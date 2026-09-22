Lindsay Clancy: abogados solicitan investigar a jurado que boicoteó el veredicto por usar un teléfono a escondidas

Los abogados defensores de Lindsay Clancy centraron su atención en el único miembro del jurado que votó en contra de absolverla y pidieron a un juez que investigue si utilizó a escondidas un teléfono celular durante las deliberaciones del juicio contra la madre de Massachusetts, acusada de estrangular a sus tres hijos pequeños.

En una presentación judicial difundida el lunes, el abogado defensor Kevin Reddington solicitó que se investigue la conducta de Michael Desronvil. En concreto, pidió que el jurado sea interrogado sobre el presunto uso de su teléfono durante las deliberaciones, una posible infracción de las normas del tribunal, y sobre la veracidad de sus respuestas tanto en un cuestionario previo al juicio como en una audiencia celebrada un día antes de que terminara el proceso.

La defensa también solicitó que se ordene la entrega de los registros de llamadas y mensajes de texto de Desronvil correspondientes al período comprendido entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m. de cada uno de los días en que el jurado deliberó.

open image in gallery Lindsay Clancy y su abogado, Kevin Reddington, escuchan mientras el juez declara nulo el juicio ( AFP/Getty )

El mediático proceso terminó con la anulación del juicio el 4 de septiembre, después de que el jurado informara que no podía alcanzar un veredicto unánime. Once de sus doce integrantes votaron por declarar a Clancy no responsable penalmente, al aceptar el argumento de la defensa de que sufría una grave psicosis posparto cuando mató a sus hijos. Desronvil fue el único que respaldó la postura de la fiscalía, que sostuvo que Clancy actuó de manera intencional y era consciente de que sus actos eran ilícitos.

En una moción aparte presentada el lunes, el equipo legal de Clancy tomó la inusual medida de pedir al juez que desestimara por completo los cargos de asesinato, en lugar de permitir que se celebrara un nuevo juicio. Los abogados defensores argumentaron que la anulación del proceso fue improcedente y sostuvieron que el juez debería haber sustituido a Desronvil por un miembro suplente después de que el presidente del jurado informara que uno de sus integrantes se negaba a seguir las instrucciones judiciales sobre la duda razonable.

El tribunal no ha determinado formalmente que Desronvil haya incurrido en conducta indebida. Sin embargo, otros miembros del jurado señalaron que se mantuvo firme en su convicción de que Clancy era culpable. En un comunicado difundido a través de su abogado, Edward Paltzik, Desronvil sostuvo que no tenía “ninguna duda” de que Clancy era plenamente consciente de sus actos.

Los portavoces del fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, declinaron hacer comentarios sobre las mociones presentadas por la defensa. Los fiscales aún no han anunciado si intentarán llevar a Clancy nuevamente a juicio. Mientras tanto, ella permanece internada en un centro psiquiátrico a la espera de que se resuelva su caso.

open image in gallery Patrick Clancy habló con ‘60 Minutes’ junto a su nueva esposa, Rachel Denis, y ambos revelaron que planean formar una familia. ( 60 Minutes )

El domingo, el exmarido de Clancy explicó por qué decidió perdonarla por la muerte de sus tres hijos, en su primera entrevista desde que el juicio fue declarado nulo.

Patrick Clancy, quien fue entrevistado junto con su actual esposa, Rachel Danis, reconoció que en aquel momento no sabía cómo afrontar lo que ocurría.

“Podía hacerme una idea de lo que significaba estar muy, muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo afrontar una enfermedad posparto”, explicó. “Creo que las enfermedades mentales pueden ser muy engañosas. Así que estoy seguro de que hubo cosas que no vi”.

Patrick también se refirió a la manera en que su exesposa fue retratada en los medios de comunicación y las redes sociales, y explicó por qué decidió perdonarla.

“Vi titulares que decían cosas como ‘Madre asesina’, ‘Asesina de bebés’ o ‘Monstruo’. Pero nada de eso era cierto”, afirmó. “Creo que fue su enfermedad mental la que provocó todo esto. Por eso dije lo que dije. Y, en cuanto a perdonarla, sentía que tenía que hacerlo porque, si no, iba a cargar con eso para siempre”.

Patrick también reveló que él y Danis, especialista en infertilidad, están formando una familia y que planean mantener vivo el recuerdo de sus hijos fallecidos para compartirlo con los hijos que tengan en el futuro.

Traducción de Leticia Zampedri