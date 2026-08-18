Algunos familiares de Tupac Shakur dejan tribunal tras ver fotos de la autopsia del rapero

Algunos miembros de la familia de Tupac Shakur abandonaron la sala del tribunal el martes antes de que los fiscales presentaran las fotos de la autopsia durante el juicio en Las Vegas, Nevada, EE. UU., contra el hombre acusado de orquestar el asesinato del rapero en 1996.

Otros se quedaron para escuchar testimonios que detallaban las lesiones de Shakur y las circunstancias de su muerte.

Las imágenes explícitas se mostraron el segundo día de los testimonios contra Duane “Keffe D” Davis, acusado en relación con el tiroteo desde un vehículo en movimiento que acabó con la vida de Shakur en Las Vegas.

La doctora Lisa Gavin, patóloga forense y médica legista del condado de Clark, describió las lesiones de Shakur y la causa de su muerte. Primero se mostró a los miembros del jurado la imagen de una bolsa para cadáveres de color verde, antes de que se les mostrara una fotografía explícita del cuerpo de Shakur. Algunos familiares que permanecieron en la sala apartaron la mirada.

open image in gallery Duane ‘Keffe D’ Davis está acusado en relación con el tiroteo desde un vehículo en movimiento que acabó con la vida de Shakur ( John Locher / AFP via Getty Images )

Familiares de Tupac estuvieron presentes en el tribunal de Las Vegas

El primo de Shakur, Zayd Akinyela, dijo que quería quedarse en el tribunal para obtener más información.

“Siento que los detalles, especialmente para las personas cercanas a él, sinceramente, me ayudan a sobrellevar el duelo. Creo que hemos esperado 30 años para poder llorarlo como es debido”, declaró Akinyela a Associated Press a la salida del juzgado. Continuó: “Mucha gente no puede hacer el duelo hasta que comprende lo que le sucedió a su ser querido y cómo sucedió. Por eso quise quedarme y ver qué pasaba para mi propio consuelo”.

Dijo que no sabía cuántas veces le habían disparado a su primo, y que no podía evitar pensar en las diferentes maneras en que podría haber transcurrido la noche del tiroteo.

Ver las fotos del cuerpo de Shakur le hizo sentir, según expresó Akinyela, “muy enfadado, por decir lo menos, y muy triste”.

¿Qué dijo la patóloga forense sobre los disparos?

Gavin describió tres balas, una de las cuales atravesó el pecho de Shakur, incluyendo un pulmón. Esto provocó que su pulmón colapsara y sangrara, y los médicos finalmente le extirparon el pulmón dañado en un intento por salvarle la vida, dijo la forense.

Según explicó, otras balas le dañaron los intestinos y otras partes del cuerpo.

Los miembros del jurado observaron atentamente las fotografías del cuerpo de Shakur, que estaba hinchado y presentaba múltiples heridas en el pecho. La sala, casi llena, permanecía en silencio. Las fotos mostraban sus tatuajes y los tubos torácicos que aún conservaba de los seis días que pasó en el hospital antes de fallecer.

Las imágenes no se mostraron en la retransmisión de video del juicio.

open image in gallery Gavin no estuvo presente en la autopsia de Shakur, pero fue llamada como testigo experta porque el forense que la realizó hace 30 años ya ha fallecido ( John Locher/Pool via Reuters )

Gavin no estuvo presente en la autopsia de Shakur, pero fue llamada como testigo experta porque el examinador de hace 30 años ya falleció.

Mientras Gavin explicaba las fotos, Davis permanecía inmóvil, mirando la pantalla frente a él. De vez en cuando, le susurraba algo al oído a su abogado.

Los familiares que habían salido regresaron para escuchar el testimonio de los testigos posteriores.

Video de vigilancia de un enfrentamiento previo al tiroteo

Los fiscales alegan que Shakur fue asesinado para vengar el ataque que su séquito propinó al sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, unas horas antes en el hotel MGM Grand, tras una pelea de Mike Tyson.

El martes, se mostró al jurado el video de vigilancia del casino que registraba el altercado. La cámara, que se movía de un lado a otro en el MGM Grand, mostraba a un grupo de personas golpeando y pateando a alguien en el suelo.

El video mostraba a Shakur y su séquito moviéndose rápidamente por el edificio abarrotado en los minutos posteriores. En ocasiones, los demás hombres tuvieron que trotar para seguir el ritmo del rapero.

Las imágenes de vigilancia mostraron a continuación a la seguridad y a la policía llegando al lugar y hablando con Anderson, que llevaba puesta una camiseta número 13 de los Miami Dolphins, que llevaba el jugador Dan Marino.

Horas después, Shakur, que viajaba en un BMW negro con el magnate del hip-hop Marion “Suge” Knight, fue abatido a tiros desde un Cadillac blanco en el que viajaban Davis, Anderson y otros dos hombres. Davis no está acusado de haber apretado el gatillo.

Dean O'Kelley, un ex oficial de policía de Las Vegas, testificó haber encontrado varios cartuchos en la calle en el lugar de los hechos, y recibió informes de que el vehículo del sospechoso era un Cadillac blanco, posiblemente ocupado por cuatro hombres negros.

Dijo que, para buscar el automóvil, había revisado las zonas que frecuentaba mientras trabajaba en la unidad policial contra las pandillas de la ciudad.

open image in gallery Dean O’Kelley, un antiguo agente de policía de Las Vegas, declaró haber encontrado varios cartuchos en la calle, en el lugar de los hechos ( John Locher / AFP via Getty Images )

¿Qué sigue?

Davis (63) podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable de asesinato con arma mortal con la intención de promover, apoyar o ayudar a una banda criminal. Se ha declarado inocente. Su abogado defensor, en su alegato inicial, calificó la versión de la fiscalía como una “ficción”.

El abogado Michael Sanft explicó al jurado que Davis no había sido acusado previamente, a pesar de haberse implicado a sí mismo en entrevistas y en sus memorias, porque las autoridades sabían que estaba “lleno de mentiras”.

Shakur, conocido artísticamente como 2Pac y Makaveli, sigue siendo un ícono cultural y uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos. Falleció a los 25 años, en la cima de su popularidad, y su leyenda no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo.

Akinyela, primo de Shakur, dijo: “Soy muy espiritual, así que ver el cuerpo no me afecta de la misma manera que a otras personas. Creo firmemente que su espíritu sigue presente y que perdura a través de su familia y su legado”.

Traducción de Sara Pignatiello