El exmarido de Lindsay Clancy reveló por qué decidió perdonarla por la muerte de sus tres hijos, en su primera entrevista desde que el juicio fue declarado nulo.

Patrick Clancy habló con el programa 60 Minutes el domingo, dos semanas después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime en el caso.

Durante el juicio, la defensa de Clancy no negó que hubiera matado a sus tres hijos en su casa de Duxbury, Massachusetts, en 2023, pero sostuvo que en ese momento sufría psicosis posparto.

Patrick, que fue entrevistado junto a su nueva esposa, Rachel Danis, explicó que en aquel momento no sabía cómo afrontar lo que estaba ocurriendo.

“Podía imaginar lo que era sentirse muy, muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo afrontar una enfermedad mental posparto”, dijo. “Creo que las enfermedades mentales pueden ser muy difíciles de detectar. Así que estoy seguro de que hubo cosas que no vi”.

open image in gallery El exmarido de Lindsay Clancy explica por qué la perdonó por matar a sus tres hijos ( 60 Minutes )

También habló de la forma en que su exesposa fue retratada en los medios y las redes sociales y explicó por qué decidió perdonarla.

“Vi titulares que decían cosas como ‘Madre asesina’, ‘Asesina de bebés’ o ‘Monstruo’. Pero nada de eso era cierto”, afirmó.

“Creo que fue su enfermedad mental la que provocó todo esto. Por eso dije lo que dije. Y, en cuanto a perdonarla, sentía que tenía que hacerlo porque, si no, iba a cargar con eso para siempre”.

Patrick también reveló que él y Danis, especialista en infertilidad, están formando una familia y que planean mantener vivo el recuerdo de sus tres hijos para que sus futuros hermanos también los conozcan.

Durante el juicio, Patrick declaró sobre los problemas de salud mental que Lindsay atravesó después del parto, antes de la muerte de Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses.

open image in gallery Los abogados de Clancy argumentaron que sufría psicosis posparto en el momento de la muerte de sus hijos ( Reuters )

Durante el juicio, 11 de los 12 miembros del jurado estaban dispuestos a declarar que Clancy no era penalmente responsable debido a que sufría psicosis posparto cuando mató a sus hijos. Sin embargo, uno de los miembros del jurado consideró que debía ser declarada culpable, por lo que no pudieron alcanzar un veredicto unánime y el juez declaró nulo el juicio.

Durante la entrevista con 60 Minutes, Patrick contó que su exesposa había acudido varias veces a urgencias después del nacimiento de su tercer hijo. Lindsay ingresó voluntariamente en un programa de tratamiento para pacientes con depresión posparto, pero recibió el alta apenas un día después.

“Diciembre fue muy difícil para ella”, recordó sobre diciembre de 2022. “Casi no dormía, estaba muy deprimida y tenía pensamientos intrusivos. A finales de ese mes, tuvieron que hospitalizarla”.

open image in gallery Patrick Clancy se volvió a casar con una mujer llamada Rachel Danis, en la imagen ( 60 Minutes )

Semanas después de recibir el alta, Clancy mató a sus tres hijos. Patrick contó que Callan, el menor, sobrevivió varios días después de la muerte de sus hermanos.

“Recuerdo haber pensado: ‘Por favor, que al menos uno sobreviva. Lo criaré lo mejor que pueda, le daré la mejor vida posible y le hablaré de su hermano y su hermana’”, contó.

Callan murió días después en brazos de su padre en el hospital.

Durante el juicio, Patrick también quedó en el centro de numerosas especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios llegaron incluso a insinuar que había tenido algún tipo de responsabilidad en la muerte de sus tres hijos.

En declaraciones a 60 Minutes, Patrick rechazó esas especulaciones.

“Esto perjudica la memoria de mis hijos”, afirmó. “Desvía por completo la atención de lo que importa, que es la salud mental perinatal”.

Traducción de Leticia Zampedri