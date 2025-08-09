La policía de Idaho, EE. UU., publicó nuevas fotos del lugar del crimen y grabaciones de vigilancia, ofreciendo al público la visión más detallada hasta ahora de la casa donde Bryan Kohberger asesinó a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022.

Cerca de 200 imágenes y videos, muchos de ellos borrosos, fueron facilitados el viernes a la televisora regional KTVB a través de una solicitud de registros públicos. Las fotos fueron tomadas en la casa, ya demolida, del N° 1122 de King Road, en Moscow, Idaho, y muestran la puerta corredera que el asesino utilizó para entrar y lo que parecen ser salpicaduras de sangre en las paredes.

El mes pasado, Kohberger (30) se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua por apuñalar mortalmente, el 13 de noviembre de 2022, a Ethan Chapin (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20), y Kaylee Goncalves (20).

Muchas de las imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Moscú muestran una típica casa universitaria: vasos de plástico rojos en los mesones, latas de cerveza vacías en las escaleras, ropa esparcida por el suelo y una mesa plegable preparada para jugar al beer pong.

open image in gallery Muchas de las imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Moscú muestran una típica casa universitaria: vasos de plástico rojos en las encimeras y una mesa preparada para jugar al beer pong ( Moscow Police Department )

open image in gallery Aparecieron latas de cerveza vacías en las escaleras ( Moscow Police Department )

Pero otras revelan la brutalidad del crimen: cuerpos borrosos en el interior de las habitaciones y lo que parece ser sangre salpicada en las paredes.

Una imagen inquietante muestra dos huellas de manos en una ventana sucia.

Otra muestra la puerta corredera de cristal que, según los investigadores, Kohberger utilizó para colarse en la casa en la madrugada, justo antes de llevar a cabo los asesinatos.

open image in gallery Una imagen inquietante muestra dos huellas de manos en una ventana sucia ( Moscow Police Department )

open image in gallery Otra muestra la puerta corredera de cristal que, según los investigadores, Kohberger utilizó para colarse en la casa en la madrugada, justo antes de llevar a cabo los asesinatos ( Moscow Police Department )

Las imágenes de vigilancia de la casa de un vecino muestran a una persona caminando hacia King Road con una linterna. El video también muestra un sedán blanco que circula hacia y desde las inmediaciones de la vivienda donde se produjeron los asesinatos.

Entre las 4:15 y las 4:20 a. m. se oyen ruidos fuertes, seguidos de ladridos de un perro durante varios minutos. Se cree que los asesinatos ocurrieron entre las 4:00 y las 4:25 de la madrugada.

open image in gallery Tras declararse culpable en julio, Kohberger se encuentra en régimen de aislamiento en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho, EE. UU. ( AP )

Kohberger permaneció prófugo durante más de seis semanas antes de que los investigadores lo relacionaran con el ADN que había en la funda de un cuchillo en el lugar del crimen. El arma homicida no ha sido encontrada.

Además del ADN, los fiscales se basaron en registros de teléfonos móviles, el historial académico de Kohberger e imágenes de vigilancia de su vehículo para relacionarlo con los asesinatos.

Alegaron que tomó medidas extraordinarias para ocultar sus delitos, incluida la limpieza meticulosa de su auto.

open image in gallery Imagen que muestra lo que parecen ser salpicaduras de sangre en una de las puertas del interior de la casa de Moscow, Idaho, tras los asesinatos ( Moscow Police Department )

open image in gallery La policía publicó fotos de los dormitorios donde los estudiantes fueron asesinados ( Moscow Police Department )

Los investigadores siguieron la pista de Kohberger hasta la casa de sus padres en el estado de Pensilvania, donde fue detenido el 30 de diciembre de 2022.

La policía publicó recientemente una foto de la detención en la que se ve a Kohberger esposado, con capucha y pantalones deportivos, mirando fijamente a la cámara.

Kohberger se declaró inicialmente inocente, y su equipo de defensa se preparó para luchar contra un posible caso de pena de muerte.

Pero tras años de mociones y retrasos, el mes pasado llegó a un acuerdo de culpabilidad de forma inesperada, evitando así el juicio.

open image in gallery Ethan Chapin (20 años), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) y Kaylee Goncalves (21) fueron asesinados el 13 de noviembre de 2022 ( Instagram )

Sin embargo, nunca se ha determinado el motivo.

Ahora está recluido en régimen de aislamiento en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho.

Traducción de Sara Pignatiello