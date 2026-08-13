Charles Manson, el líder de la secta que orquestó una cadena de horripilantes asesinatos a manos de su “Familia” de jóvenes acólitos en Los Ángeles durante el trascendental verano de 1969, murió a los 83 años el 19 de noviembre de 2017 tras sufrir un paro cardiaco derivado de un cáncer de colon. Sin embargo, la huella de sus delitos sigue presente.

La testigo clave de la acusación en el juicio de Manson en 1970-1971, Linda Kasabian falleció en Tacoma, Washington, a los 73 años. La conductora de la camioneta en la que huyó “La Familia” se fue a la tumba afirmando tener un sentimiento de culpa único por su notorio pasado.

Otro miembro de “La Familia Manson”, Leslie Van Houten, pasó 53 años tras las rejas por su participación en los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca, hasta que fue puesta en libertad el 11 de julio de 2023. El gobernador de California, Gavin Newsom, abandonó su oposición a la sentencia de un tribunal de apelación estatal que recomendaba su libertad condicional, en contra de los deseos de los miembros supervivientes de las familias de sus víctimas.

Tales acontecimientos se produjeron tras el resurgimiento del interés por los asesinatos de “La Familia Manson” a raíz de la muerte de Charles Manson en el hospital del condado de Kern, en Bakersfield (California). Además, gracias al auge de los pódcast sobre crímenes reales y a la popularidad de las películas Charlie Says (2018), en la que Matt Smith interpretó al líder de la secta, y Érase una vez en Hollywood (2019), la visión revisionista de Quentin Tarantino sobre los asesinatos, en la que solo aparece brevemente, interpretado por Damon Herriman.

En el momento de su muerte, Manson cumplía cadena perpetua en la cercana prisión estatal de Corcoran por ordenar el asesinato de nueve personas, la más famosa de ellas la actriz Sharon Tate, pareja del director de cine polaco Roman Polanski, que en aquel momento estaba embarazada.

¿Quién era?

Charles Milles Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati (Ohio) y fue hijo de una madre de 16 años. Manson pasó gran parte de su adolescencia entre parientes y centros de detención de menores.

A los 13 años ya había sido declarado culpable por robo a mano armada.

Manson creció y se sentía un frustrado aspirante a estrella del pop que se había hecho amigo de Dennis Wilson, integrante de The Beach Boys. Y con la llegada de la revolución sexual de los años sesenta, el carismático líder considerado gurú se había rodeado de una colección de fugitivos y otras almas perdidas, a los que envió a masacrar a los ricos y famosos de Los Ángeles en lo que, según los fiscales, era un intento de desencadenar una guerra racial. Él alegó que la idea la sacó de una retorcida interpretación de la canción de los Beatles ‘Helter Skelter’ del The White Album.

Las matanzas que tuvieron lugar durante las “dos noches de caos” de agosto de 1969 horrorizaron al mundo y, junto con la violencia mortal que estalló más tarde durante un concierto de los Rolling Stones en el circuito de Altamont Speedway, en California, expusieron el lado peligroso e impulsado por las drogas del movimiento contracultural. Parecieron marcar definitivamente el triste final de la era de “amor y paz”.

A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Manson mantuvo durante su tumultuoso juicio que él era inocente y que la propia sociedad era culpable.

“Estos niños que vienen hacia ustedes con cuchillos, son sus hijos. Ustedes les enseñaron; yo no les enseñé. Solo intenté ayudarles a levantarse”, formuló en un monólogo ante el tribunal.

¿Cómo adquirió su fama?

“La Familia Manson”, como se conocía a sus seguidores, masacró a cinco de sus víctimas el 9 de agosto de 1969 tras invadir la casa de Tate durante una cena.

Las víctimas fueron la propia actriz, embarazada de ocho meses en ese momento, la heredera de la compañía de café Abigail Folger, el famoso peluquero Jay Sebring, el director de cine polaco Voityck Frykowski y Steven Parent, amigo del cuidador de la finca.

Polanski, entonces conocido como el célebre director de El cuchillo bajo el agua (1962), Repulsión (1965) y El bebé de Rosemary (1968), se encontraba fuera del país.

La noche siguiente, un rico tendero y su esposa, Leno y Rosemary LaBianca, fueron apuñalados hasta la muerte en su casa al otro lado de la ciudad.

