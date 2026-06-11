Abuchean la bandera de Estados Unidos antes del partido inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México

La bandera de Estados Unidos pareció ser recibida entre fuertes abucheos y burlas antes del partido inaugural del Mundial en Ciudad de México.

En la ceremonia previa al debut del torneo, las banderas de las 48 selecciones participantes desfilaron sobre el terreno de juego antes del encuentro entre México y Sudáfrica, que dio inicio a la Copa del Mundo de este verano.

Las últimas en aparecer fueron las de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Las banderas de los 48 equipos fueron exhibidas sobre el terreno de juego antes del inicio del partido ( Reuters )

Sin embargo, el ambiente cambió de forma notable cuando llegó el turno de Estados Unidos y su bandera apareció en las pantallas gigantes del estadio.

Los vítores que habían acompañado la ceremonia dieron paso a fuertes abucheos cuando se desplegó la bandera estadounidense sobre el césped. Poco después, el público volvió a estallar en aplausos cuando la atención se trasladó a la bandera de México, en la antesala del debut del equipo coanfitrión en el emblemático Estadio Azteca.

Aunque México y Canadá también forman parte de la organización del torneo, Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del Mundial, tres veces más que sus dos socios norteamericanos juntos.

La preparación para esta Copa del Mundo de 48 selecciones ha estado marcada por varias controversias, muchas de ellas relacionadas con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Entre ellas destaca el hecho de que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, una de las selecciones participantes, en febrero.

Los abucheos también alcanzaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien recibió una sonora rechifla cuando apareció por primera vez en las pantallas del estadio.

Traducción de Leticia Zampedri