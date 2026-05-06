Una pareja que escribía un blog sobre la vida en autocaravana fue encontrada muerta a tiros dentro de su vehículo

Según los informes, una pareja de Florida que escribía un blog sobre su “vida en autocaravana” fue encontrada muerta dentro de su vehículo recreativo en lo que parece ser un caso de asesinato-suicidio.

Anissa Osborne, de 56 años, y su esposo Christopher Osborne, de 51 años, con quien estuvo casada durante 15 años, fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de su vehículo en el campamento Ocean Pond en el Bosque Nacional Osceola el domingo.

Trabajaban en el lugar como anfitriones, gestionando sus operaciones y ayudando a los visitantes desde que asumieron el cargo en diciembre, y eran conocidos por documentar alegremente su “pequeña vida” en Facebook e Instagram.

“Mi esposa, mi ángel. No puedo vivir sin ti”, escribió Christopher Osborne en homenaje a Anissa, una exenfermera, en Facebook hace apenas unos meses.

open image in gallery Flores depositadas en el camping Ocean Pond, en el Bosque Nacional de Osceola, Florida ( First Coast News )

Los agentes de la oficina del alguacil del condado de Baker respondieron a una llamada de otros campistas para comprobar el estado de las personas cuando se descubrieron los cuerpos, y dijeron que creían que Christopher había disparado a Anissa antes de suicidarse con la misma arma.

Sus muertes están siendo investigadas por la oficina del alguacil, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la oficina del médico forense del estado.

Sharon Alvarez, tía del fallecido, declaró a First Coast News que la publicación de Christopher en la que declaraba su amor por Anissa era típica de su actividad en las redes sociales: “Siempre publicaba cosas sobre el amor de su vida y lo mucho que amaba a su esposa”.

“Saber que él la mató... esto no tiene sentido”.

open image in gallery La pareja era conocida por compartir su “vida feliz en autocaravana” en las redes sociales ( Anissa Osborne/Facebook )

Laura Lorenzo Curry, prima de Anissa, también le rindió homenaje y la describió como una persona “muy, muy feliz, con un espíritu muy libre... Tenía una personalidad vibrante y alegre, y era divertidísima”.

“Nos emocionó muchísimo conocer a Chris porque era una persona encantadora. Pero a veces, las personas encantadoras pueden tener muchas cosas que ni siquiera imaginamos”.

Deborah Helm Sells, otra prima de Anissa, escribió en Facebook: “Descansa en paz, Christopher Osborne, ¡estoy tan enojada contigo ahora mismo que quiero darte una buena paliza con el bastón que me hiciste!”.

“Pero sé que ella me diría que te perdonara, y sé que amaba a Jesús y lo llamaba por su nombre, así que sé que ahora está con él”.

La página de Facebook de Anissa mostraba habitualmente selfies con su marido y sus perros, dando la impresión de ser una pareja feliz y satisfecha con su estilo de vida.

Sus publicaciones más recientes muestran nuevas obras de arte personalizadas que encargó para decorar su casa y documentan la nevada que vieron desde su ventana el invierno pasado.

“Dios nos recuerda a veces que debemos bajar el ritmo, hacer una pausa y volver a empezar”, escribió en el pie de foto que acompañaba al video.

Traducción de Olivia Gorsin