Un depredador de Florida que se hacía llamar “Alpha Sadist” (sádico alfa) fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del secuestro y el asesinato premeditado de una mujer británica vulnerable a la que había engañado y manipulado a través de una página web dedicada al fetichismo.

Dwain Hall, de 54 años, se mantuvo impasible mientras se leía el viernes el veredicto unánime del jurado de Florida. Poco después se confirmó su condena a cadena perpetua.

Durante los alegatos finales, el tribunal de Ocala escuchó cómo Hall se había aprovechado de Sonia Exelby, de 32 años, que padecía una enfermedad mental y era “incapaz de tomar decisiones racionales”.

La fiscal adjunta del Estado, Amy Berndt, mostró al jurado el cuchillo que, según ella, Hall había utilizado para apuñalar cuatro veces a Exelby. Según ella, él intentó conservarlo como una “posesión preciada” para revivir el asesinato “una y otra vez, en busca de su propio placer sexual y sádico”.

También afirmó que, apenas unos días antes de que se encontrara el cadáver de Exelby en una fosa poco profunda, Hall había preguntado al asistente de inteligencia artificial de Google “cuánto tiempo tardaría en descomponerse el perro grande de una familia”.

open image in gallery Hall fue declarado culpable el viernes ( Florida Department of Law Enforcement )

Exelby, de quien se informó al tribunal que tenía antecedentes de autolesiones y que había intentado suicidarse, fue dada por desaparecida de su domicilio el 12 de octubre de 2025.

Su cadáver fue hallado por investigadores estadounidenses en el condado de Marion, Florida, el 17 de octubre.

La policía localizó a Hall gracias a un intento de uso de la tarjeta de crédito de la víctima por parte de la empresa de asistencia en carretera de la que era propietario.

Al dirigirse al jurado el viernes, Berndt, en representación de la fiscalía y con el apoyo de la querida familia y sus amigos, dijo lo siguiente sobre Exelby: “Era preciosa. Era una persona amable y todos los que la conocían la querían mucho. Además, padeció una enfermedad mental durante la mayor parte de su vida. Hoy debería estar viva”.

Y añadió: “Pero nadie pudo salvarla del acusado, el ‘sádico alfa’. Piensen en lo que le habrá dicho durante esos dos años, ¿cómo la manipuló para que dejara su casa y recorriera miles de kilómetros hasta llegar aquí?”.

Declaró ante el tribunal: “Se aprovechó de una mujer con una depresión grave y una enfermedad mental que era incapaz de tomar ninguna decisión racional. Si creen que ella vino aquí y que estaba totalmente segura de que quería que este hombre la matara, él no puede hacerlo. Ella no puede dar su consentimiento para eso. Él no puede hacerlo. Este hombre no tiene derecho a matarla, aunque ella quiera morir”.

Anteriormente, el jurado había sido informado de que el consentimiento de Exelby no constituía una circunstancia atenuante en el delito de asesinato en primer grado. También se les explicó que el consentimiento se refería a un consentimiento inteligente, consciente y voluntario, y que no incluía la sumisión forzada mediante la explotación, las amenazas de uso de la fuerza o la intimidación.

Berndt también recordó al jurado que se habían encontrado en su teléfono imágenes de torturas, violaciones y mutilaciones de mujeres.

Señaló que, en la biografía que él mismo había escrito sobre su identidad en línea “Alpha Sadist”, Hall había dicho: “Me encantaría encontrar una sumisa que disfrute con el dolor para ejercer un control total… Solo acepto la sumisión absoluta”.

Berndt declaró ante el tribunal que, apenas unos días antes del hallazgo del cadáver de Exelby, Hall había preguntado al asistente de inteligencia artificial de Google en Android: “¿cuánto tiempo tardaría en descomponerse el perro grande de una familia?”

También mostró el cuchillo que Hall había enviado a un amigo de Ohio para que se lo guardara por ser una “posesión muy preciada” y en el que, posteriormente, se descubrió que había sangre de Exelby.

Berndt describio: “Le clavó esto a Sonia cuatro veces, con una profundidad de entre 10 y 18 centímetros. ¿Y por qué lo guardó? Porque quería recuperarlo en seis meses si escapaba de las autoridades. ¿Por qué? Para revivirlo una y otra vez en busca de su propio placer sexual y sádico. ¿Por qué otra razón lo guardaría? ¿Por qué lo guardaría?”.

El abogado de Hall explicó al jurado que Exelby había viajado a Estados Unidos “porque quería morir” y planteó la posibilidad de que se hubiera apuñalado a sí misma.

Aunque reconoció que se trataba de un “caso emotivo”, también afirmó que no debía decidirse basándose en el rechazo hacia el estilo de vida de su cliente.

El equipo de abogados de Hall no llamó a declarar a ningún testigo de la defensa durante el juicio y él tampoco prestó declaración.

Tras el veredicto de culpabilidad, el hermano de Exelby, Barry Wilton, se dirigió al tribunal y dijo: “Este último año ha sido uno de los más difíciles de nuestras vidas. La pérdida de nuestra querida hermana Sonia nos ha afectado profundamente a mí y a toda mi familia. No estoy seguro de que volvamos a ser los mismos”.

Y agregó: “He visto cómo todos mis hermanos han sufrido un dolor profundo y persistente. Su vida cotidiana ha cambiado para siempre. Sé que Sonia se sentiría muy afligida al ver las consecuencias de su muerte”.

Al dirigirse al asesino, manifestó: “Dwain, fingiste que te importaba Sonia. No era nada cierto. La utilizaste para satisfacer tus fantasías enfermizas. Tenías su vida en tus manos. Tuviste la oportunidad de salvarla, pero, en lugar de eso, te aprovechaste de sus debilidades y nos la arrebataste. Detrás de las rejas nunca recibirás perdón alguno. Que tus actos te pesen en la conciencia durante el resto de tu miserable vida”.

Si vives en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Se trata de una línea de atención telefónica gratuita y confidencial para situaciones de crisis, disponible para todo el mundo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar un servicio de asistencia cerca de ti.

Traducción de Michelle Padilla