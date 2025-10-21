La Casa Blanca contesta a los rumores sobre el indulto a Diddy días después de la liberación de George Santos

Un funcionario de la Casa Blanca desmintió el martes el plan del presidente Donald Trump de conmutar la pena de Sean "Diddy" Combs esta misma semana.

Días después de que Trump conmutara la pena a George Santos, un excongresista republicano que se declaró culpable de fraude, TMZ informó que el presidente estaba dirigiendo su atención a Combs.

Una fuente anónima le informó a TMZ que Trump estaba “dudando” de intervenir a favor de Combs, un magnate de la música condenado por transporte para ejercer la prostitución en un juicio de alto perfil que se centró en acusaciones ahora absueltas de tráfico sexual.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo que no había nada de cierto en el informe.

“Les habríamos explicado con mucho gusto si se hubieran puesto en contacto con nosotros antes de publicar sus noticias falsas”, dijo el funcionario de la Casa Blanca. “El Presidente, no las fuentes anónimas, es quien decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones”.

El presidente Donald Trump confirmó que los abogados de Sean "Diddy" Combs solicitaron el indulto presidencial ( Getty )

TMZ informó inicialmente que el personal de la Casa Blanca estaba instando al presidente a no conmutar la sentencia de cuatro años de Combs, pero la fuente no identificada sostuvo que Trump “hará lo que quiera”.

El tabloide afirmó el martes que mantiene su información “precisa”.

Los abogados de Combs confirmaron durante el verano que pidieron a Trump que indultara a su cliente. Trump también lo confirmó a principios de este mes, pero no dijo definitivamente si indultaría o no al magnate de la música.

Cuando se le preguntó sobre el indulto a Combs en mayo, Trump dijo que no estaba seguro al respecto pero que ”analizaría los hechos”.

“Si creo que alguien ha sido maltratado, no importaría si le caigo bien o mal”, declaró Trump.

Cuando se le preguntó de nuevo en una entrevista en agosto con Newsmax, el presidente dio a entender que era poco probable que indultara a Combs, diciendo que una vez fue “muy amigable” con Combs, pero que se volvió “muy hostil” después de que Trump se postulara para el cargo.

“Así que, no sé, es más difícil”, indicó Trump sobre el indulto. ”Lo hace más... soy honesto, lo hace más difícil de hacer”.

The Independent se comunicó con un abogado de Combs.

Combs, representado en un boceto de la sala del tribunal, afirmó su inocencia durante todo el juicio y la sentencia; los abogados del magnate de la música indicaron el lunes que planean apelar ( Reuters )

Combs, que fue declarado culpable en julio de los dos cargos, fue condenado a 50 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada, y a pagar una multa de 500.000 dólares. Durante todo el juicio y la sentencia, Combs afirmó su inocencia.

Los abogados de Combs indicaron el lunes que planean apelar su condena y sentencia.

Como presidente, Trump tiene la potestad de indultar a los condenados por delitos o conmutar las penas. Trump no es ajeno a la concesión de clemencia, especialmente a personas de alto perfil.

Además de Santos, Trump conmutó las penas de personas de alto perfil, entre ellas las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley, el rapero NBA Youngboy y el cofundador de Death Row Records Harry O.

En lo que va de mandato, Trump concedió la clemencia a más de 1.670 personas, en su mayoría condenados por delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Traducción de Olivia Gorsin