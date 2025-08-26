Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Búsqueda de Travis Decker: FBI cierra campamento donde sus tres hijas fueron halladas sin vida

Decker está acusado del asesinato de sus hijas Paityn, Evelyn y Olivia (de 9, 8 y 5 años), quienes fueron encontradas muertas el 2 de junio

Erin Keller
En Ohio
Martes, 26 de agosto de 2025 12:06 EDT
Video Player Placeholder
Close
Continúa la búsqueda de Travis Decker con nuevos recursos
Read in English

Casi tres meses después de que Travis Decker supuestamente asfixiara a sus tres hijas pequeñas hasta la muerte cerca del parque de acampada Rock Island Campground en Leavenworth, Washington, EE. UU., las autoridades están intensificando la búsqueda del padre fugitivo.

El domingo, el FBI y las autoridades locales iniciaron una búsqueda en cuadrícula de dos días cerca del camping donde las hijas del exsoldado (32), Paityn (9), Evelyn (8), y Olivia (5), fueron encontradas muertas el 2 de junio con bolsas de plástico sobre la cabeza, a unos 90 m de la camioneta abandonada de Decker.

Las autoridades también descubrieron una huella ensangrentada en el portón trasero del camión, junto con el perro de Decker. El ADN de las bolsas y de las bridas cerca de los cuerpos de las niñas coincidió con el de Decker, sin que se detectara ningún otro ADN, lo que le confirma como único sospechoso, según las autoridades. Decker fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de secuestro en junio.

A pesar de no tener ninguna pista sobre el caso, unos 100 agentes federales y locales, incluidos equipos especializados con perros de búsqueda, herramientas de detección electrónica y unidades de buceo, recorrieron a pie un terreno escarpado cerca de Icicle Creek, con el objetivo de descubrir cualquier pista sobre el paradero de Decker.

Rock Island, así como otros dos campamentos, senderos y carreteras cercanas, han sido cerrados para permitir operaciones exhaustivas. El cierre está previsto que permanezca en vigor hasta el miércoles alrededor de las 6:00 a. m., dijo el Servicio Forestal.

Relacionados
Travis Decker sigue desaparecido luego de que sus tres hijas fueran halladas sin vida
Travis Decker sigue desaparecido luego de que sus tres hijas fueran halladas sin vida (Departamento de Policía de Wenatchee)

“No se puede ser demasiado minucioso en una búsqueda como esta”, dijo el lunes Peter Orth, agente residente supervisor sénior del FBI en Yakima. Continuó: “Es una vegetación tan increíblemente densa que cualquiera que camine por uno de estos senderos podría alejarse 10 m del camino y nadie sabría nunca que está ahí”.

Las autoridades añadieron el lunes que el cierre podría prolongarse hasta el final de la semana si los investigadores necesitan más tiempo.

El paradero de Decker se desconoce desde que no llegó a devolver a sus hijas a casa de su madre en la ciudad de Wenatchee, a unos 160 km al este de Seattle, tras una visita programada. Se desconoce si está vivo o muerto.

Los cuerpos de las tres hijas pequeñas de Decker fueron encontrados cerca del Rock Island Campground en Washington el 2 de junio, cerca de su camión abandonado
Los cuerpos de las tres hijas pequeñas de Decker fueron encontrados cerca del Rock Island Campground en Washington el 2 de junio, cerca de su camión abandonado (The Seattle Times)
Decker no devolvió a sus hijas a su madre después de una visita programada el 30 de mayo
Decker no devolvió a sus hijas a su madre después de una visita programada el 30 de mayo

El sheriff del condado de Chelan, Mike Morrison, dijo durante una rueda de prensa el lunes que Decker, si estaba vivo, debía estar “bastante cansado ya”.

“Él tiene que hacerlo todo perfecto todos los días; nosotros solo tenemos que hacerlo una vez”, dijo Morrison.

Relacionados

El Servicio de Marshals de EE. UU. ha anunciado una recompensa de hasta 20.000 dólares por pistas que conduzcan a la captura de Decker.

Traducción de Sara Pignatiello

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in