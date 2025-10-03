50 Cent alerta al juez que Diddy es “peligroso” y no debería ser liberado antes de su sentencia

El rapero 50 Cent pidió públicamente al juez que sentenciará a Sean “Diddy” Combs que tome en cuenta “la seguridad del público en general” al decidir si el productor musical debe ir a prisión y por cuánto tiempo.

En una carta abierta publicada en X, 50 Cent —cuyo nombre real es Curtis James Jackson III— instó al juez Arun Subramanian a no liberar a Combs antes de tiempo.

“No ha pasado el tiempo suficiente para que él se reforme o haga cambios”, escribió el artista, que acompañó su mensaje con un comentario irónico: “¿Qué? ¡Temo por mi vida!”.

Combs, de 55 años, enfrenta hasta 20 años de cárcel tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para participar en prostitución bajo la Ley Mann, que establece un máximo de 10 años de prisión por cada cargo.

Su sentencia estaba prevista para este viernes.

50 Cent, viejo rival de Sean "Diddy" Combs, publicó el jueves una carta dirigida al juez Subramanian en la que describió al rapero, próximo a ser sentenciado, como "muy peligroso" ( X/@50cent )

Mientras los fiscales solicitan una condena de al menos 11 años de prisión, la defensa de Sean “Diddy” Combs pide que la sentencia no supere los 14 meses. El rapero de ‘Bad Boy For Life’ fue absuelto de los cargos más graves, entre ellos conspiración de delincuencia organizada y trata sexual.

En una carta abierta, 50 Cent revivió su histórica rivalidad con Combs, a quien describió como “muy peligroso” y dijo haber temido “por su vida” en varias ocasiones.

El artista de 50 años también ironizó sobre las redadas realizadas el año pasado en las propiedades de Combs, en las que, según reportes, se incautaron más de mil botellas de lubricante y aceite para bebés.

“De todos modos, Diddy solo volverá a contratar más trabajadores sexuales masculinos y a quedarse con la mayoría del aceite para bebés. ¡Y los bebés lo necesitan!”, escribió.

50 Cent concluyó el mensaje reiterando que “temía por [su] vida”.

50 Cent dijo temer las consecuencias de "liberar" a su viejo rival ante el público ( Getty Images )

50 Cent cerró su carta recordando que prepara un documental para Netflix “sobre este escandaloso tema”, que llegará próximamente a la plataforma.

El rapero mantiene una larga rivalidad con Sean “Diddy” Combs, marcada por enfrentamientos públicos en redes sociales.

A lo largo de los años, 50 Cent ha ridiculizado sus negocios, su música y su vida personal, transformando con frecuencia noticias serias sobre Combs en memes virales.

Actualmente, 50 Cent trabaja en la serie documental Diddy Do It, centrada en las redadas federales y en las acusaciones contra el productor musical. El proyecto aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Traducción de Leticia Zampedri