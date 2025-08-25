El padre de Emmanuel Haro colabora con la policía en la búsqueda del cuerpo del bebé en el desierto de California

La desesperada búsqueda de Emmanuel Haro, un bebé de siete meses desaparecido, dio un giro inesperado este domingo, cuando su padre, Jake Haro, vestido con un uniforme naranja de prisión, fue visto junto a agentes del sheriff del condado de San Bernardino registrando zonas rurales en Moreno Valley, California.

Jake, de 32 años, y Rebecca Haro, de 23, fueron arrestados el viernes bajo sospecha de haber asesinado a su hijo, aunque el cuerpo del menor aún no ha sido encontrado.

“Se cree que Emmanuel está fallecido y la búsqueda para recuperar sus restos continúa,” informaron desde el Departamento del Sheriff en un comunicado emitido el viernes por la tarde.

La desaparición de Emmanuel fue reportada el 14 de agosto, cuando su madre, Rebecca, afirmó que mientras le cambiaba el pañal al bebé fuera de una tienda en Yucaipa, fue agredida físicamente por un hombre desconocido y quedó inconsciente.

Según su relato, al despertar, el bebé ya no estaba.

open image in gallery La desaparición de Emmanuel fue reportada el 14 de agosto, luego de que su madre, Rebecca, denunciara haber sido agredida mientras le cambiaba el pañal frente a una tienda ( San Bernardino County Sheriff's Department )

“Iba a buscar el pañal y alguien dijo: ‘Hola’, y no recuerdo nada desde entonces”, declaró entre lágrimas Rebecca a la cadena KTLA al día siguiente del presunto ataque. “Desperté aquí en el suelo y Emmanuel ya no estaba”.

Sin embargo, ese relato se desmoronó rápidamente.

Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda, con el despliegue de perros rastreadores en Yucaipa y entrevistas a múltiples personas relacionadas con el caso, incluidos ambos padres.

“Durante esas entrevistas, Rebecca fue confrontada con inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con el interrogatorio”, informaron desde la Oficina del Sheriff.

open image in gallery El viernes, Jake y Rebecca Haro fueron detenidos en su casa de Cabazon como sospechosos de asesinato ( San Bernardino County Sheriff's Department )

El abogado de Jake Haro, Vincent Hughes, declaró al Los Angeles Times que las “inconsistencias” en la versión de la madre se debieron a que estaba abrumada por la desaparición de su hijo. Rebecca rechazó someterse a una prueba de polígrafo cuando las autoridades se lo solicitaron.

Los detectives señalaron que no podían descartar la posibilidad de un crimen en la desaparición de Emmanuel.

En los días posteriores, las autoridades realizaron amplios operativos de búsqueda en Yucaipa y Cabazon, ejecutaron varias órdenes de cateo en la casa de los Haro y revisaron una gran cantidad de videos de vigilancia de la zona. Además, trabajadores sociales retiraron a un niño de 2 años del hogar de la pareja.

El viernes, Jake y Rebecca Haro fueron arrestados en su residencia de Cabazon y puestos bajo custodia, acusados de sospecha de asesinato.

open image in gallery Rebecca Haro, que afirmó haber sido agredida, dejó de hablar con la policía cuando se la interrogó sobre las incoherencias de su relato ( San Bernardino County Sheriff's Department )

La investigación también se ha visto marcada por las revelaciones sobre los antecedentes penales de Jake Haro.

Según registros judiciales, en 2023 fue condenado por crueldad intencional contra un menor, en un caso en el que su hija —de una relación anterior— sufrió lesiones graves, entre ellas fractura de cráneo, hemorragia cerebral y costillas rotas.

Jake y su entonces esposa, Vanessa Avina, se declararon culpables. En ese proceso, Haro fue sentenciado a 180 días en un programa de trabajo comunitario supervisado por el sheriff y obligado a asistir a un programa de tratamiento para agresores de menores.

Hasta este lunes, la búsqueda del bebé Emmanuel continúa. Sus padres fueron acusados formalmente de asesinato y permanecen detenidos en la cárcel del condado de Riverside, sin derecho a fianza.

Traducción de Leticia Zampedri