Ucrania quiere una cumbre Zelenskyy-Putin para impulsar la paz liderada por US

Ucrania está presionando para que se celebren conversaciones cara a cara entre su presidente, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el principal diplomático de Kiev, que planteó una posible cumbre como una forma de inyectar nuevo impulso a los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa de su vecino, que ya supera los cuatro años.

Mientras tanto, un ataque con drones ucranianos en el interior de Rusia alcanzó un edificio residencial y mató a una mujer y a un niño, informaron funcionarios rusos el miércoles.

Kiev ha pedido a Turquía que ayude a facilitar conversaciones al más alto nivel y se ha puesto en contacto con otras capitales como posibles anfitrionas, señaló el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha. Ucrania consideraría cualquier sede fuera de Rusia y Bielorrusia, añadió.

“Estamos … abogando por una reunión ahora para dar nuevo impulso a la diplomacia”, declaró Sybiha a los periodistas el martes. Sus declaraciones estuvieron bajo embargo hasta el miércoles.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos durante el último año entre delegaciones de Moscú y Kiev han logrado pocos o ningún avance en asuntos clave, como el futuro de cuatro regiones ucranianas que Moscú intenta capturar pero que no controla por completo. Con la atención de Washington ahora absorbida por la guerra con Irán, las conversaciones están congeladas.

Zelenskyy ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado. Putin cree que el tiempo juega a su favor, que el apoyo militar y financiero occidental se desvanecerá y que la resistencia de Ucrania acabará por colapsar, según analistas.

Mientras tanto, una sombría guerra de desgaste continúa a lo largo de la línea del frente de unos 1.250 kilómetros (800 millas), que serpentea por zonas del este y el sur de Ucrania. Funcionarios occidentales y analistas sostienen que Rusia está sufriendo varias decenas de miles de bajas en el campo de batalla cada mes, lo que ha llevado a comparaciones con la carnicería de la I Guerra Mundial.

No es posible verificar de manera independiente las bajas en el campo de batalla ni qué bando lleva la ventaja.

Ucrania ha desarrollado una industria armamentística nacional que produce cada vez más drones y misiles de largo alcance capaces de golpear en el interior de Rusia. Ha apuntado a la producción petrolera de Rusia y a plantas manufactureras que abastecen al ejército ruso.

En Syzran, una ciudad de la región rusa de Samara que está unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera con Ucrania, un ataque con drones provocó el derrumbe de una sección de un edificio residencial, informaron las autoridades locales.

Los cuerpos de una mujer y un niño fueron sacados de debajo de los escombros y otras 12 personas resultaron heridas, indicaron funcionarios locales.

Imágenes del lugar mostraban parte de un edificio de cuatro plantas reducido a un enorme montón de escombros, con trabajadores de emergencia encima.

Informes de medios rusos señalaron que una refinería de petróleo de Rosneft —un objetivo frecuente de los ataques con drones ucranianos— está ubicada en la misma calle que el edificio dañado.

Los ataques aéreos de Ucrania contra Rusia aumentaron casi cuatro veces el año pasado, de 6.200 en 2024 a más de 23.000 en 2025, afirmó el mes pasado Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.