Un paraguas suelto mata a una mujer en un restaurante a orillas de un lago en Carolina del Sur durante el Día de los Caídos

Una mujer de Carolina del Sur falleció durante el fin de semana del Día de los Caídos después de que fuertes vientos le arrojaron un paraguas mientras cenaba en un restaurante a orillas de un lago.

Dana Weinger, de 56 años y residente de Huger, estaba comiendo en el restaurante Driftwood Grill en Lake Marion el sábado cuando un paraguas la golpeó en el cuello y le seccionó la arteria carótida, según informó la forense del condado de Clarendon, Jacqueline Blackwell, citada por WIS 10. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y la encontraron inconsciente con una laceración en la cabeza y el cuello. Intentaron reanimarla en el lugar, pero Weinger fue declarada muerta a las 8:43 p. m.

“Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los seres queridos afectados por el trágico incidente ocurrido anoche durante el repentino temporal en el lago Marion”, escribió Driftwood Grill en un comunicado en Facebook.

“Esto afectó profundamente a muchas personas de nuestra comunidad, incluidos clientes, personal, socorristas y todos los involucrados. Por respeto a la familia y a los afectados, pedimos que continúen las oraciones, la compasión y la privacidad durante este momento tan difícil”, agregó el restaurante.

Los responsables del restaurante agradecieron a los servicios de emergencia y a los miembros de la comunidad que ayudaron durante el incidente y pidieron oraciones por los afectados.

open image in gallery Dana Weinger, de 56 años, de Huger, Carolina del Sur, falleció el sábado después de que un paraguas que se había soltado debido a los fuertes vientos la golpeó mientras cenaba en el Driftwood Grill, en el lago Marion

Según informa WIS 10, la autopsia está programada para el miércoles, de acuerdo con la oficina forense. Su muerte es investigada como un accidente.

Blackwell describió la tormenta eléctrica grave y repentina a WLTX como “un viento muy fuerte, como una microrráfaga que llegó y derribó no solo el paraguas, sino también todos los muebles, y otros escombros cayeron sobre donde estaban sentados”.

Añadió que Weinger estaba cenando con su marido, así como con otros familiares, en el momento del incidente.

“Fue un momento muy emotivo para él, y hablé con los dueños del restaurante, quienes me dijeron que todos los miembros de la familia también estaban allí reunidos. Estaban comiendo, cenando, había mucha gente”, declaró Blackwell al medio.

Traducción de Olivia Gorsin