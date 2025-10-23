El hombre acusado de matar a una refugiada ucraniana en el metro ligero de Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU., ha sido imputado con cargos federales y podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable.

Decarlos Brown jr. (34) fue acusado el miércoles por un Gran Jurado federal tras el espeluznante atentado en tren contra Iryna Zarutska (23), que se cobró su vida el 22 de agosto.

Brown ha sido acusado de violencia contra una compañía de transporte ferroviario y un sistema de transporte de masas con resultado de muerte, lo que le hace elegible para la pena de muerte.

Zarutska emigró a EE. UU. en 2022 con su familia para huir de la guerra en Ucrania.

Su familia acogió con satisfacción la acusación y un portavoz dijo “tener esperanzas de una justicia rápida”.

El hombre acusado de matar a la refugiada Iryna Zarutska en el metro ligero de Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU., fue acusado de cargos federales y podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable ( Iryna Zarutska )

“La familia está satisfecha de que el Gran Jurado federal haya restaurado la acusación contra Decarlos Brown Jr.”, dice un breve comunicado emitido por el abogado de la familia.

El presidente Donald Trump pidió anteriormente que Brown fuera sentenciado a la pena de muerte en Truth Social. “El animal que mató tan violentamente a la bella joven de Ucrania que vino a EE. UU. en busca de paz y seguridad, debería recibir un 'rápido' juicio (¡no hay dudas del resultado!), ¡y solo se le debería conceder la pena de muerte!”, dijo Trump, y añadió: “¡No puede haber otra opción!”.

Las horribles imágenes de los últimos momentos de Zarutska muestran cómo sube al tren ligero y toma asiento. Cuatro minutos después, según la Fiscalía, el pasajero Decarlos Brown jr. sacó un cuchillo y la apuñaló tres veces por la espalda.

Brown ya había sido detenido más de una docena de veces, pero a principios de este año quedó en libertad sin fianza tras ser arrestado por un delito menor.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad pública y el crimen en EE. UU., mientras el historial criminal de Brown y las dudas sobre su salud mental generan interrogantes sobre cómo y por qué fue liberado previamente de prisión.

Brown ha sido acusado de violencia contra una compañía de transporte ferroviario y un sistema de transporte de masas con resultado de muerte, lo que le hace elegible para la pena de muerte. ( Oficinan del Sheriff del Condado de Mecklenburg )

Brown, que padece esquizofrenia, había sido detenido previamente en 14 ocasiones, con condenas por hurto, robo con arma peligrosa y comunicación de amenazas, lo que le llevó a una pena de seis años de prisión en 2015 por incidentes que se remontan a 2013 y 2014. Fue liberado en 2020.

En enero de este año, mientras se encontraba en un hospital, Brown dijo a los oficiales de policía que habían sido convocados al lugar que estaba “siendo controlado” por una sustancia artificial. Durante la interacción con los agentes, se mostró frustrado y llegó a marcar al 911 para llamar a la policía. Los oficiales lo arrestaron entonces por uso indebido del sistema de emergencias 911.

Brown fue liberado tras firmar una promesa escrita de presentarse en su próxima audiencia judicial.

El martes, los legisladores estatales dieron su aprobación final a la “Ley de Iryna”, un amplio paquete de medidas de justicia penal respaldado por los republicanos que pretende endurecer las normas sobre fianzas, exigir más evaluaciones de salud mental para los acusados e incluso reabrir la puerta a las ejecuciones después de casi dos décadas.

“A Brown nunca se le debió haber permitido salir de la cárcel”, afirmó Tricia Cotham, representante republicana de la zona de Charlotte, durante las dos horas de debate sobre la ley en la Cámara de Representantes de EE. UU. Continuó: “Hoy, con su apoyo, acabarán las prácticas de arresto y puesta en libertad de delincuentes violentos. Este acto atroz era evitable”.

The Independent ha intentado ponerse en contacto con un abogado de Brown para que haga comentarios.

Andrea Cavallier ha contribuido con información.

Traducción de Sara Pignatiello