Video capta los últimos momentos de una refugiada ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE. UU.

Nuevas imágenes de vigilancia captan los últimos momentos de la vida de una refugiada ucraniana antes de morir apuñalada en un tren ligero en Carolina del Norte.

Iryna Zarutska, de 23 años, acababa de llegar a Estados Unidos en busca de protección y “nuevos comienzos” tras huir de un país devastado por la guerra, pero su vida se truncó de manera trágica, según una campaña de GoFundMe creada para ayudar a su familia.

El Charlotte Area Transit System divulgó unas imágenes en las que se ve a Zarutska embarcando en la línea azul Lynx poco después de las 9:45 p. m. del 22 de agosto en la estación de tren ligero de East/West Boulevard, en South End.

Vestida con su uniforme de trabajo en la pizzería, Zarutska fue vista revisando su teléfono al tomar asiento frente a un hombre con capucha roja que ponía caras extrañas.

“Aproximadamente cuatro minutos y medio después de que el tren iniciara el recorrido, el sospechoso saca un cuchillo de su bolsillo, lo desenfunda, hace una pausa, se levanta y apuñala a la víctima tres veces”, según un detective de la policía en una declaración jurada vista por CNN.

open image in gallery Las imágenes de vigilancia muestran al sospechoso sentado detrás de Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte ( Charlotte Area Transit System )

El video muestra al sospechoso moviéndose por el vagón tras el apuñalamiento, pasando junto a pasajeros que parecen ignorar lo que acaba de ocurrir, antes de detenerse junto a la puerta para salir.

Cuando los demás pasajeros se dan cuenta de que agredieron a la joven, los transeúntes acuden en su ayuda. Posteriormente, la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

El sospechoso se bajó en la siguiente parada y, según la policía, más tarde se recuperó una navaja plegable cerca del andén.

Decarlos Brown Jr., indigente de 34 años, fue detenido el 28 de agosto y acusado de asesinato en primer grado, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

open image in gallery La refugiada ucraniana Iryna Zarutska había llegado a Estados Unidos en busca de una nueva vida ( GoFundMe )

Estaba detenido sin fianza y recientemente se le ordenó completar una evaluación de aptitud para el juicio, informó WBTV.

Tras la publicación del video de vigilancia, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, condenó el “insensato y trágico” ataque.

“El video del desgarrador ataque que acabó con la vida de Iryna Zarutska ya es público”, afirmó. Y agregó: “Ha sido una pérdida trágica y sin sentido. Mis oraciones permanecen con sus seres queridos mientras siguen llorando un momento inimaginable”.

En la campaña de GoFundMe, que había recaudado casi 75.000 dólares el lunes por la mañana, un amigo de la familia indica: “Ira acababa de llegar a Estados Unidos, buscando protección de la guerra y con la esperanza de un nuevo comienzo. Trágicamente, su vida se truncó demasiado pronto. Es una pérdida irreparable para su familia”.

open image in gallery Decarlos Brown Jr. se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado ( Mecklenburg County Sheriff’s Office )

El sospechoso, que según Axios fue diagnosticado de esquizofrenia, tiene un amplio historial delictivo que incluye condenas por robo y hurto que se remontan a 2011.

La plataforma GoFundMe se vio obligada a retirar un puñado de llamados destinados a recaudar fondos para el acusado de asesinato tras el revuelo causado en Internet por las capturas de pantalla publicadas en las redes sociales durante el fin de semana.

“Aunque lo ocurrido en la Blue Line fue una tragedia, lo que no debemos perder de vista es el hecho de que el sistema judicial y los servicios de salud mental de Carolina del Norte le fallaron categóricamente a Decarlos Brown Jr., y como tal no es totalmente culpable de lo ocurrido”, había afirmado una página, según el New York Post.

“Los términos de servicio de GoFundMe prohíben explícitamente recaudar fondos para la defensa legal de cualquier persona acusada formalmente de un presunto delito violento”, explicó un portavoz a Newsweek. “En consonancia con esta política de larga duración, los recaudadores de fondos han sido retirados de la plataforma, y los donantes que contribuyeron han sido reembolsados en su totalidad”.

Brown tiene 14 casos judiciales anteriores en el condado de Mecklenburg. Anteriormente pasó seis años en una prisión de Carolina del Norte tras ser condenado por robo con arma peligrosa, allanamiento de morada y hurto, informó WCNC.

Tras su puesta en libertad en septiembre de 2020, fue detenido de nuevo en septiembre de 2022 por agresión a una mujer en el condado de Mecklenburg.

Brown fue detenido de nuevo en enero de 2025 por hacer un uso indebido del sistema 911 tras denunciar supuestamente a agentes de policía por no tomarse en serio un problema médico. Fue detenido y compareció ante el tribunal el pasado mes de julio por el caso, que requerirá la designación de un evaluador forense para examinar su estado.