Los asesinos garabatearon con sangre frases como “Cerdos” y “Healter Skelter” [sic] en las escenas del crimen.

Tres meses más tarde, un seguidor de Manson fue encarcelado por un cargo no relacionado y contó la masacre a un compañero de celda, lo que condujo a la detención del líder de la secta.

Posteriormente, Manson también fue declarado culpable por los asesinatos del músico Gary Hinman y del doble de acción Donald “Shorty” Shea.

¿Por qué se talló una X en la frente?

Cuando le rechazaron la petición de representarse a sí mismo durante su juicio de 9 meses y medio, Manson se presentó ante el tribunal con una “X” tallada en la frente, que más tarde modificó para formar una esvástica nazi.

Posteriormente, las coacusadas Susan Atkins, Van Houten y Patricia Krenwinkel se tallaron una “X” en la frente, se afeitaron el cuero cabelludo, cantaron canciones escritas por Manson y se rieron durante su escalofriante testimonio.

open image in gallery Charles Manson, fotografiado en 2009 ( California Department of Corrections and Rehabilitation/Getty )

Su juicio estuvo a punto de suspenderse cuando el entonces presidente estadounidense Richard Nixon dijo que Manson era “culpable, directa o indirectamente”.

Manson alegó que lo habían juzgado injustamente. Tomó un periódico y levantó el titular de la portada para que lo leyeran los miembros del jurado: “Manson es culpable, declara Nixon”.

Los abogados pidieron la anulación del juicio, pero fue rechazada.

En un momento dado, Manson intentó saltar por encima de la mesa de la defensa hacia el juez y dijo a modo de gruñido: “En nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza”. A partir de entonces, el juez empezó a llevar una pistola.

¿Cuánto tiempo estuvo en prisión?

Tras el juicio, que duró casi un año, Manson y tres de sus seguidoras —Atkins, Krenwinkel y Van Houten— fueron declaradas culpables de asesinato y condenadas a muerte.

Otro acusado, Charles “Tex” Watson, fue declarado culpable tiempo después. Todos se libraron de la ejecución y fueron condenados a cadena perpetua después de que el Tribunal Supremo de California anulara la pena de muerte en 1972.

A lo largo de las décadas, Manson y sus seguidores comparecieron de forma esporádica en audiencias de libertad condicional, en las que sus peticiones de libertad fueron rechazadas en repetidas ocasiones. Las mujeres sugirieron que se habían rehabilitado, pero el propio Manson dejó de asistir después de 1997, diciendo que la cárcel se había convertido en su hogar.

¿Cuáles son algunas de sus citas más escalofriantes?

Uno de los comentarios más espeluznantes de Manson proviene de una entrevista en la que se le pidió que se describiera a sí mismo en una frase.

Saltando hacia delante en su silla, el líder de la secta soltó una risita, arqueó las cejas y puso cara de duende antes de responder: “Nadie”.

Tras hacer una pausa para conseguir un efecto dramático, continuó: “No soy nadie. Soy un vagabundo, un vago, un pordiosero. Soy un furgón y una jarra de vino. Y una navaja recta, si te acercas demasiado a mí”.

Tras cumplir una condena de 10 años por falsificación de cheques a principios de los años 60, se dice que suplicó a las autoridades que no lo dejaran libre porque consideraba la cárcel su hogar.

“El carcelero es mi padre. Su sistema es mi padre”, diría más tarde en un monólogo en el estrado.

“Solo soy lo que ustedes me hicieron. Solo soy un reflejo de ustedes”.

¿Tenía alguna relación con Marilyn Manson?

Brian Hugh Warner, el músico más conocido por su controvertida personalidad escénica bajo el nombre de Marilyn Manson, formó su apodo yuxtaponiendo dos íconos de la cultura pop estadounidense: Charles Manson y Marilyn Monroe.

open image in gallery La estrella del rock gótico Marilyn Manson ( Getty )

Más allá de la adopción del nombre como táctica de crear controversia, no existe ninguna otra conexión entre ambos.

Del mismo modo, el grupo indie de Leicester Kasabian tomó su nombre de la miembro de “La Familia Manson”.

Artículo elaborado con informes adicionales de agencias