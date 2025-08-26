Búsqueda de Travis Decker: FBI cierra campamento donde sus tres hijas fueron halladas sin vida

Casi tres meses después de que Travis Decker supuestamente asfixiara a sus tres hijas pequeñas hasta la muerte cerca del parque de acampada Rock Island Campground en Leavenworth, Washington, EE. UU., las autoridades están intensificando la búsqueda del padre fugitivo.

El domingo, el FBI y las autoridades locales iniciaron una búsqueda en cuadrícula de dos días cerca del camping donde las hijas del exsoldado (32), Paityn (9), Evelyn (8), y Olivia (5), fueron encontradas muertas el 2 de junio con bolsas de plástico sobre la cabeza, a unos 90 m de la camioneta abandonada de Decker.

Las autoridades también descubrieron una huella ensangrentada en el portón trasero del camión, junto con el perro de Decker. El ADN de las bolsas y de las bridas cerca de los cuerpos de las niñas coincidió con el de Decker, sin que se detectara ningún otro ADN, lo que le confirma como único sospechoso, según las autoridades. Decker fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de secuestro en junio.

A pesar de no tener ninguna pista sobre el caso, unos 100 agentes federales y locales, incluidos equipos especializados con perros de búsqueda, herramientas de detección electrónica y unidades de buceo, recorrieron a pie un terreno escarpado cerca de Icicle Creek, con el objetivo de descubrir cualquier pista sobre el paradero de Decker.

Rock Island, así como otros dos campamentos, senderos y carreteras cercanas, han sido cerrados para permitir operaciones exhaustivas. El cierre está previsto que permanezca en vigor hasta el miércoles alrededor de las 6:00 a. m., dijo el Servicio Forestal.

open image in gallery Travis Decker sigue desaparecido luego de que sus tres hijas fueran halladas sin vida ( Departamento de Policía de Wenatchee )

“No se puede ser demasiado minucioso en una búsqueda como esta”, dijo el lunes Peter Orth, agente residente supervisor sénior del FBI en Yakima. Continuó: “Es una vegetación tan increíblemente densa que cualquiera que camine por uno de estos senderos podría alejarse 10 m del camino y nadie sabría nunca que está ahí”.

Las autoridades añadieron el lunes que el cierre podría prolongarse hasta el final de la semana si los investigadores necesitan más tiempo.

El paradero de Decker se desconoce desde que no llegó a devolver a sus hijas a casa de su madre en la ciudad de Wenatchee, a unos 160 km al este de Seattle, tras una visita programada. Se desconoce si está vivo o muerto.

open image in gallery Los cuerpos de las tres hijas pequeñas de Decker fueron encontrados cerca del Rock Island Campground en Washington el 2 de junio, cerca de su camión abandonado ( The Seattle Times )

open image in gallery Decker no devolvió a sus hijas a su madre después de una visita programada el 30 de mayo

El sheriff del condado de Chelan, Mike Morrison, dijo durante una rueda de prensa el lunes que Decker, si estaba vivo, debía estar “bastante cansado ya”.

“Él tiene que hacerlo todo perfecto todos los días; nosotros solo tenemos que hacerlo una vez”, dijo Morrison.

El Servicio de Marshals de EE. UU. ha anunciado una recompensa de hasta 20.000 dólares por pistas que conduzcan a la captura de Decker.

Traducción de Sara Pignatiello