Cómo una escalada de montaña terminó con la muerte de una mujer y con su novio acusado de homicidio culposo

Kerstin G. se encontraba a escasos metros de la cima del pico más alto de Austria cuando se desplomó, exhausta, y empezó a morir de frío.

Tras un día entero de escalada con su novio, Thomas P., la mujer de 33 años se vio reducida a gatear bajo vientos de 72 km/h mientras las temperaturas nocturnas descendían hasta los -8 °C en la montaña Grossglockner de 3.800 m de altura, según escuchó un tribunal esta semana.

Su compañero, solo identificado por su primer nombre e inicial del apellido en virtud de la legislación austriaca sobre privacidad, fue declarado culpable de homicidio involuntario el jueves. Un breve juicio había intentado comprender por qué la había abandonado en la cresta Stüdlgrat horas antes de su muerte, el 19 de enero de 2025.

El acusado, de Salzburgo, alegó que estaba en trance y vomitando por el estrés cuando decidió abandonar a su pareja. El tribunal oyó que el hombre había dejado a Kerstin expuesta, sin envolverla en una manta de emergencia ni en una bolsa de vivac, para ir a buscar ayuda.

Pero a lo largo de las 13 horas que duró la vista, los fiscales identificaron una serie de “errores fundamentales” que llevaron al juez, él mismo escalador, a concluir que si el acusado hubiera actuado de otro modo, su novia habría sobrevivido.

El tribunal también escuchó a una exnovia del hombre, una testigo que declaró que él también la había abandonado en la cima de la misma montaña tras una discusión dos años antes.

El caso sigue siendo controvertido —y susceptible de apelación—, ya que la madre de la víctima denunció públicamente que se había producido una “caza de brujas” contra el acusado, en medio de un debate público sobre cuándo asumir riesgos se convierte en delito.

La sala, abarrotada, escuchó cómo Kerstin, que solo llevaba escalando desde 2024, comenzó la escalada sin crampones especializados en sus botas de snowboard. Solo llevaba una bebida y unos ositos de goma, según el Kronen Zeitung.

“Ese no era el equipo apropiado para su pareja, usted debe saberlo, ya que se lo proporcionó”, dijo el juez Norbert Hofer, interrogando al acusado (37), después de que un experto dictaminara que el equipo era “inadecuado” y que el acusado debería habérselo indicado.

Los fiscales afirmaron que la pareja había perdido varias oportunidades de dar marcha atrás, y que el acusado no llamó a la policía ni envió señales de socorro cuando un helicóptero de la policía sobrevoló la zona hacia las 10:30 p. m.

Poco después, Kerstin quedó exhausta. Según la defensa, le dijo a su novio que fuera a buscar ayuda.

Él llamó a la policía de montaña sobre las 12:30 a. m., pero los equipos de rescate no iniciaron la búsqueda porque, según ellos, no dejó claro que necesitaban ayuda.

“Todos nuestros intentos de contactar con él quedaron sin respuesta”, declaró un investigador al tribunal, y añadió: “Por lo tanto, asumimos que la situación era normal”.

De acuerdo con el periódico Kronen Zeitung, el investigador envió un mensaje al acusado a las 12:49 a. m. preguntándole “¿necesitan ayuda ahora o no?”, para recibir como respuesta “no”. El acusado dijo que no había respondido a la policía porque su teléfono había estado en modo avión para conservar la batería.

Las escasas provisiones disponibles se quedaron con Kerstin mientras su novio iniciaba el descenso hacia las 2:00 a. m., según los fiscales. Las imágenes de cámara web de la montaña muestran luces de linterna bajando de la cumbre alrededor de esa hora.

“No te veo como un asesino. No le veo a usted tan frío de corazón”, dijo Hofer al acusado mientras leía su sentencia, y reconoció que efectivamente había ido a buscar ayuda.

Sin embargo, añadió: “la víctima tenía mucha menos experiencia que usted en cuanto a aptitudes de alta montaña”. Y expresó que “tenía la impresión de que la víctima había sido mal informada en algunos aspectos”.

El análisis de sus relojes y teléfonos inteligentes mostró cómo la pareja había aminorado la marcha, y había recorrido 91 m de altitud en casi seis horas antes de que Kerstin muriera de hipotermia. Los datos recogidos por los dispositivos deberían haber indicado a alguien con su experiencia que había llegado el momento de regresar mucho antes, concluyó Hofer.

Antes del juicio, la madre de la víctima dijo al semanario alemán Die Zeit que se había sentido frustrada por las descripciones de su hija como una “víctima ingenua que se [había dejado] arrastrar a la montaña”. También criticó el trato dado a la pareja de su hija en Internet y en los medios de comunicación.

En el juicio, su abogado defensor admitió que “se [habían cometido] errores, pero no por parte de [su] cliente” durante el ascenso al Grossglockner. Argumentó que su cliente solo “quería ayudar” cuando la dejó sola para buscar ayuda.

Los equipos de rescate encontraron más tarde a la víctima sin guantes y con las botas desabrochadas, colgando en posición suspendida. Llevaba la mochila a la espalda y la cabeza inclinada hacia atrás.

A la pregunta de cómo la mujer pudo acabar en semejante situación, un investigador del grupo operativo alpino respondió: “No puedo explicarlo”.

“¿Podría la mujer herida haber aterrizado así debido a una caída?”, cuestionó Hofer, repasando las fotos. “No, la verdad es que no”, respondió el agente.

El tribunal también escuchó a una exnovia del acusado, que afirmó que ella también había sido abandonada en la montaña durante una escalada conjunta en 2023, informaron medios austriacos.

Ella declaró ante el tribunal que ambos habían mantenido una “breve relación” y que habían hecho viajes juntos. Ella dijo que tenía algo de experiencia en montañismo, pero que él era el más experimentado.

“Mi exnovio siempre iba por delante”, explicó, y continuó: “Yo siempre hacía preguntas, pero él siempre era el que guiaba”.

“Durante una excursión alpina en el Grossglockner, los ánimos estaban bajos. Yo estaba al límite de mis fuerzas, mareada, con la linterna frontal apagada, llorando y gritando. Se lo indiqué por señas. Y de repente desapareció. Se había adelantado”.

Dijo que no había acudido a la policía en ese momento, pero que la disputa “[había sido] la razón por la que [dejaron] de viajar juntos” antes de separarse.

El acusado, que se declaró inocente, fue declarado culpable de homicidio por imprudencia grave y condenado a cinco meses de prisión con suspensión de la pena y a pagar una multa de 11.000 dólares.

En una declaración sobre la sentencia, el tribunal declaró a la BBC que la pérdida de una persona cercana a él y su historial sin antecedentes penales eran “factores atenuantes”. También había tenido en cuenta “el debate público en las redes sociales, que era incriminatorio para el acusado” a la hora de decidir la pena.

Se ofreció a la defensa la posibilidad de apelar el veredicto y se le concedieron tres días para considerar sus opciones.