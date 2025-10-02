La policía difundió un estremecedor audio con las llamadas al 911 realizadas en los momentos posteriores al apuñalamiento fatal de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska.

Zarutska, quien se había mudado a Charlotte, Carolina del Norte, tras la invasión rusa a Ucrania, fue atacada con tres puñaladas en un asalto sin provocación mientras viajaba en el tren de la línea azul Lynx de la ciudad.

“Un hombre acaba de apuñalar a una mujer sin razón”, se escucha decir con pánico a un testigo. “En el tren. Está sangrando. Está sangrando mucho”.

open image in gallery Pasajeros conmocionados tras el apuñalamiento en un tren de Charlotte ( Iryna Zarutska )

El sospechoso, DeCarlos Brown Jr., de 34 años, con antecedentes de enfermedad mental y condenas previas por robo a mano armada y otros delitos, fue acusado de asesinato. En las imágenes de vigilancia se muestra a un hombre con una sudadera roja sentado detrás de Zarutska, antes de sacar una navaja y apuñalarla varias veces. Ella colapsó mientras el atacante se alejaba.

Otra llamada al 911 pedía la intervención de la policía: “Una chica fue apuñalada en el tren. Creo que está muerta. Creo que la chica podría estar muerta”, dijo el testigo, quien agregó: “Y el hombre que lo hizo está ahí parado, en la rampa”.

Un tercer testigo informó: “Está en el suelo del tren, rodeada de personas que intentan detener la hemorragia. Es joven y no parece reaccionar. La sangre es abundante”.

open image in gallery En las imágenes de vigilancia, se muestra al sospechoso sentado detrás de Iryna Zarutska antes del ataque fatal ( Charlotte Area Transit System )

La policía arrestó a Brown en el andén del tren pocos minutos después del ataque fatal y, posteriormente, fue trasladado a un hospital para una evaluación de salud mental.

Brown había sido arrestado en 14 ocasiones previas, con condenas por robo, hurto, asalto con arma peligrosa y amenazas, lo que en 2015 lo llevó a recibir una sentencia de seis años de prisión por delitos cometidos entre 2013 y 2014. Fue liberado en 2020.

En enero de este año, mientras se encontraba en un hospital, Brown dijo a los oficiales de policía que había sido llamado al lugar que estaba “siendo controlado” por una sustancia artificial. Durante la interacción con los agentes, se mostró frustrado y llegó a marcar al 911 para pedir a la policía. Los oficiales lo arrestaron entonces por uso indebido del sistema de emergencias 911.

open image in gallery Trump destacó el caso mientras busca reforzar su campaña contra el crimen en EE. UU. ( Donald J. Trump )

Brown fue liberado tras firmar una promesa escrita de presentarse en su próxima audiencia judicial. Actualmente, permanece en prisión a la espera de juicio por un cargo estatal de asesinato en primer grado y enfrenta además un cargo federal por causar la muerte en un sistema de transporte masivo.

Ambos delitos pueden castigarse con cadena perpetua, mientras que el cargo federal incluso lo hace elegible para la pena de muerte.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad pública y el crimen en Estados Unidos, mientras el historial criminal de Brown y las dudas sobre su salud mental generan interrogantes sobre cómo y por qué fue liberado previamente de prisión.

El presidente Donald Trump utilizó el ataque para justificar el despliegue de tropas federales en Los Ángeles y Washington D. C.

“Carolina del Norte, y todos los estados, necesitan LEY Y ORDEN, y solo los republicanos lo lograrán”, escribió en su plataforma Truth Social.

Traducción de Leticia Zampedri