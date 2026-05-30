‘El choque’ de Netflix: la historia de Mackenzie Shirilla y el accidente que mató a su novio y un amigo

Dos semanas antes de estrellar deliberadamente su auto contra un edificio de ladrillos y matar al instante a su novio Dominic Russo, de 20 años, y a su amigo Davion Flanagan, de 19, Mackenzie Shirilla ya había amenazado con provocar un choque durante una fuerte discusión con Russo.

Aquella pelea terminó cuando Russo se bajó del vehículo y un amigo pasó a buscarlo. Sin embargo, en la madrugada del 31 de julio de 2022, Shirilla cumplió la amenaza: aceleró su Toyota Camry 2018 hasta los 160 km/h antes de impactar y destrozar por completo el auto.

“Tenía una misión y la llevó a cabo con precisión. Su decisión fue matar”, afirmó la jueza Nancy Margaret Russo (sin parentesco con Dominic Russo) durante el juicio sin jurado realizado en el condado de Cuyahoga, Ohio. “Sus acciones fueron metódicas, deliberadas y totalmente intencionales. No fue un acto de imprudencia al volante. Fue un asesinato”.

La magistrada también describió a Shirilla como “un verdadero demonio al volante”. Además, los fiscales señalaron que, meses después del choque, la joven publicó en TikTok que era “la clase de mujer por la que alguien moriría”.

Durante la audiencia de sentencia, realizada a mediados de agosto de 2023, Shirilla —hoy de 21 años— rompió en llanto al hablar frente a las familias de las víctimas y aseguró que no recordaba nada de los instantes previos al impacto.

Finalmente, el lunes 21 de agosto de 2023, la joven recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años.

“¿No pueden simplemente quitarme la licencia de conducir?”

Los fiscales sostuvieron que Shirilla y Russo mantenían una relación tóxica. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que demostraban que la joven había amenazado con estrellar el auto mientras conducía junto a Russo apenas semanas antes de la muerte de él y de Flanagan.

El choque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana del 31 de julio de 2022, contra un edificio en Strongsville, un suburbio de Cleveland. Según los investigadores, Shirilla condujo su Toyota Camry 2018 por un tramo de poco más de un kilómetro antes de alcanzar los 160 km/h.

Aunque la fiscalía no presentó cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, Cleveland.com informó que los niveles de THC, el componente psicoactivo de la marihuana, en el organismo de Shirilla superaban el límite legal permitido en Ohio al momento del accidente.

open image in gallery Shirilla estrelló deliberadamente su automóvil contra un edificio de ladrillo, lo que provocó la muerte instantánea de su novio Dominic Russo, de 20 años, y de su amigo Davion Flanagan, de 19 ( WKYC )

Los datos del sistema del vehículo y las imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el volante giró bruscamente primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda antes de que el auto se saliera de la carretera y se estrellara contra la estructura. Un transeúnte llamó a las autoridades 45 minutos después del impacto.

Russo y Flanagan murieron en el acto. Shirilla, en cambio, sobrevivió de forma casi milagrosa y quedó atrapada en el asiento del conductor, presionando el acelerador con una zapatilla Prada de felpa.

“Se llevó a todos los que iban en el auto con ella”

La fiscalía presentó a Shirilla como una joven impulsiva y egoísta que habría intentado matar a Russo en medio del deterioro de la relación. Según NBC, entre las pruebas exhibidas durante el juicio apareció un video en el que la adolescente amenazaba con rayar el auto de Russo tras una discusión.

Sin embargo, días después de la tragedia, Shirilla dejó mensajes en el obituario de Russo en los que expresaba su dolor por la pérdida.

“Ojalá pudiera abrazarte una última vez”, escribió la joven.

“Eres el amor de mi vida. Siempre estarás conmigo y nunca dejaré de pensar en ti”, añadió en otra publicación realizada apenas una semana después de la muerte de Russo, según Daily Beast.

open image in gallery Los fiscales acusaron a Shirilla de estrellar deliberadamente su vehículo porque sabía que su relación con Russo estaba llegando a su fin ( Obituario de Dominic Russo )

Otro de los mensajes decía: “Te amo, Dom. Eres mi alma gemela. Nunca voy a olvidar los recuerdos que construimos juntos. Me convertiste en la persona que soy hoy y eras alguien increíble”.

Luego añadía: “Extraño tu risa, tu sonrisa perfecta. Siento tu energía a mi alrededor todos los días y desearía poder tenerte aquí físicamente. Dios, eras la última persona que merecía algo así. Tenías toda una vida por delante… Ojalá te lo hubiera dicho más veces. Por favor, espérame”.

