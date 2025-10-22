Disney quiere ocultar pruebas de comida en demanda por muerte de visitante tras comer en su parque

Disney instó a un tribunal de Florida a mantener en secreto los resultados de una prueba alimentaria, en medio de una demanda por la muerte de una mujer que visitó uno de los restaurantes de la empresa.

La Dra. Amy Tangsuan murió el 5 de octubre de 2023, poco después de visitar el restaurante Raglan Road en Disney Springs. Los documentos judiciales revelan que falleció por una “reacción anafiláctica a los lácteos”.

Tangsuan visitó el restaurante con su marido, Jeff Piccolo, y “notificó reiteradamente” al personal su “alergia mortal a los lácteos”, según los documentos judiciales.

Pidió brócoli, buñuelos de maíz, vieiras, pastel de pastor vegano y aros de cebolla en el bar restaurante de temática irlandesa, y su marido guardó las sobras en su congelador poco antes de su muerte.

Ahora, Disney está supuestamente intentando mantener “confidenciales” los resultados de una prueba alimentaria realizada a las sobras por InBio Lab.

open image in gallery Amy Tungsuan murió por una reacción “anafiláctica” tras visitar un restaurante de Disney ( Facebook/Jeff Piccolo )

El abogado de Piccolo, Brian Denney, sostiene que los alimentos de Tangsuan “se anunciaban como libres de lácteos, cuando en realidad los contenían”.

Denney también alegó que otras cinco personas habían “recibido indebidamente comidas que contenían alérgenos” en Raglan Road en los tres años anteriores a la muerte de Tangsuan.

“No está claro qué base de buena fe tiene Disney para designar los resultados de las pruebas alimentarias como confidenciales, lo que mantendría los resultados envueltos en el secreto”, escribió Denney.

También declaró que los resultados de la prueba serán la prueba número uno en el próximo juicio, instando a los tribunales a hacer pública la sonda de InBio Lab.

open image in gallery Amy Tangsuan falleció poco después de visitar el restaurante Raglan Road de Disney, lo que provocó una investigación sobre la comida del restaurante ( Google Streetview )

Previamente, Denney presentó otra moción judicial, en la que afirmaba que Disney estaba intentando designar casi todos los documentos presentados como “confidenciales”.

“Otro ejemplo es la designación del menú de Raglan Road como 'confidencial', a pesar de que está a disposición pública de cualquiera que decida cenar en Raglan Road”, alegó.

Disney había intentado previamente desestimar la demanda debido a la letra pequeña de la aplicación Disney+, que los usuarios aceptan al suscribirse al servicio de streaming. También señalaba la letra pequeña aceptada por Piccolo cuando compró entradas para Epcot antes de la muerte de su esposa.

El presidente de experiencias de la marca, Josh D'Amaro, afirmó que la empresa sigue tratando de adoptar un “enfoque sensible” ante la demanda.

open image in gallery Jeffre Piccolo presentó una demanda que insta a los tribunales a hacer públicos los resultados de la prueba alimentaria ( Facebook/Jeffrey Piccolo )

“En Disney nos esforzamos por poner la humanidad por encima de cualquier otra consideración”, declaró a CBS News. “Con circunstancias tan singulares como las de este caso, creemos que esta situación justifica un enfoque sensible para acelerar una resolución para la familia que experimentó una pérdida tan dolorosa”.

“Por ello, decidimos renunciar a nuestro derecho al arbitraje y que el asunto siga su curso en el tribunal”.

Una de las amigas de Tangsuan, Sabrina Martini, declaró a CBS News que se siente aliviada por la decisión de Disney de acudir al tribunal”.

“No lo podía creer, pero me alegro de que hayan cambiado de opinión”, dijo Martini. “Me sentí aliviado (...) porque quería ver exactamente cuál era el proceso que seguían”.

The Independent se puso en contacto con Walt Disney Company y Raglan Road para obtener comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin