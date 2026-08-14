Lindsay Clancy admitió matar a sus tres hijos: su estado mental centra el juicio y desata teorías en internet

Mientras avanza el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy en Massachusetts, el caso divide opiniones en redes sociales: algunos exigen la pena máxima por considerar que se trató de un crimen premeditado, mientras que otros sostienen que la exenfermera atravesaba una grave crisis psiquiátrica.

Clancy, de 36 años y exempleada como enfermera de maternidad en Duxbury, Massachusetts, enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos en enero de 2023: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

La fiscalía sostiene que actuó de forma deliberada y que envió a su entonces esposo, Patrick Clancy, a hacer un recado antes de estrangular a los niños con bandas de ejercicio en el sótano de la vivienda familiar.

El caso abrió un fuerte debate en redes sociales sobre si las muertes fueron consecuencia de una grave enfermedad psiquiátrica o un acto premeditado que merece la máxima pena.

“Cuando asesinas a un niño, y mucho más a tres niños, tus propios hijos, debes recibir todo el peso de la ley”, escribió en X el comentarista conservador Matt Walsh. “La justicia no exige menos. Mi compasión por tu depresión desaparece por completo en el momento en que estrangulas a tu hijo hasta matarlo”.

Los abogados de Clancy no niegan que mató a sus hijos, pero sostienen que atravesaba una psicosis posparto y un grave deterioro mental provocado por medicamentos, por lo que no tenía responsabilidad penal. Clancy quedó paralizada de la cintura para abajo después de saltar desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio esa misma noche y asegura que una voz le ordenó matar a sus hijos y luego quitarse la vida.

open image in gallery Los testimonios en el juicio por homicidio contra Lindsay Clancy en Massachusetts desataron un debate en redes sociales: algunos exigen la pena máxima al considerar que se trató de un crimen premeditado, mientras que otros sostienen que la exenfermera actuó en medio de una grave crisis de salud mental ( AP )

En el tribunal, los agentes de la Policía de Duxbury Stephen Hall y Brian Josephine declararon sobre la escena que encontraron la noche de las muertes y relataron que Patrick Clancy gritó para pedir ayuda después de hallar a sus hijos en el sótano.

Patrick, quien en entrevistas anteriores dijo que había perdonado a su exesposa y que la consideraba una persona enferma, no malvada, declaró a comienzos de la semana sobre el deterioro de su salud mental. Luego, la fiscalía reprodujo ante el jurado la emotiva llamada que hizo al 911 aquella noche.

Sin embargo, mientras el jurado analiza los registros médicos y los testimonios, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios de debate sobre el caso.

Walsh amplió su postura durante un episodio de su programa, donde calificó la defensa por insanidad como “absurda” y sostuvo que se aplica de manera desigual, pues, según él, las mujeres tienen más probabilidades de beneficiarse de ella.

Sus declaraciones provocaron críticas en redes sociales. Una usuaria identificada como Ren (@ElleRen7) cuestionó que Walsh opinara sobre trastornos relacionados con el posparto. “Este hombre que odia a las mujeres está OBSESIONADO con este caso”, escribió. “A pesar de no ser mujer, nunca haber dado a luz ni haber atravesado un posparto”.

open image in gallery La noche de los asesinatos, Patrick Clancy salió a buscar comida y comprar medicamentos para niños en CVS, y regresó a su casa 45 minutos después ( Reuters )

Walsh respondió de forma directa a las críticas y calificó de “moralmente trastornados” a quienes defienden a una persona acusada de matar a sus hijos.

El debate también llevó a profesionales de la salud a intervenir para diferenciar las reacciones emocionales del proceso médico y judicial. El psiquiatra Sanil Rege advirtió que el juicio moral de la opinión pública no debe confundirse con una evaluación clínica y legal.

Rege señaló que la responsabilidad penal no se determina por la indignación pública, sino a partir de pruebas que deben analizarse desde distintas perspectivas, entre ellas las características de la enfermedad, la calidad de la atención psiquiátrica, el contexto del sistema de salud y los criterios legales de causalidad.

Otros usuarios destacaron que Clancy había buscado ayuda antes de la muerte de sus hijos. Jo Kaur (@SikhFeminist) citó correos electrónicos en los que la exenfermera expresaba gratitud por su familia y su deseo de superar la ansiedad posparto. Según Kaur, esos mensajes “no son los escritos de un monstruo”.

Por su parte, Brandi Churchwell, quien sigue el juicio, destacó que testigos de la fiscalía describieron a Clancy como una madre cariñosa que buscó ayuda de forma activa.

“Se internó en hospitales, acudió a urgencias, informó sobre los pensamientos intrusivos y, cuando comenzó a empeorar, incluso llamó a líneas de atención para crisis”, escribió Churchwell en X, al cuestionar la idea de que Clancy actuara por pura maldad y no como consecuencia de un trastorno mental complejo.

open image in gallery La defensa sostiene que una peligrosa combinación de medicamentos psiquiátricos recetados en exceso desencadenó la psicosis de Lindsay Clancy ( Reuters )

Sin embargo, otras voces en redes sociales sostienen que Clancy actuó de manera premeditada. Una usuaria de X identificada como Shiloh (@ShilohxxJulia) afirmó que la acusada fue “calculadora” y no actuó bajo un episodio psicótico. Para respaldar su postura, mencionó la supuesta preparación previa, el momento elegido para enviar a su esposo a hacer compras y los informes de que Clancy pidió asistencia legal después de despertar en el hospital.

El caso también cobró fuerza en TikTok, donde se viralizaron videos que van desde muestras de apoyo a Clancy hasta teorías alternativas sobre lo ocurrido el 24 de enero de 2023.

Algunos usuarios publicaron mensajes como “Nunca conseguirán que odie a Lindsay Clancy” y “Quiero convertirme en abogada para defender a mujeres como Lindsay Clancy”. Otros incluso sostienen, sin que esa afirmación haya sido probada, que podría recibir cadena perpetua “por algo que hizo su esposo”.

También surgieron teorías que cuestionan la cronología ofrecida por Patrick Clancy. La usuaria de TikTok Elle Marino publicó un video en el que señaló lo que considera inconsistencias, entre ellas supuestos cambios de ropa entre las distintas paradas que hizo esa noche, posibles interrupciones del wifi que habrían afectado las llamadas al 911 y las cámaras de seguridad, así como dudas sobre la descripción que hicieron los servicios de emergencia del estado de Clancy al llegar al lugar.

Si es declarada culpable de asesinato en primer grado, Clancy enfrenta una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cambio, si es declarada no culpable por falta de responsabilidad penal, sería internada en una institución psiquiátrica estatal.

Traducción de Leticia Zampedri