Nuevas imágenes de una cámara corporal contradicen la versión del asesino de Henry Nowak

Un video grabado con una cámara corporal y difundido recientemente revela las mentiras que dijo Vickrum Digwa mientras su víctima, Henry Nowak, yacía gravemente herida en el suelo.

Digwa, de 23 años, apuñaló mortalmente al estudiante de Finanzas, de 18 años, en diciembre del año pasado, tras afirmar falsamente que Nowak lo había insultado con comentarios racistas. El 1 de junio fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 21 años, por el asesinato.

Las imágenes, obtenidas inicialmente por la BBC, muestran a Digwa asegurando que Nowak se había quitado el turbante y acusándolo en repetidas ocasiones de haber cometido un ataque racista.

En el video, Digwa también afirma que Nowak estaba "tambaleándose" y "claramente borracho", antes de fingir que desconocía las heridas que presentaba.

Las imágenes también parecen confirmar las versiones difundidas previamente de que Digwa nunca fue esposado, mientras que Nowak sí lo fue.

open image in gallery El asesino de Henry Nowak mintió varias veces a la policía ( Crown Prosecution Service (CPS) )

Durante el juicio, Digwa declaró que Henry Nowak, a quien describió como ebrio, lo insultó con comentarios racistas antes de golpearlo y quitarle el turbante.

También aseguró que lo apuñaló en la parte posterior de las piernas en defensa propia, después de que Nowak lo amenazara y lo jalara del cabello. Sin embargo, afirmó que en ese momento no se dio cuenta de que también le había causado la herida mortal en el pecho.

La fiscalía sostuvo que Digwa les dijo una "mentira vil" a los policías que llegaron al lugar al asegurar que había sido víctima de un ataque racista.

El video comienza a las 23:47, cuando los paramédicos llegaron al lugar y relevaron a los agentes que realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. En las imágenes, Digwa les dice a los policías: "Me quitó el turbante de la cabeza" y "empezó a jalarme del cabello sin cortar", al tiempo que explica que profesa la religión sij.

open image in gallery Vickrum Digwa asesinó a Henry Nowak, pero dijo a la policía en el lugar de los hechos que él había sido víctima de un ataque racista ( Policía de Hampshire/PA )

Después, Digwa asegura que Henry Nowak comenzó a "arrastrarlo", lo que, según dijo a los agentes, desencadenó un "altercado".

Más adelante en el video, se queja de que las luces intermitentes de las patrullas le molestan en los ojos. Cuando un policía le pregunta cómo se produjo la herida, responde: "¿Qué herida?".

Poco después, los agentes lo detienen por intento de asesinato. "¿Qué? ¿Cómo que intento de asesinato? ¿Por qué me están arrestando?", responde.

Uno de los policías le contesta: "Esa es tu versión de los hechos. Nosotros no sabemos qué ocurrió aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que averiguarlo".

La actuación de la policía tras el ataque contra Henry Nowak provocó disturbios en varias ciudades del Reino Unido, durante los cuales varios agentes resultaron heridos y se lanzaron botellas contra las fuerzas de seguridad.

open image in gallery Henry Nowak, de 18 años, murió tras sufrir una puñalada en el pecho ( Foto familiar/PA )

A las afueras del tribunal, Mark Nowak, padre de Henry, habló acompañado por su familia y dijo: "Queremos que la desgarradora historia de Henry sirva para impulsar un cambio positivo.

"No queremos que su muerte se utilice para generar más división, odio o tensión. Queremos que su historia ayude a que nuestras calles sean más seguras para todos".

Tras el juicio, el subjefe interino de la Policía de Hampshire, Robert France, ofreció disculpas en nombre de la institución. Sin embargo, afirmó que los agentes fueron "engañados" y que desconocían la gravedad de la herida de Henry Nowak, la cual, según explicó, no era evidente.

"Este es un caso absolutamente trágico y mis más sinceras condolencias están con la familia de Henry, sus amigos y sus seres queridos.

"Quiero disculparme. Lamento que Henry no pudiera ser salvado esa noche. Lamento que fuera esposado y detenido pocos minutos antes de perder el conocimiento".

La Oficina Independiente para la Conducta Policial investiga la actuación de la Policía de Hampshire en el caso de Henry Nowak.

Además, la investigación judicial sobre su muerte, prevista para el próximo año en el Tribunal Forense de Winchester, también analizará si alguna acción u omisión de un agente de policía causó o contribuyó a su fallecimiento.

Traducción de Leticia Zampedri