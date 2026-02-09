¿Las redes sociales de Meta ponen en riesgo a los menores? Primer juicio lo investiga

Un juicio crucial comenzó el lunes en Nuevo México, poniendo el foco en los peligros de la explotación sexual infantil en las redes sociales y la cuestión de si Meta tergiversó las medidas de seguridad en sus plataformas.

Este proceso judicial es el primer litigio individual de una serie de demandas contra grandes empresas tecnológicas por daños a menores, y se espera que destaque el impacto del contenido explícito en línea y sus efectos.

Los fiscales alegaron ante un jurado que Meta ocultó información sobre los efectos perjudiciales de su plataforma en los niños, infringiendo las leyes estatales de protección al consumidor. La empresa también enfrenta la acusación de haber generado un peligro social.

El abogado Donald Migliori, quien representa al estado de Nuevo México en su demanda contra Meta, declaró que "el tema a lo largo de este juicio será que Meta le dio prioridad a sus ganancias, por encima de la seguridad de los niños". Migliori enfatizó que "Meta obviamente sabía que la seguridad de los jóvenes no era su prioridad corporativa... que la seguridad de los jóvenes era menos importante que su crecimiento y su capacidad de enganchar a usuarios".

Al mismo tiempo en California se programaron el lunes los argumentos de apertura en un caso separado contra Meta y YouTube de Google, alegando que sus plataformas deliberadamente enganchan y perjudican a los niños. Los argumentos de los demandantes allí y en Nuevo México, si tienen éxito, podrían frustrar los intentos de las compañías de esgrimir el argumento de la libertad de expresión o el de la Sección 230, que las exime de responsabilidad por material publicado en sus plataformas, y determinar cómo se desarrollarán miles de demandas similares.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta en 2023 y asistió a la apertura del juicio el lunes. Su equipo construyó el caso haciéndose pasar por niños a través de cuentas de redes sociales, documentando luego la llegada de solicitudes sexuales así como la respuesta de Meta, el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Los fiscales dicen que proporcionarán evidencia y testimonio de que los algoritmos y programas de Meta no solo atrajeron y engancharon a los jóvenes a las redes sociales, sino que también fomentaron un "caldo de cultivo" para los depredadores sexuales.

Meta niega cualquier ilegalidad y dice que los fiscales están usando pruebas fuera de contexto para hacer argumentos sensacionalistas. El domingo, Meta calificó la investigación como "éticamente defectuosa" por usar cuentas inventadas, retrasar sus denuncias de material de abuso sexual infantil y eliminar datos de dispositivos utilizados en la investigación, según publicó en X el portavoz de la empresa Andy Stone.

La empresa denuncia que las demandas buscar hacerlas responsables por los problemas de los adolescentes de una manera que simplifica dichos problemas. Meta dice que está comprometida con apoyar a los jóvenes, destacando sus programas y herramientas, incluidas características de seguridad que brindan a los adolescentes más información sobre la persona con la que están chateando y restricciones de contenido basadas en clasificaciones de películas PG-13.

"Durante más de una década, hemos escuchado a los padres, trabajado con expertos y fuerzas del orden, y realizado investigaciones en profundidad para comprender los problemas que más importan", indicó la empresa en un comunicado. "Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado".

No está claro si el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, testificará en el juicio. Nuevo México limita la capacidad de obligar a testigos de fuera del estado a testificar en persona, mientras que los fiscales pueden presentar el testimonio de Zuckerberg en base a una declaración previa.

El jurado fue seleccionado de entre un grupo de más de 200 residentes del condado Santa Fe, incluidos varios educadores, adultos jóvenes que crecieron con las redes sociales y otros que nunca se inscribieron, tomando en cuenta sus opiniones hacia Zuckerberg y sus actitudes cambiantes hacia las redes sociales.

Un abogado del estado advirtió que se discutiría "material muy sensible y muy explícito en términos de protección a niños" durante el juicio.

Las objeciones iniciales de Meta a mostrar imágenes explícitas en el juicio, argumentando que podrían revictimizar a las personas o implicar injustamente que la compañía es responsable de todo el contenido en su plataforma, fueron rechazadas por el juez Bryan Biedscheid. Meta argumenta que trabaja arduamente para eliminar contenido dañino, pero que no puede ser razonablemente responsable del material publicado en sus plataformas bajo una disposición de 30 años de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

Más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, alegando que está diseñando deliberadamente sus plataformas para enganchar a los niños. La mayoría presentó sus demandas en tribunales federales, y el caso de Nuevo México contra Meta es el primero en llegar a juicio.

Las declaraciones de apertura se han pospuesto en otro juicio, en California, contra empresas incluidas Instagram y YouTube, que se centra en una joven de 19 años que afirma que su uso de las redes sociales desde una edad temprana la enganchó a la tecnología y exacerbó su depresión y pensamientos suicidas. TikTok y la empresa matriz de Snapchat, Snap Inc., resolvieron las reclamaciones en el caso.

Torrez, un demócrata que busca la reelección, ha instado a Meta a implementar una verificación de edad más efectiva y eliminar a los malos actores de su plataforma. También está buscando cambios en los algoritmos que pueden servir material dañino y criticando el cifrado de punta a punta que puede impedir el monitoreo de comunicaciones con niños.