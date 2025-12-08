Una ex secretaria judicial de Carolina del Sur, EE. UU., que desempeñó un papel central en el juicio por doble asesinato de Alex Murdaugh se declaró culpable el lunes de cargos penales tras admitir que mostró pruebas judiciales selladas a un fotógrafo y luego mintió sobre ello bajo juramento.

Rebecca “Becky” Hill, ex secretaria judicial del condado de Colleton, se declaró culpable ante el Tribunal de Circuito del condado de obstrucción a la justicia y perjurio por exponer a un periodista fotografías selladas de la escena del crimen y dar falso testimonio al respecto.

También se declaró culpable de dos acusaciones de conducta impropia en el cargo, por aceptar primas y promocionar un libro que escribió sobre el juicio gracias a la información obtenida en su cargo público.

El juez Heath Taylor condenó a Hill a tres años de libertad condicional. Le dijo que el castigo habría sido mucho más severo si los fiscales hubieran determinado que ella manipuló al jurado durante el juicio de Murdaugh.

“No hay excusa para los errores que cometí. Me avergüenzo de ellos”, dijo Hill en una breve declaración ante el tribunal, pidiendo una oportunidad para hacerlo mejor.

Rebecca "Becky" Hill, ex secretaria judicial del condado de Colleton, Carolina del Sur, se encargó de supervisar al jurado, gestionar las pruebas y asistir al juez durante las seis semanas que duró el juicio de Alex Murdaugh, que acabó con la condena de este por los asesinatos de su esposa y su hijo en 2021 ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Hill se encargó de supervisar al jurado, gestionar las pruebas y asistir al juez durante las seis semanas que duró el juicio de Alex Murdaugh, que acabó con la condena de este por los asesinatos de su esposa y su hijo en 2021.

El caso atrajo la atención internacional, centrándose en el poder, la riqueza y una dinastía legal antaño dominante en un pequeño condado de Carolina del Sur.

El lunes, el abogado Rick Hubbard notificó al tribunal que los investigadores habían sido alertados después de que un periodista informara que Hill había mostrado fotos gráficas de la escena del crimen a miembros de los medios de comunicación. No dio el nombre del periodista.

Las imágenes aparecieron más tarde en Internet, y los metadatos coincidían con un momento en el que los registros de la tarjeta de acceso al tribunal de Hill mostraban que había entrado a la sala de evidencias protegida.

Una segunda orden dice que Hill mintió a la jueza Jean Toal, ahora jubilada, durante una audiencia en enero de 2024, cuando la jueza le preguntó: “¿Permitió que alguien de la prensa viera las pruebas selladas?”.

Los abogados de Alex Murdaugh han intentado recurrir su condena a cadena perpetua sin libertad condicional alegando que Hill intentó influir en los miembros del jurado para que votaran culpable, y que la mujer tenía un interés, por su libro, en que Murdaugh fuera declarado culpable

Una de las acusaciones, mala conducta en el cargo, se refería al dinero que, según los investigadores, Hill malversó. Dijeron que eso incluía casi 10.000 dólares en bonificaciones procedentes de dinero federal destinado a mejorar el cobro de las pensiones alimenticias, y unos $2.000 en dinero de la oficina del secretario judicial.

La orden judicial sobre el otro cargo de mala conducta decía que Hill había utilizado su papel público como secretaria judicial para promocionar su libro sobre el juicio de Murdaugh en las redes sociales.

Hill también fue acusada el pasado mes de mayo de 76 infracciones éticas. Los funcionarios dijeron que Hill había permitido que se tomara una foto de Murdaugh en una celda de detención para promocionar su libro sobre el juicio, y que había utilizado dinero del condado para comprar decenas de almuerzos para su personal, los fiscales y un vendedor.

Los abogados de Murdaugh han intentado recurrir su condena a cadena perpetua sin libertad condicional, alegando que Hill intentó influir en los miembros del jurado para que votaran culpable y que tenía prejuicios contra Murdaugh por su libro.

Una apelación inicial de sus condenas por asesinato fue denegada, pero la jueza jubilada Jean Toal dijo más tarde que cuestionaba la credibilidad de Hill, describiéndola como una persona “atraída por el canto de sirena de la fama”.

Los fiscales dijeron que habían investigado esas alegaciones y no habían encontrado ninguna evidencia de manipulación del jurado. Aunque tres miembros del jurado o sus suplentes manifestaron preocupación por el comportamiento de Hill, otros 11 dijeron que no había hecho nada indebido.

Alex Murdaugh aparece en la foto con su esposa Maggie y sus hijos Paul y Buster antes de los asesinatos de 2021 ( Maggie Murdaugh/Facebook )

“La SLED (División de Fuerzas de Seguridad de Carolina del Sur) entrevistó a los 11 jurados restantes: ninguno de ellos corroboró el testimonio de los tres jurados que afirman que Hill intentó influir indebidamente en el juicio por asesinato de Alex Murdaugh”, dijo Hubbard al tribunal el lunes.

Mientras tanto, Murdaugh también cumple otra condena de décadas de prisión tras admitir haber robado millones de dólares a clientes y al bufete de abogados de su familia.

Hill dimitió en marzo de 2024, durante el último año de su término de cuatro años, alegando el escrutinio público que sufría a raíz del juicio de Murdaugh y el deseo de pasar tiempo con sus nietos.

Traducción de Sara Pignatiello