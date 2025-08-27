Tiroteo en Minneapolis: Atacante abrió fuego en escuela católica de Minneapolis mientras los niños asistían a misa

La policía se encuentra en el lugar tras reportarse un tiroteo en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis.

El tiroteo fue reportado la mañana del miércoles. Poco antes de las 9:30 a. m. (hora local), la ciudad de Minneapolis informó que el atacante había sido “contenido” y que “no existe una amenaza activa para la comunidad”. Según informó el Minnesota Star Tribune, un padre de familia y testigo declaró que los estudiantes se encontraban asistiendo a misa cuando el tirador abrió fuego.

“Abrió fuego contra el edificio a través de los vitrales. Fueron entre 50 y 100 disparos”, dijo.

Según el medio local KARE 11, hay un número significativo de víctimas, incluidas algunas niñas y niños, de acuerdo con la información inicial proporcionada por sus fuentes. El audio de emergencias alrededor de las 8:30 a. m. indicaba que podría haber “al menos 20 víctimas”, informó el Star Tribune. Para las 9:12 a. m., un socorrista comunicó al mismo medio que los pacientes habían sido “clasificados y transportados”.

En el lugar de los hechos, la policía está escoltando a padres y estudiantes hacia el sótano de la escuela, según reportes del Tribune.

open image in gallery El gobernador Tim Walz confirma que el miércoles se produjo un tiroteo en la escuela escuela católica Annunciation de Minneapolis ( Google Maps )

El gobernador Tim Walz declaró que fue informado sobre el tiroteo y confirmó que la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) y la Patrulla Estatal se encuentran en el sitio. La ATF y el FBI también están respondiendo al incidente.

“He sido informado sobre el tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación y continuaré brindando actualizaciones a medida que recibamos más detalles”, declaró. “La Oficina de Investigación Criminal y la Patrulla Estatal ya están en el lugar. Estoy orando por nuestros niños y docentes, cuyo primer día de clases se vio empañado por este terrible acto de violencia”.

open image in gallery La policía respondió a un tiroteo reportado en la escuela católica Annunciation. Agentes del FBI y la ATF también están en el lugar ( AP )

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también declaró que está siguiendo de cerca la situación.

“Estoy monitoreando los reportes de esta horrible violencia en el sur de Minneapolis”, escribió en X. “Estoy en comunicación con el jefe O’Hara y nuestro equipo de respuesta de emergencia ha sido activado. Compartiremos más información tan pronto como sea posible. Por favor, den a nuestros oficiales el espacio necesario para manejar la situación”.

El presidente Donald Trump informó que fue plenamente notificado sobre el tiroteo ocurrido en Minneapolis. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su agencia se encuentra monitoreando la situación.

“He sido completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, escribió Trump en la red social Truth Social. “El FBI respondió rápidamente y ya está presente en el lugar. Desde la Casa Blanca seguiremos de cerca esta terrible situación. ¡Les pido que se unan a mí en oración por todos los involucrados!”.

Mientras tanto, Jeff Day, residente del sur de Minneapolis, relató al Star Tribune que escuchó una serie continua de disparos que duró entre 45 segundos y un minuto esta mañana. Day realizó una llamada al 911 a las 8:27 a. m.

Esta es una noticia de último momento. Siga consultando las novedades sobre esta noticia.

Traducción de Leticia Zampedri