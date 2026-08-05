Encuentran muerta a una mujer que se creía que era agorafóbica: su hijo la mantuvo en un congelador

Los vecinos creían que una mujer a la que no se había visto en público durante tres años sufría de agorafobia.

Sin embargo, ella había fallecido y su hijo la mantuvo guardada en un congelador.

Christopher Phillips, de 60 años, fue sentenciado el lunes tras admitir haber mantenido encerrada a su madre, Silvia, de 89 años, en la sala de estar de su casa en Gales.

Además, cobró a través de métodos fraudulentos más de 104.000 dólares en beneficios sociales tras su fallecimiento.

Phillips, quien fue descrito por los vecinos como una persona "tranquila" y reservada, había explicado la falta de apariciones públicas de su madre alegando que era "agorafóbica", una condición comúnmente asociada con el miedo a los espacios abiertos o a salir de casa.

open image in gallery La casa donde Christopher Phillips mantuvo el cuerpo de su madre congelado en la sala de estar durante casi tres años ( PA )

“Es lo único que supimos de ellos”, aseguraron los vecinos.

Una persona comentó que le parecía una historia muy triste, ya que si bien Phillips no era mala persona, no era mentalmente sana del todo.

Alguien más comentó que lo consideraba “un fracaso de nuestra comunidad, incluyéndome a mí, el no habernos comunicado lo suficiente con él”.

También expresaron su arrepentimiento por no haberse dado “cuenta antes”.

“No me pareció una persona especialmente rara, simplemente era una persona callada. Es preocupante que haya pasado desapercibido”.

El tribunal escuchó que Phillips había dejado su trabajo para dedicarse a tiempo completo al cuidado de su madre en los meses previos a su fallecimiento en marzo de 2023.

Tras su fallecimiento, cuya causa aún se desconoce, Phillips compró un congelador horizontal y lo utilizó para guardar su cuerpo en el salón de la vivienda.

open image in gallery Phillips había dejado su trabajo para dedicarse a cuidar a su madre a tiempo completo en los meses previos a su fallecimiento en marzo de 2023 ( Policía de Gales del Sur/PA )

El tribunal escuchó que el cuerpo estaba cubierto con una manta con estampado de leopardo y que fue encontrado junto a rosas y una tarjeta de cumpleaños que decía “Para mamá, de Christopher y Tina”, en referencia al perro de la familia.

Otro vecino dijo que era “escalofriante” enterarse de que el cuerpo de Phillips había estado congelado en la sala de estar de la propiedad durante años.

“Llevamos aquí 10 años y solo hemos visto a (Phillips) unas tres veces” —añadió— “No teníamos ni idea de que (su madre) viviera allí”.

Otro vecino comentó: “Supongo que es un shock, es una calle muy bonita. Era bastante callado, se mantenía apartado”.

“Quizás esa era su manera de afrontar las cosas”, dijo otro. “Quizás simplemente no podía sobrellevar el duelo como lo hace la mayoría de la gente.”

El cuerpo de Phillips fue hallado por agentes de policía en febrero, después de que el centro médico al que acudía anteriormente expresara su preocupación por su bienestar.

Phillips recibió un total de 105 mil dólares en concepto de pensión estatal, complemento de pensión, subsidio por asistencia, ayudas para combustible de invierno, subsidios por coste de vida y ayudas para la vivienda, que habrían cesado si se hubiera comunicado el fallecimiento de Phillips.

El lunes, la jueza Tracey Lloyd-Clarke, magistrada de Cardiff, lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión.