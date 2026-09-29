Una pareja de adultos mayores de California fue acusada de turnarse para disparar contra su yerno, meses después de que este fuera arrestado por presunto abuso infantil.

El cuerpo de Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado el sábado por la tarde cerca de un parque en Dublin, a unos 40 minutos en automóvil al sureste de San Francisco. Un agente de policía encontró el cuerpo alrededor de las 3:00 p. m., mientras circulaba cerca del complejo deportivo de la ciudad.

Según la policía, McKinsey, empleado de The New York Times, fue encontrado en un estacionamiento a plena luz del día con múltiples heridas de bala.

La policía identificó a los suegros de McKinsey, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, como sospechosos del homicidio. Testigos aseguraron a medios locales que la pareja se turnó para dispararle.

“Había niños y familias, igual que ahora”, declaró Kevin Stein, residente de Dublin, al medio local KTVU. “Este estacionamiento está lleno los sábados... Es increíble que hayan hecho eso delante de todo el mundo”.

open image in gallery Una pareja de adultos mayores de California fue acusada de turnarse para disparar mortalmente contra su yerno, Jonathan McKinsey, de 40 años, meses después de que este fuera arrestado por presunto abuso infantil ( Jon McKinsey via Facebook )

Con la ayuda de testigos, los agentes localizaron a la pareja en las inmediaciones pocos minutos después y la detuvieron.

Ambos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato e ingresados en una cárcel local, donde permanecían detenidos hasta el lunes por la tarde.

McKinsey era director de ingeniería de New York Times Games y trabajaba en la empresa desde 2023, según confirmó un portavoz de The New York Times a The Independent.

El año pasado, McKinsey fue acusado de dos cargos menores de maltrato infantil, según informó el San Francisco Chronicle, que citó registros judiciales.

open image in gallery La policía identificó como sospechosos del asesinato de McKinsey a sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años ( Jon McKinsey vía Facebook )

Según la declaración de causa probable, una mujer denunció ante la policía de Dublin que su esposo, identificado como McKinsey, había golpeado en la cara con la mano abierta a su hijo de seis años. También relató un incidente ocurrido en 2018, cuando McKinsey presuntamente la sujetó del brazo y le dejó un moretón, informó el Chronicle.

Cuando los agentes acudieron a la vivienda de McKinsey tras recibir la denuncia, descubrieron que un niño de dos años había quedado sin supervisión mientras él salía de compras, según el documento.

McKinsey se declaró inocente y quedó en libertad con la condición de completar un curso para padres, de acuerdo con el Chronicle.

La policía todavía no reveló un posible motivo del tiroteo y tampoco está claro si las acusaciones anteriores contra McKinsey tuvieron alguna relación con lo ocurrido el sábado.

The Independent se puso en contacto con las autoridades de Dublin para solicitar comentarios sobre el tiroteo.

Traducción de Leticia Zampedri