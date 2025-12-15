Los familiares de los dos estudiantes que murieron en el tiroteo del sábado en la Universidad de Brown se pronunciaron públicamente mientras las autoridades continúan con la investigación del ataque, ocurrido en el estado de Rhode Island.

Mukhammad Aziz Umurzokov, una de las víctimas fatales, soñaba con convertirse en neurocirujano. Su familia lo describió como “la persona más bondadosa”.

Ella Cook, oriunda de Alabama, también falleció a causa de las heridas. Sus familiares la recordaron como “su luz más brillante”.

El tiroteo ocurrió a las 4:00 p. m., hora local, en el edificio de ingeniería Barus and Holley, en momentos en que se realizaban exámenes finales.

Rachel Friedberg, profesora de la universidad, relató a la BBC que el atacante irrumpió en el aula, “gritó algo” y luego abrió fuego.

Otros ocho estudiantes resultaron heridos en el ataque. Poco después, un hombre originario de Wisconsin fue detenido en relación con el caso.

Sin embargo, más tarde fue puesto en libertad, ya que no se encontraron “fundamentos” suficientes para sostener la sospecha, según informó la Universidad de Brown en un comunicado oficial.

Mukhammad Aziz Umurzokov estudiaba en la Universidad de Brown con el objetivo de convertirse en neurocirujano, según informó su familia a través de una campaña en GoFundMe lanzada tras el tiroteo.

Fue descrito como una persona “amable, divertida e inteligente” y como “el mayor ejemplo a seguir” dentro de su entorno familiar.

“Siempre tendía la mano a quien lo necesitara, sin dudarlo, y fue la persona de mejor corazón que conocimos en nuestra familia”, escribió Samira Umurzokova. “Estamos profundamente devastados por esta pérdida”.

Hasta el 15 de diciembre de 2025, la campaña había recaudado cerca de 190.000 dólares, sobre una meta de 200.000.

Los fondos serán destinados a cubrir gastos de la familia, y el excedente será donado a organizaciones benéficas.

Khimari Manns, compañero de cuarto de Mukhammad Aziz Umurzokov y miembro del equipo de lucha de la Universidad de Brown, relató a CBS News que se refugió en un baño al enterarse del tiroteo. Mientras esperaba una señal de que era seguro salir del lugar, intentó contactarlo. Sin embargo, comenzó a preocuparse al no recibir respuesta.

“Tenía un mal presentimiento. Le mandé un mensaje, y no respondió”, relató.

Ante la incertidumbre, Manns llamó varias veces a la policía para obtener información sobre la situación. No fue sino hasta el domingo que le confirmaron que su compañero había muerto. Al enterarse, dijo que la noticia no le pareció real.

“Era pura alegría, pura energía”, recordó conmovido. “Le subía el ánimo a todos los que lo rodeaban.

Se preocupaba porque yo tuviera todo en orden, y él también cumplía con lo suyo. Siempre estaba ahí. Entraba al cuarto y me levantaba el ánimo”, añadió.

La tía de Mukhammad Aziz Umurzokov declaró a NBC News que su sobrino soñaba con convertirse en neurocirujano desde que, a los diez años, fue sometido a una “cirugía cerebral muy compleja que duró ocho horas”.

Además, aseguró que la familia tenía grandes esperanzas en el “futuro prometedor” del joven, y que recibió la trágica noticia en plena madrugada.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uzbekistán confirmó el fallecimiento de Umurzokov a través de un comunicado publicado en Telegram. En el mensaje, un vocero calificó el hecho como “una gran pérdida para todos”.

Asimismo, el vocero informó que la República de Uzbekistán se ha puesto en contacto con la familia de la víctima y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades policiales de Estados Unidos.

Ella Cook fue “una luz brillante” en su comunidad

La estudiante de Alabama Ella Cook también murió en el ataque armado ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island.

College Republicans of America publicó un mensaje en su memoria. En ese contexto, destacaron que Cook se desempeñaba como vicepresidenta del capítulo estudiantil de la organización en Brown.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestra vicepresidenta de los College Republicans de Brown, Ella Cook”, escribió Martin Bertao, presidente nacional del grupo. “Ella era conocida por su carácter firme, valiente y generoso, y por su compromiso tanto con su organización como con sus compañeros”.

“Acompañamos en oración a su familia, a los College Republicans de Brown y a toda la comunidad universitaria en este momento de profundo dolor”, añadió.

Por otro lado, el reverendo Craig Smalley, de la Catedral Church of the Advent en Birmingham, Alabama, pidió a los feligreses rezar por Ella durante el servicio religioso del domingo.

“Lamentablemente, una de nuestras feligresas, Ella Cook, fue una de las personas que murieron ayer”, afirmó el reverendo, según reportó AL.com.

Además, destacó el legado espiritual de la joven: “Ella fue una luz inquebrantable y llena de fe para quienes la conocieron. No solo aquí, donde creció en la iglesia de Advent y sirvió con entrega, alentando y acompañando a quienes la rodeaban, sino también en la Universidad de Brown, donde fue una presencia muy especial”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, difundió un comunicado tras el tiroteo, en el que calificó lo ocurrido como “un día trágico para de Brown, nuestras familias y nuestra comunidad local”.

“No existen palabras que puedan expresar el profundo dolor que sentimos por las víctimas del tiroteo ocurrido hoy en el edificio de ingeniería y física Barus & Holley”, añadió.

En esa misma línea, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó el mensaje de Paxson a través de la red social X.

“No hay palabras”, escribió. “Pienso en su familia y amigos, especialmente en sus padres. Que Dios los bendiga”.

Esa misma noche, se realizó una vigilia en memoria de Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov. Durante el acto, los asistentes encendieron velas y colocaron flores como muestra de apoyo a las familias de las víctimas, según informó NBC Boston.

Cabe mencionar que la ceremonia originalmente estaba programada como el encendido del árbol de Navidad y de la menorá en el parque Lippitt Memorial.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado un posible móvil del ataque perpetrado el sábado. Además, no se han presentado cargos formales.

Al respecto, el analista de fuerzas del orden de CNN, Steve Moore, señaló: “Ninguna investigación es perfecta y siempre hay avances y retrocesos”.

Asimismo, calificó como “un error” la detención del primer sospechoso —posteriormente liberado—, y aseguró que los investigadores han retomado el caso “desde cero”.

Durante una recepción navideña en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ofreció sus condolencias en un discurso improvisado de 40 minutos.

“Solo quiero expresar mis respetos”, dijo. “Dos personas que ya no están con nosotros. Universidad de Brown, nueve heridos. Dos nos observan desde el cielo”.

Asimismo, expresó su pesar por las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach, Australia, y concluyó: “Quiero rendir homenaje a todos”.