Según las pruebas presentadas por la fiscalía, Shirilla le preguntó a la policía poco después del choque si “simplemente podían quitarle la licencia de conducir por 10 años o algo así”.

FOX 8 también informó que la joven buscó trabajo en una agencia de modelos de Los Ángeles mientras todavía se recuperaba de sus heridas en el hospital. Además, antes de que enfrentara cargos penales, fue vista en un concierto y en una fiesta de Halloween.

Durante la audiencia de sentencia, la madre de Shirilla explicó que ella misma la alentó a intentar recuperar “un momento de normalidad” para Halloween, después de que “perdiera todo su mundo”. Según contó, la joven asistió a un concierto junto al primo de Russo y otras personas.

De acuerdo con The Messenger, la fiscalía también mostró videos de TikTok en los que Shirilla decía frases como: “Soy la clase de persona por la que morirías” y “Ni siquiera soy cool, solo soy una de esas chicas que pueden consumir muchas drogas y no morir”.

Sin embargo, médicos que la atendieron declararon que la joven expresó “dolor, culpa y vergüenza” por lo ocurrido. Sus abogados insistieron en que sentirse devastada tras un accidente fatal no la convertía en asesina y sostuvieron que la fiscalía nunca logró demostrar que ella no hubiera perdido el control del vehículo mientras conducía de forma imprudente.

“No hay dudas de que todo esto ocurrió en el contexto de su relación con Dominic y de que la intención de la acusada era ponerle fin. Y, al hacerlo, se llevó a todos los que estaban en el auto”, afirmó el fiscal Tim Troup ante el tribunal.

“Un auténtico infierno sobre ruedas”

Tras un juicio de cuatro días sin jurado, Mackenzie Shirilla fue condenada el lunes 21 de agosto de 2023 a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Durante la audiencia, Christine Russo, madre de Dominic, habló sobre el dolor que dejó la muerte de su hijo.

“Mackenzie, si vas a prisión por lo que hiciste, al menos agradece que sigues viva y que todavía tienes un futuro, sea el que sea”, expresó ante el tribunal, según NBC News. “A Dom y Davion les arrebataron su futuro, sus sueños y sus esperanzas. Mackenzie no tuvo piedad de ninguno de los dos. Ahora solo Dios puede tener misericordia de su alma”.

Por su parte, la madre de Shirilla pidió clemencia y aseguró que su hija “no recuerda nada del accidente”.

Sin embargo, la jueza Nancy Margaret Russo sostuvo que las imágenes del choque resultaron decisivas para la condena, ya que mostraban cómo la joven “pasó de ser una conductora responsable a convertirse en un auténtico infierno sobre ruedas”.

“Ella lo amaba profundamente. Jamás habría asesinado al amor de su vida”, afirmó Natalie Shirilla. También contó que su hija recibió amenazas de muerte tras ser arrestada. “Durante tres meses después del accidente, solo usaba la ropa de Dominic, comía lo que él comía y escuchaba la música que él componía”.

open image in gallery Shirilla fue declarada culpable de 12 cargos y condenada a entre 15 años y cadena perpetua en prisión ( WKYC )

Cuando Natalie Shirilla mencionó que Flanagan era un amigo reciente de su hija, la jueza intervino de inmediato: “¿Y eso qué significa? ¿Que su vida vale menos?”.

“¡Dios mío, no!”, respondió la madre. “Pasaban todos los días juntos”.

“Pero justamente ese es parte del problema, señora Shirilla”, retrucó la jueza. “Todos confiaban entre sí. Y el resultado fue que terminaron juntos en un auto y dos de ellos murieron”.

Momentos antes de escuchar la sentencia, Mackenzie Shirilla, visiblemente afectada, también tomó la palabra ante el tribunal.

“Lo siento muchísimo. Espero que algún día puedan entender que jamás habría permitido que esto ocurriera ni lo hice a propósito”, dijo entre lágrimas. “A las familias de Dominic y Davion, lo siento de verdad. Ojalá pudiera recordar lo que pasó”.

Luego añadió: “Todos éramos amigos y Dom era mi alma gemela. Desearía poder aliviar su dolor. Y a mi familia, gracias por apoyarme y por todo el amor que me dan. Los quiero muchísimo”.

Por su parte, Frank Russo, padre de Dominic, declaró a NBC News que, aunque la muerte de su hijo destruyó a su familia, esperaba que Shirilla pudiera recuperar la libertad algún día.

Y compartió: “Es una tragedia para todos. Sí, perdí a mi hijo y el dolor para nuestra familia es enorme, pero tampoco quiero que la vida de ella quede arruinada para siempre. Eso no me devolverá a mi hijo”.

Shirilla podrá solicitar la libertad condicional después de cumplir 15 años en prisión.

Traducción de Leticia Zampedri