovechó también para mandar un cariñoso mensaje a la afición, cuyo aliento imparable en el Azteca sirvió de motor para mantener el equipo en un buen estado anímico.

“La gente está conectada con nosotros al igual que nosotros con ellos y eso fue fundamental para salir a buscar la victoria”, acotó.

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