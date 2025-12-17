Una reconocida reportera y presentadora deportiva de televisión fue hallada muerta junto a su esposo en un aparente caso de homicidio seguido de suicidio ocurrido en Alabama, según informó la policía local.

Se trata de Christina Chambers, quien trabajó durante más de una década en una filial de Fox en Birmingham. Su cuerpo fue encontrado junto al de su esposo en una vivienda de la comunidad de Hoover, luego de que un familiar alertara a las autoridades alrededor de las 9 de la mañana del martes.

En el interior de la casa también se encontraba un niño de tres años, quien afortunadamente resultó ileso.

De acuerdo con el canal WBRC, los agentes encontraron sin vida a Chambers y a su pareja desde hace cuatro años, Johnny Rimes. Ambos presentaban heridas de bala y fueron declarados muertos en el lugar.

Chambers se había retirado de su cargo en WBRC en 2021, aunque seguía colaborando con la cadena de forma independiente.

open image in gallery Christina Chambers fue reportera deportiva en WBRC y se desempeñó como docente de periodismo televisivo ( WBRC )

La periodista asesinada había colaborado en transmisiones de fútbol americano y liderado la cobertura del Mercedes Marathon en Birmingham, Alabama, un evento que no solo presentó, sino en el que también participó como corredora.

En un comunicado oficial, WBRC expresó su profundo pesar: “Estamos completamente devastados al compartir esta noticia”.

“La exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas halladas muertas en una vivienda de Hoover la mañana del martes”, confirmó la cadena.

“Les pedimos que acompañen con sus pensamientos a su familia y a la familia de WBRC en este difícil momento”.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, el esposo de Chambers trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company y había cursado estudios en la Universidad de Alabama, la misma institución en la que estudió Chambers.

La periodista inició su carrera como reportera de noticias y deportes en WLTZ, la afiliada de NBC en Columbus, Georgia. Posteriormente, se integró a Comcast Sports Southeast, en Atlanta, una cadena deportiva regional, donde cubrió a la Universidad de Auburn

y ejerció como reportera de campo durante los partidos de fútbol americano escolar de los viernes por la noche.

Antes de sumarse al equipo deportivo de WBRC, Chambers trabajó como reportera y presentadora deportiva en WAKA, un canal local de noticias en Montgomery, Alabama.

Sus colegas en WBRC la recordaron como “una compañera muy querida y madre de un niño de tres años al que adoraba”.

“Era conocida por su agudeza, su sonrisa, su calidez, su cercanía y su amor por los UAB Blazers y el deporte escolar”, añadió la cadena en su homenaje.

open image in gallery La periodista Christina Chambers murió en un hecho que la policía describió como un presunto homicidio seguido de suicidio ( WBRC )

Jeh Jeh Pruitt, presentador de noticias de WBRC y colega cercano de Christina Chambers, la recordó con emoción: “Era una de las personas más dulces y cariñosas que he conocido. Le gustaba correr, amaba profundamente a su hijo y disfrutaba la vida”.

“Me alegra haber podido abrazarla y decirle que la quería hace una semana, durante el Super 7. Lamento profundamente lo ocurrido y acompaño a su familia, a las familias Chambers y Thompson, y a toda la familia de WBRC”, añadió con pesar.

Además de su trayectoria en medios, Chambers también se desempeñó como docente de periodismo audiovisual en una escuela secundaria local, donde compartió con entusiasmo su pasión por el deporte y el periodismo.

El distrito escolar de Alabaster City Schools emitió un comunicado en el que rindió homenaje a su legado profesional y al impacto que tuvo en sus alumnos.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Christina Chambers”, expresó el director Wayne Vickers. “Entre 2021 y comienzos de 2025, Christina fue profesora de periodismo audiovisual en nuestra Broadcast Academy de Thompson High School, donde rápidamente estableció vínculos significativos con sus estudiantes. Su entrega a la enseñanza y a su profesión se reflejó en todo lo que hizo”.

Durante su gestión, los estudiantes lograron múltiples premios a nivel estatal, y en 2024, Chambers fue reconocida como Asesora del Año por la Asociación de Prensa Escolar de Alabama.

Vickers subrayó que la periodista dejó una “huella duradera en estudiantes, colegas y audiencia”.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos quienes atraviesan este profundo dolor”, concluyó el comunicado.

Traducción de Leticia Zampedri