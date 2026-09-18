El único miembro del jurado que consideró culpable a Lindsay Clancy aseguró que nunca tuvo dudas sobre su postura en el caso.

Clancy, una expartera de 36 años, admitió haber estrangulado a sus tres hijos —Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses— en su casa de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023, aunque su defensa sostuvo que no era penalmente responsable de las muertes porque sufría una grave depresión posparto.

Tras más de 40 horas de deliberaciones, 11 miembros del jurado se inclinaron por declarar a Clancy inocente por demencia, mientras que Michael P. Desronvil fue el único que mantuvo su voto de culpabilidad. Ante la imposibilidad de alcanzar un veredicto unánime, el juez William Sullivan declaró nulo el juicio el 3 de septiembre.

open image in gallery Lindsay Clancy admitió haber matado a sus tres hijos, pero se declaró no culpable por motivos de inimputabilidad y alegó que sufría una grave depresión posparto. El juicio fue declarado nulo el 3 de septiembre ( Reuters )

Desronvil, de 48 años, explicó su postura en un comunicado enviado a NewsNation: “Nunca tuve dudas. Durante las deliberaciones, cuando intentaba plantear distintas teorías posibles, me interrumpían constantemente, como si eso significara que dudaba de las pruebas presentadas”.

“Por todas las pruebas físicas, los testimonios clave y los argumentos de la fiscalía, consideré que había pruebas suficientes para demostrar que ella [Clancy] sabía exactamente lo que hacía y que lo había planeado”.

Sus declaraciones contradicen la versión de Roni Carlson, presidenta del jurado, quien aseguró a NBC Boston después del juicio que el único miembro que votó en contra había “admitido que tenía dudas razonables”.

Después del juicio, Desronvil también concedió una entrevista telefónica de una hora al youtuber Ray Marcel para su programa Fugitive. La entrevista no se emitió, pero Marcel habló posteriormente en público sobre la conversación.

open image in gallery Patrick Clancy, esposo de Lindsay Clancy, junto a los tres hijos de la pareja. De izquierda a derecha: Cora, de 5 años; Callan, de 8 meses; y Dawson, de 3 años ( GoFundMe )

Marcel aseguró que Desronvil le contó que se sentía “atacado” por los medios debido a su postura en el juicio. Como ejemplo, mencionó que volvieron a salir a la luz antiguas acusaciones de violencia doméstica en su contra y atribuyó parte de las críticas recibidas al hecho de ser un republicano negro.

Por su parte, el hermano de Desronvil declaró al New York Post que no cree que su fe católica haya influido en su postura sobre el caso Clancy. “No creo que la religión tuviera nada que ver”, afirmó.

El jueves, su abogado, Edward Paltzik, también salió en defensa de Desronvil y lo elogió en una publicación en X: “Este héroe estadounidense y defensor de la justicia ama a Estados Unidos como el mejor país del mundo; considera nuestra sagrada Constitución la máxima expresión de la libertad humana; y apoya a nuestro increíble líder, el presidente Donald J. Trump, a quien considera, como él, un defensor del sentido común, la libertad y la cordura”.

open image in gallery El juez William se vio obligado a declarar nulo el juicio el 3 de septiembre después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime ( AP )

Paltzik también advirtió en su publicación que “las personas malvadas que han atacado tan cruelmente [a su cliente] deberán responder por sus actos con todo el peso de la ley y más allá… No será derrotado ni destruido por quienes desean hacerle daño”.

El abogado reveló además que Desronvil se mantiene alejado de la atención pública ante el intenso interés de la prensa. “Actualmente se encuentra sano y salvo en un lugar seguro y no revelado de una zona rural del norte de Nueva Inglaterra”, explicó.

Un mecánico de la zona declaró al Post: “Su esposa vino ayer y me pidió que le pusiera llantas nuevas al auto. Dijo que los medios se volvieron locos y que van a mantenerse alejados de los reflectores por un tiempo”.

Mientras tanto, los fiscales del condado de Plymouth evalúan si llevar nuevamente a Clancy a juicio ante las dudas sobre la posibilidad de obtener un veredicto diferente con un nuevo jurado. La acusada deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de septiembre.

Traducción de Leticia Zampedri