¿Cuántos años podría pasar Diddy en la cárcel? Lo que necesitas saber sobre su sentencia

Sean “Diddy” Combs será sentenciado el viernes después de que un jurado lo declarara inocente de los cargos más graves en su juicio federal, incluidos el tráfico sexual y la conspiración para cometer extorsión, pero lo declarara culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El veredicto dividido se emitió tras un juicio de ocho semanas que se centró en las acusaciones de sus exnovias, la cantante Cassie Ventura y “Jane”, quienes afirmaron que Diddy las manipuló y abusó de ellas durante varios años, incluso obligándolas a participar en los maratones sexuales llamados “freak offs”.

Aunque las absoluciones significan que Diddy evita una posible cadena perpetua, las condenas conllevan un máximo de 10 años cada una, por lo cual se enfrenta a hasta 20 años de prisión.

Los fiscales piden que el rapero sea condenado a al menos 135 meses —más de 11 años— tras las rejas, mientras que su equipo de defensa ha solicitado no más de 14 meses.

La semana pasada, el magnate compareció ante el tribunal mientras sus abogados solicitaban la absolución o que se le concediera un nuevo juicio. El juez Arun Subramanian denegó dichas mociones.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años

¿Cuándo será la sentencia de Diddy?

La sentencia se llevará a cabo a las 10 a. m., hora local, del viernes 3 de octubre.

¿Cuánto tiempo podría cumplir Diddy?

Diddy se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de prostitución, lo que podría suponer hasta 20 años de cárcel.

Dependerá del juez decidir si las penas se cumplirán de forma simultánea o consecutiva.

El Gobierno solicitó a Subramanian que imponga una sentencia de al menos 135 meses.

“Sus delitos son graves y justifican sentencias de más de 10 años en múltiples casos para acusados que, como Sean Combs, cometieron actos violentos y causaron temor a otras personas”, escribieron los fiscales.

Su equipo de defensa solicitó una pena de prisión no superior a 14 meses.

“Como todos los seres humanos, el Sr. Combs tiene defectos, pero es el primero en admitir que ha cometido muchos errores graves y ha estado trabajando muy duro para mejorar y aprovechar al máximo su tiempo tras las rejas”, escribieron sus abogados en un escrito presentado el jueves. “Respetuosamente, consideramos que merece una oportunidad para continuar su rehabilitación fuera de los muros de la prisión, y pedimos al tribunal que sea misericordioso y le conceda esa oportunidad”.

¿Qué se puede esperar en la audiencia de sentencia?

El juez permitió a Diddy vestir ropa que no fuera de prisión en la sentencia del viernes. Al igual que en el juicio, puede llevar una camisa abotonada, un par de pantalones, un suéter y un par de zapatos sin cordones al tribunal.

Durante la audiencia de sentencia de Diddy, Subramanian determinará su castigo por los delitos relacionados con la prostitución.

Antes de la audiencia, un agente de libertad condicional preparó un informe previo a la sentencia en el que se describen los antecedentes de Diddy, los detalles del delito y las opiniones de las víctimas. Durante la audiencia, tanto la fiscalía como la defensa presentan sus argumentos, y los fiscales suelen pedir una sentencia más severa, mientras que los abogados defensores destacan factores atenuantes como el arrepentimiento o la ausencia de antecedentes penales.

El hombre de 55 años solicitó dirigirse al tribunal durante la audiencia de sentencia.

“El proceso de sentencia tiene una importancia significativa para el Sr. Combs. Desea comparecer ante el tribunal, dirigirse a su señoría y pronunciar unas palabras de la manera más digna y respetuosa posible”, escribió Teny Geragos, uno de sus abogados, en un escrito presentado la semana pasada.

Al menos cuatro miembros del equipo de defensa de Diddy se dirigirán al tribunal durante la sentencia, según informaron sus abogados a Subramanian, además de que también tienen previsto mostrar un video de 15 minutos durante la audiencia. El contenido del video no está claro por el momento.

open image in gallery La madre de Diddy, Janice Combs, reaccionó a la salida del tribunal federal luego de conocerse el veredicto ( Reuters )

Las víctimas también pueden presentar declaraciones de impacto.

A continuación, Subramanian considerará las pautas de sentencia, la gravedad del delito y las circunstancias de Diddy antes de anunciar la sentencia, que podría incluir pena de prisión, libertad condicional, multas o restitución.

Tras la sentencia, Diddy podría ser detenido inmediatamente o se le podría permitir entregarse más tarde, y podría haber oportunidades para apelar.

Traducción de Michelle Padilla