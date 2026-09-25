Amante de exconcursante de ‘American Idol’ declara en juicio que cree que él mató a su esposa

La examante de un exconcursante de American Idol acusado de matar a tiros a su esposa testificó que cree que él fue responsable del crimen.

Caleb Flynn, un expastor de 40 años que participó en el exitoso reality show en 2013, está acusado de matar a su esposa, Ashley, el 16 de febrero y manipular la escena del crimen para hacer creer que un intruso le había disparado.

Tras llamar a las autoridades para denunciar el tiroteo en su casa de Tipp City, Ohio, Flynn fue arrestado días después y se declaró inocente de los cargos relacionados con el caso.

En el juicio, Alleigha Botner, de 24 años, quien mantuvo una relación con Flynn, declaró el miércoles que cree que él mató a Ashley, su esposa durante casi 16 años.

Al hablar ante el tribunal sobre Flynn, Botner resumió sus sentimientos en tres palabras: “Lo odio”.

Alleigha Botner declaró que cree que Caleb Flynn, exconcursante de ‘American Idol’ con quien mantuvo una relación extramarital, asesinó a su esposa ( Pool/ABC )

“Porque creo que asesinó a su esposa”, explicó Botner sobre cómo cambiaron sus sentimientos hacia el hombre del que creía estar enamorada. “En mi opinión, era demasiada coincidencia que ella muriera justo el día en que él iba a divorciarse”. Flynn enfrenta cargos de asesinato con agravantes, asesinato, agresión con arma y manipulación de pruebas, de los que se declaró inocente.

Según la fiscalía, la noche del 16 de febrero disparó dos veces a su esposa en la nuca mientras estaba en la cama. Las dos hijas de la pareja dormían en la casa en ese momento.

La defensa no niega que Flynn mantuviera una relación extramatrimonial con Botner ni que intercambiara mensajes con ella. Sin embargo, sostiene que la fiscalía no encontró el arma homicida ni cuenta con otras pruebas que demuestren que mató a su esposa.

“Un hombre puede fracasar como esposo sin ser un asesino, y puede tomar decisiones egoístas sin cometer un delito”, afirmó Emily Smith, su abogada defensora, durante los alegatos iniciales.

Por su parte, Nicholas Gounaris, abogado de Botner, declaró a CNN que su clienta había sido “ingenua” durante la relación con Flynn.

Flynn se declaró no culpable de los cargos de homicidio agravado, homicidio, agresión grave y manipulación de pruebas ( Miami County Jail )

“Era más joven, mucho más ingenua y dijo muchas cosas que, obviamente, nunca imaginó que se harían públicas”, declaró Nicholas Gounaris a CNN. “No está orgullosa de lo que dijo ni de cómo actuó”.

Botner contó que tenía 21 años cuando conoció a Flynn en 2022, en una iglesia de Ohio, y que la relación entre ambos comenzó en marzo de 2024. Durante ese tiempo, incluso se hicieron tatuajes de rayos a juego inspirados en la saga de Harry Potter.

Durante el juicio, Botner también declaró que Flynn solía referirse a su esposa con insultos como “puta”, “zorra” y “engendro de Satanás”.

La joven rompió en llanto mientras leía ante el tribunal algunos de los mensajes que intercambió con Flynn durante la relación.

“Quiero matarla, Caleb”, escribió Botner en uno de ellos.

“Ya somos dos”, respondió Flynn.

Flynn se hizo conocido por su participación en ‘American Idol’, donde hablaba con frecuencia sobre su fe y su esposa ( American Idol )

Al referirse a su propio mensaje, Botner aclaró: “No lo decía en serio”.

En otro mensaje, enviado apenas unas horas antes de que Flynn llamara al 911, él le escribió: “ Te elijo a ti. Soy libre. Mañana iniciaré los trámites legales”. Botner explicó que entendió esas palabras como una referencia al divorcio.

Flynn se hizo conocido por su participación en American Idol en 2013, cuando los jueces le dieron un pase dorado. El músico avanzó hasta la conocida Semana de Hollywood, aunque quedó eliminado antes de las rondas en vivo.

Durante su paso por el programa, Flynn habló de su fe y del amor por su esposa en un video promocional.

“Lo que me hace único es que amo profundamente al Señor y amo a mi esposa más que a nada”, afirmó. “Es muy, muy hermosa. La amo”.

Traducción de Leticia Zampedri