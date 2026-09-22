Acusan a Clavicular, influencer de ‘looksmaxxing’, de drogar y violar a joven menor de 21 años

El polémico influencer Clavicular, conocido por promover prácticas destinadas a perfeccionar la apariencia física, enfrenta cargos de violación y administración de drogas relacionados con un presunto incidente ocurrido en Massachusetts el año pasado, según registros judiciales disponibles en línea.

Clavicular, de 20 años y cuyo nombre real es Braden Peters, enfrenta un cargo de violación, otro por presuntamente administrar drogas con fines sexuales y un tercero por suministrar alcohol a una persona menor de 21 años, de acuerdo con los registros judiciales consultados por The Independent.

El presunto incidente ocurrió el 23 de mayo de 2025 en Chatham, una localidad costera de Cape Cod, según la denuncia presentada el 8 de septiembre. Por el momento, no se conocen más detalles sobre las acusaciones.

Los registros judiciales disponibles en línea no identifican a ningún abogado que represente al influencer. Sin embargo, Mitchell Jackson, representante de Clavicular, declaró a NBC News que The Bulwark, el medio que informó sobre los cargos, estaba “exagerando” y aseguró que Peters no había recibido ninguna orden de arresto.

“A Braden Peters no se le ha notificado la denuncia en persona. Como siempre, The Bulwark está exagerando”, declaró Jackson a NBC News.

The Independent contactó a Jackson para conocer su postura, pero no recibió una respuesta inmediata.

open image in gallery El influencer de “looksmaxxing” Clavicular, cuyo nombre real es Braden Peters, enfrenta en Massachusetts cargos de violación y de haber drogado a una persona

Clavicular se hizo conocido por su vínculo con una tendencia popular entre hombres jóvenes llamada “looksmaxxing”, que el diccionario Merriam-Webster definió recientemente como “la práctica de adoptar una o más medidas, en ocasiones extremas o peligrosas, con el objetivo de aumentar el atractivo físico”.

El influencer y streamer, que acumula más de un millón de seguidores en redes sociales, eligió el nombre Clavicular en referencia a la clavícula, un rasgo físico valorado dentro de la comunidad del “looksmaxxing”.

En abril, una joven influencer de Florida presentó una demanda contra Clavicular en la que lo acusó de agresión.

En ese momento, Steve Kramer, abogado de Peters, declaró: “Peters niega las acusaciones y rechaza la versión de los hechos presentada en la demanda. Responderá por las vías legales correspondientes y tiene la intención de defenderse enérgicamente”.

open image in gallery Clavicular es un influencer y streamer conocido por popularizar el término “looksmaxxing”, una tendencia centrada en mejorar la apariencia física ( YouTube/Clavicular )

Los registros judiciales disponibles en línea no aclaran si los cargos de violación, administración de drogas y suministro de alcohol a una persona menor de 21 años guardan relación con las acusaciones planteadas en esa demanda.

Clavicular se pronunció sobre los cargos el lunes por la noche en X, donde volvió a compartir el artículo de The Bulwark y escribió: “¿Qué mierda es esto? ¿Notas de la comunidad?”.

Debajo de la publicación aparece una nota de la comunidad que afirma que “no es necesaria una nota de la comunidad en la publicación citada, ya que Clavicular sí ha sido acusado”.

De ser declarado culpable de violación, Peters podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y tendría que registrarse como delincuente sexual.

Según los registros judiciales disponibles en línea, su comparecencia ante el juez está prevista para el 14 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri