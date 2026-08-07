Lindsay Clancy rompe en llanto durante el juicio al ver las fotos de la autopsia de su bebé de 8 meses

Lindsay Clancy rompió en llanto el jueves cuando el jurado vio las fotografías de la autopsia de su hijo menor, una escena que obligó al tribunal a decretar una pausa no programada en el juicio. Según la fiscalía, la exenfermera estranguló al bebé en 2023.

Mientras el proceso entraba en su segunda semana, la fiscalía presentó nuevos testigos, entre ellos amigos, un excompañero de trabajo y quien fue su suegro, para que declararan sobre el estado mental y emocional de la acusada. Muchos aseguraron que hablaba abiertamente de los problemas de salud mental que enfrentó tras el parto y, al mismo tiempo, la describieron como una madre abnegada y dedicada al cuidado de sus hijos.

Con esos testimonios, la fiscalía busca demostrar que la exenfermera de partos, de 35 años, actuó de forma deliberada y debe ser considerada penalmente responsable. La defensa, en cambio, sostiene que Clancy padecía psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico grave y poco frecuente que puede provocar una pérdida del contacto con la realidad después del parto.

Clancy se declaró inocente de los cargos relacionados con la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, quienes fallecieron el 24 de enero de 2023. Según la acusación, la mujer envió a su esposo a hacer unos recados como parte de un plan para sacarlo de la casa antes de cometer los homicidios. Tras los hechos, se arrojó desde una ventana del segundo piso de la vivienda familiar y quedó paralizada de la cintura para abajo.

open image in gallery Lindsay Clancy durante su juicio ( The Boston Globe )

Un amigo recuerda un difícil reencuentro tras los asesinatos

Ninguno de los testigos que declaró el jueves afirmó haber escuchado a Clancy expresar pensamientos suicidas u homicidas. No obstante, varios relataron que, tras el nacimiento de su tercer hijo, les habló de sus problemas para dormir y de los efectos secundarios que le provocaban los medicamentos. Incluso, envió un mensaje de texto a una amiga de la infancia en el que aseguraba que la medicación le había generado pensamientos oscuros.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Amy Bevins, quien visitó a Clancy en un centro de rehabilitación después de los asesinatos. Según contó, ambas conversaron durante un rato y jugaron un juego de mesa. Al ser consultada por la fiscalía sobre si Clancy había mencionado a sus hijos o había llorado por ellos, respondió que no.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio de la defensa, Bevins explicó que el encuentro había sido “incómodo” y reveló que la hermana de Clancy le había pedido expresamente que no hablara sobre los niños.

El exsuegro de Lindsay Clancy declara en el juicio

Christopher Clancy, padre del entonces esposo de la acusada, declaró que era consciente de que su nuera atravesaba serios problemas de salud. De hecho, contó que en una ocasión propuso que sus nietos se quedaran temporalmente con él y su esposa, aunque su hijo rechazó la idea.

“Sabía que tenía problemas para dormir”, declaró Christopher Clancy. “Sabía que no se sentía bien. Sabía que había ido a urgencias, donde trabajaba mi esposa. Ese tipo de problemas”.

La defensa no niega que Lindsay Clancy causara la muerte de sus hijos. En cambio, sostiene, tanto en el juicio penal como en la demanda por presunta negligencia médica, que padecía trastorno bipolar, una enfermedad que, según sus abogados, no fue diagnosticada plenamente hasta después de los asesinatos. También afirman que su estado se agravó por los medicamentos psiquiátricos que le fueron recetados, algunos de los cuales pueden resultar contraproducentes para pacientes con ese trastorno.

El desenlace del juicio dependerá de si el jurado considera que era penalmente responsable de sus actos. Si es declarada culpable de asesinato, Clancy enfrenta una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cambio, si es absuelta por falta de responsabilidad penal, sería internada en un hospital psiquiátrico estatal.

open image in gallery Lindsay Clancy enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable de asesinato ( © CJ GUNTHER 2026 )

Otro caso similar al de Clancy volverá a los tribunales

Mientras tanto, el juez y la fiscalía conocieron el jueves que deberán afrontar un nuevo juicio en otro caso que también gira en torno al estado de salud mental de una madre que mató a sus dos hijos en 2018.

El máximo tribunal de Massachusetts anuló la condena por asesinato de Latarsha Sanders, quien había sido declarada culpable por apuñalar a sus hijos Edson “Marlon” Brito, de 8 años, y La'son Brito, de 5.

En un interrogatorio grabado por la policía, Sanders afirmó que los había atacado porque “personas malas” le enviaban mensajes de texto ordenándole realizar un “ritual” relacionado con “cosas de vudú” y los Illuminati, una supuesta sociedad secreta que ocupa un lugar central en diversas teorías conspirativas. Según su familia, Sanders desarrolló una obsesión y un temor extremo hacia esa organización.

Al igual que en el caso de Clancy, la defensa sostuvo que Sanders padecía una enfermedad mental y que no debía ser considerada penalmente responsable de sus actos. La fiscalía, por el contrario, argumentó que actuó de manera deliberada.

Los fiscales señalaron que Sanders intentó limpiar la escena del crimen, negó inicialmente haber matado a sus hijos y escribió en un cuaderno personal, de forma inconexa, sobre su deseo de escribir libros y alcanzar la fama.

Por su parte, un neuropsicólogo presentado por la defensa diagnosticó a Sanders con un trastorno del espectro de la esquizofrenia, entre otras afecciones, y declaró que se encontraba “gravemente psicótica” cuando mató a los niños.

La apelación se centra en las pruebas psiquiátricas

La decisión del máximo tribunal de Massachusetts se basó en el tratamiento que se dio a las pruebas psiquiátricas durante el juicio.

Aunque el neuropsicólogo de la defensa pudo declarar que había revisado la historia clínica de Sanders, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts concluyó que el juez se equivocó al impedir que el jurado conociera numerosos detalles de esos registros médicos. Tras su arresto, especialistas de una prisión y de un hospital psiquiátrico habían planteado diagnósticos similares a los del perito de la defensa.

Los médicos también dejaron constancia de que Sanders aseguraba escuchar voces desde hacía décadas, reportaba pensamientos delirantes y paranoides persistentes y presentaba conductas inusuales, como lamer ventanas.

Excluir esos registros del conocimiento del jurado “privó indebidamente” a la defensa del sustento médico de su caso, escribió el juez Frank M. Gaziano en una decisión unánime.

The Associated Press informó que solicitó comentarios a un portavoz del fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, y dejó mensajes para el juez William Sullivan, del Tribunal Superior, a través del sistema judicial, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El abogado de Sanders, Robert F. Shaw Jr., celebró el fallo y afirmó que espera con interés la repetición del juicio.

“La esperanza es que esos registros y esas pruebas puedan ser evaluados por un jurado con una mirada nueva”, declaró por teléfono. Agregó que todavía no había podido reunirse con Sanders, quien permanece en prisión, para analizar la decisión judicial.

Familiares de Sanders dijeron el año pasado al Boston Globe que esperaban que el juicio de Lindsay Clancy impulsara un mayor escrutinio público sobre el caso de Sanders.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda inmediata por una crisis de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en el Reino Unido o Irlanda y experimentas angustia emocional o dificultades para afrontar la situación, puedes comunicarte de forma confidencial con Samaritans llamando al 116 123 o visitar su sitio web para encontrar la sucursal más cercana.

Si resides en otro país, puedes consultar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Leticia Zampedri