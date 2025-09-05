Shein usa por error imagen del presunto asesino del CEO, Luigi Mangione, como modelo de ropa

Una imagen del presunto asesino Luigi Mangione, luciendo una camisa de Shein, apareció en el sitio web de la cadena de moda rápida, lo que provocó que la prenda se agotara rápidamente.

Mangione, quien está a la espera de juicio por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue visto modelando una camisa blanca de manga corta con detalles florales en el portal de Shein, donde al parecer se vendía por 11 dólares.

No está claro cómo se generó la imagen, pero la empresa china está investigando si se utilizó inteligencia artificial para crearla.

“La imagen en cuestión fue proporcionada por un proveedor externo y fue retirada inmediatamente”, indicó la empresa en un comunicado.

“Contamos con normas estrictas para todos los anuncios en nuestra plataforma. Hemos iniciado una investigación a fondo, reforzamos nuestros procesos de control y aplicaremos las medidas correspondientes contra el vendedor, conforme a nuestras políticas”, agregó.

open image in gallery Luigi Mangione, quien está a la espera de juicio por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, apareció modelando una camisa blanca de manga corta con detalles florales en el sitio web de Shein, donde al parecer se vendía por 11 dólares ( Shein.com )

La imagen del joven de 27 años apareció en el sitio web de Shein a última hora del martes.

El equipo jurídico de Luigi Mangione declinó hacer comentarios cuando The Independent intentó contactarlos.

Mangione espera juicio mientras permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, una prisión donde también se encuentra Sean “Diddy” Combs.

Graduado de una universidad de la Ivy League, Mangione enfrenta cuatro cargos federales por el tiroteo que resultó en la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien fue asesinado a tiros en el centro de Manhattan en diciembre pasado. Uno de los cargos —asesinato mediante el uso de un arma de fuego— podría derivar en la pena de muerte.

Mangione se ha declarado inocente de todos los cargos.

open image in gallery Aún no está claro cómo se generó la imagen, pero Shein investiga si se utilizó inteligencia artificial. Mangione espera juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York ( Steven Hirsch/POOL/AFP via Getty Images )

La semana pasada, los fiscales afirmaron que Luigi Mangione ha influido en otros a priorizar la violencia por encima del debate razonado.

Como prueba de su creciente impacto, citaron el tiroteo masivo ocurrido el mes pasado en la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La fiscalía expuso esta amenaza en un escrito presentado ante un tribunal federal de Manhattan, en el contexto de una cuestión de procedimiento, donde planea convencer a un jurado de que Mangione merece la pena de muerte.

En su presentación, los fiscales aseguraron que Mangione representa un peligro constante, en parte por su intento de influir en otras personas:

“En pocas palabras, el acusado intentó normalizar el uso de la violencia como medio para alcanzar fines ideológicos o políticos”. También señalaron que, desde el asesinato de Brian Thompson, algunos sectores del público, que se identifican abiertamente como acólitos del acusado, comenzaron a ver la violencia como un sustituto aceptable, o incluso necesario, del desacuerdo político razonado.

En una nota al pie, los fiscales mencionaron al autor del tiroteo que ingresó en un edificio de oficinas cerca del lugar donde Thompson fue asesinado, en el centro de Manhattan. En ese ataque, el agresor mató a cuatro personas, entre ellas un policía fuera de servicio, un ejecutivo de una empresa de servicios financieros y un guardia de seguridad. También hirió a varios más, entre ellos un empleado de la NFL.

Hasta el momento, no se ha fijado la fecha para el juicio federal de Mangione.

The Associated Press contribuyó con información para este reporte.

Traducción de Leticia Zampedri