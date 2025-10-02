El cuerpo de Celeste Rivas llevaba semanas escondido en el Tesla de D4vd: ¿qué le pasó a la adolescente?

La adolescente cuyo cuerpo fue descubierto dentro de un Tesla perteneciente al músico D4vd llevaba varias semanas muerta antes de ser hallada, según reveló la policía.

Celeste Rivas Hernández, de 15 años, fue encontrada en el maletero delantero del vehículo eléctrico modelo 2023, registrado a nombre del artista, en un depósito de autos en Los Ángeles el pasado 8 de septiembre.

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, no ha sido nombrado como sospechoso ni enfrenta cargos en relación con el caso, que está siendo liderado por la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Es muy probable que Celeste Rivas Hernández llevara muerta varias semanas antes de que se descubriera su cuerpo”, declaró el Capitán Scot M. Williams, jefe de la división, a la revista PEOPLE.

Todavía hay muchas incógnitas en el caso, ya que la causa de muerte de la adolescente no ha sido determinada. Por su parte, la policía tampoco ha hecho declaraciones públicas sobre una posible relación con Burke, de 20 años, quien, según informes, está colaborando con la investigación.

open image in gallery D4vd, cuyo nombre real es David Burke, no ha sido acusado ni señalado como sospechoso ( Getty Images )

The Independent intentó ponerse en contacto con los representantes de Burke para solicitar comentarios.

Lo que sabemos hasta ahora

Hernández habría estado muerta durante “varias semanas” antes de que encontraran su cuerpo

Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue descubierto un día después de cumplir 15 años, probablemente llevaba varias semanas muerta antes de ser hallada, según declaró el capitán Scot M. Williams en la más reciente actualización del caso.

“Sabemos con certeza que Celeste Rivas Hernández falleció y que alguien colocó su cuerpo en el compartimiento delantero del Tesla de David Burke”, dijo Williams a la revista PEOPLE.

“El Tesla estuvo estacionado durante varias semanas en el lugar desde donde fue remolcado, por lo que es muy probable que Celeste Rivas Hernández hubiera estado muerta por varias semanas antes de ser descubierta”, añadió.

El vehículo Tesla 2023, registrado a nombre de Burke, fue multado por las autoridades de Los Ángeles 11 días antes de que encontraran el cuerpo de Hernández en su interior, según reportó Los Angeles Times.

open image in gallery Celeste Rivas Hernández fue encontrada en el maletero delantero del vehículo registrado a nombre del músico en un depósito de autos de Los Ángeles el 8 de septiembre ( Riverside County Sheriff )

Los residentes de Bluebird Avenue, en el vecindario de Hollywood Hills, se habían quejado del vehículo a finales de agosto, según reporta el medio, lo que llevó a que el Tesla fuera multado y remolcado.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández presentaba un avanzado estado de descomposición cuando fue encontrado dentro del Tesla en el depósito de autos Hollywood Tow.

El médico forense del condado de Los Ángeles aún no ha determinado la causa ni la forma de muerte, según informó Williams.

“Por lo tanto, no sabemos con certeza si alguien tiene alguna responsabilidad penal en su muerte, más allá de la ocultación de su cadáver”, añadió el capitán.

La policía registra la propiedad de Hollywood Hills donde se alojaba D4vd

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) registró el pasado 17 de septiembre una propiedad valuada en 5 millones de dólares en Hollywood Hills, donde David Burke (D4vd) se estaba alojando, y recuperó varios elementos como “evidencia”.

Medios reportaron que, poco después del registro, D4vd y su equipo se retiraron del inmueble, llevando consigo grandes cajas.

open image in gallery El LAPD registró el pasado 17 de septiembre una propiedad valuada en 5 millones de dólares en Hollywood Hills, donde David Burke (D4vd) se estaba alojando, y recuperó varios elementos como “evidencia” ( Keystone )

Al parecer, la vivienda fue registrada en busca de “evidencia de sangre”, según un reporte de News Nation. La policía dijo a TMZ que la casa estaba a una cuadra del lugar donde el Tesla del cantante estuvo estacionado antes de ser remolcado.

El dueño de la propiedad declaró a SFGate que su inquilino —el representante de Burke— rompió el contrato de arrendamiento días después del registro policial. “No conocía a D4vd, ni sabía que él vivía en la casa”, dijo el propietario Malden Trifunovic al medio. “La noticia fue una completa sorpresa”.

¿Quién era Celeste Rivas Hernández?

Según informes, Celeste Rivas Hernández se había escapado de su casa en tres ocasiones durante 2024, en el pequeño poblado de Lake Elsinore, al sur de California.

Su paradero más reciente sigue siendo incierto y los investigadores intentan reconstruir sus movimientos desde su última desaparición, ya que Lake Elsinore se encuentra aproximadamente a 113 km al sur de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro del maletero delantero del Tesla.

La policía está investigando una posible conexión entre Hernández y Burke, pero no ha querido dar más declaraciones al respecto.

“En cuanto a la relación entre ellos, sería prematuro decir algo”, declaró el capitán Williams a PEOPLE. “Estamos investigando absolutamente todo”.

open image in gallery Hernández se había escapado de su casa en el pequeño pueblo de Lake Elsinore en tres ocasiones durante 2024, según reportes, y su paradero más reciente sigue siendo incierto ( Riverside County Sheriff )

Se ha especulado con una posible relación sobre una posible relación entre Celeste Rivas Hernández y D4vd, luego de que algunos usuarios compartieran fotos y videos en los que supuestamente aparecen juntos.

El médico forense del condado de Los Ángeles informó que Celeste tenía tatuada la palabra “Shhh…” en su dedo índice derecho. Según TMZ, Burke también tendría el mismo tatuaje en el mismo dedo. Sin embargo, es importante señalar que este diseño se hizo popular en 2008 gracias a Rihanna y, desde entonces, ha sido replicado por varias celebridades.

Por su parte, la familia de Celeste expresó estar “con el corazón roto y profundamente devastada”. La describieron como una hija, hermana, prima y amiga muy querida.

Su hermano, Matthew Rivas, de 18 años, dijo a NBC News que la familia está atravesando un momento extremadamente difícil:

“Estoy tratando de mantenerme positivo y seguir adelante. Mi mamá está destrozada. Mi papá también lo está pasando muy mal”.

La familia creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y ya ha recaudado más de $25.000 dólares.

“Estamos muy agradecidos por cada muestra de apoyo y generosidad”, escribió la familia en la publicación.

El cantante cancela sus presentaciones en EE. UU., Europa y Reino Unido

Burke se encontraba realizando su gira mundial Withered cuando se descubrió el cadáver de Hernández.

Como consecuencia, se cancelaron las últimas dos fechas en Estados Unidos, así como las futuras presentaciones en Europa y el Reino Unido.

Una aparición programada del artista en el Museo de los Grammy también fue cancelada.

La discográfica que lo representa, Interscope Records, suspendió todas sus actividades promocionales “por respeto a la seriedad del caso”, reportó TMZ.

Traducción de Leticia Zampedri